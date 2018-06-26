Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Азия Европа Остальной мир Бывший СССР Соотечественники Северная Америка
Автор Редакция рубрики "Мир"

Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда

Мир

Европейская пресса возвращается к теме Крымского моста регулярно. С момента открытия моста эта тема не сходит со страниц многих изданий, анализирующих ситуацию снова и снова.

Европейские СМИ: Путин

Как пишет Der Tagesspiegel, прошло четыре года с того момента, как Россия в ходе быстрой и тайной операции "аннексировала" Крым — и на полуостров уже ведет потрясающий мост. По мнению журналистов, "украинская блокада Крыма" не просто прорвана — полуостров стал российским "навсегда".

По словам авторов издания, головокружительный темп, с которым Путин присоединил полуостров к России, он сохранил и при его переустройстве. В кратчайшее время ранее советский, а после — украинский Крым русифицировали, реорганизовали органы управления и образования. Также российские власти унифицировали с российскими системы здравоохранения, пенсионного обеспечения и налогообложения. Ясное дело, что и украинскую гривну заменили на рубль.

При этом Крым присоединили подводными кабелями и газовыми трубопроводами к энергетической сети России и построили новые электростанции. Вопрос транспортной артерии на полуостров оставался открытым недолго — в мае 2018 сооружение было открыто для автомобильного сообщения.

Отмечается, что Владимир Путин лично, сидя за рулем грузовика, проехал по мосту во главе торжественной колонны машин. Зимой через Керченский пролив должны пойти поезда, но пока над этим продолжается работа. Сооружение моста — самый дорогостоящий и пока последний шаг, с помощью которого Кремль хочет сделать присоединение Крыма необратимым.

"Проект века" длиной в 19 километров, самый длинный мост в Европе, поражает воображение, пишут немецкие журналисты. Издание напоминает, что в самые напряженные периоды здесь работали 17 тысяч человек. На илистый грунт установили почти 600 опор и закрепили их 7500 сваями, забитыми в дно Черного моря на глубину до 95 метров.

Это была не первая попытка построить мост через Керченский пролив. В свое время, когда нацисты во время Второй мировой войны захватили Крым, то начали строительство железнодорожной переправы, но не довели его до конца, так как началось отступление немецких войск.

Тогда же Сталин приказал достроить начатый мост еще во время войны в 1944 году, но уже следующей весной мост снесло ледоходом. С учетом этого нынешний мост был построен значительно южнее.

Всеобщую радость от его открытия разделили с таманцами и 2500 участников поэтического конкурса, объявленного мостостроительным ведомством, в ходе которого они должны были сочинить роизведения, воспевающие построенный мост. Основная идея звучит так: "Крым и Россия неразделимы навеки, повенчанные мостом, похожим на храм…"

Критические голоса звучат, но гораздо дальше. К примеру, первый вице-министр в украинском министерстве по делам оккупированных территорий Юсуф Куркчи назвал мост нелегальным. Он отметил, что "введение в эксплуатацию так называемого "Крымского моста" должно стать поводом для усиления дипломатического и санкционного давления на Россию международным сообществом".

По его словам, мост "нарушает не только украинское и международное право, но и служит России для нелегальной транспортировки военных грузов в оккупированный Крым и мешает украинскому судоходству".

На самом деле, расстояние между мостом и поверхностью моря составляет 35 метров, в то время как глубина Керченского пролива так или иначе допускает проход судов высотой не более 33 метров. "Все суда, которые проходили тут до строительства моста, могут делать это и впредь", — пишут российские эксперты.

Мост рассчитан на ежедневный проезд 40 тысяч автомашин и 50 поездов, плановики заложили пропускную мощность моста в 100 миллионов тонн грузов в год. Похожие цифры назывались еще за пару лет до присоединения Крыма, когда Россия и Украина собирались строить подобный мост совместно. Однако тогда он должен был стать частью сквозной трассы между двумя странами, призванной сократить путь по Черному морю.

Но в настоящее время сухопутная дорога между Крымом и материковой Украиной закрыта для поездов и грузовых автомобилей.

Читайте также:

Вы не поверите: Крымский мост стал "перемогой" Украины

Крымский мост важен России, Украине и Европе

Президент Филиппин назвал Бога Президент Филиппин назвал Бога "глупцом"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Анатолий Аксаков: Как Крым преодолевает санкционные границы
Темы Крым иноСМИ Украина Крымский мост блокада Крыма
Обсудить
Актуальная аналитика
КриптоПравда
Обычно что-то создаешь, а потом смотришь, к чему это все привело и ужасаешься
Мир
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Воспитание
Когда говорят пушки, музы молчат?
Читательский топ
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении
В Индии изнасиловали активисток движения против работорговли
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Морпехи США потеряли первый F-35
Сейчас читают
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога" Видео 
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Спорт
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Академик Петр Витязь: "Моя любовь – машины"
Чаепития в Академии
Академик Петр Витязь: "Моя любовь – машины"
Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана
Политика
Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"? Видео 
Новости Все >
Янукович рассказал настоящую причину побега в Россию
Американские исследователи научились лечить аутизм
Умри, но выполни: Путин написал приказы по итогам "прямой линии"
ФНС рассказала, что сделает с переводами на карты после 1 июля
Контролер сделал безбилетницу-пенсионерку заложницей автобуса
Почему дети знаменитого астронавта хотят ограбить отца
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Наука и техника
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли

По его мнению, неопознанный летающий объект движется к Земле и станет причиной неминуемого конца света.

Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении
Интересные Новости
Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении
Происшествия
В Индии изнасиловали активисток движения против работорговли
Спорт
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией

Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.

Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
Белоруссия
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Общество
Минздрав придумал позорное объяснение пенсионной реформы
Политика
Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль

Как связана "Прямая линия" президента России с его попыткой наставить опытных людей из правительства на путь истинный? И будет ли эта линия доведена до конца?

Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль
Американские СМИ: российский истребитель Су-34 лучший в мире
Наука и техника
Американские СМИ: российский истребитель Су-34 лучший в мире
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Происшествия
Провинциальная самогонщица ограбила банк ради квартиры для внучки
Игорь Буккер Динозавры вымерли незацелованными Игорь Буккер Любовь Степушова Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали Любовь Степушова Дарья Касьянова Как спастись от ЧМ-2018  Дарья Касьянова
Комментарии
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Контролер сделал безбилетницу-пенсионерку заложницей автобуса
Морпехи США потеряли первый F-35
Кто и зачем спаивает Россию перед пенсионной реформой?
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Кто в России дает добро на повышение цены на бензин?
Асад объяснил, зачем Западу "сказки" про химоружие
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
На Украине "остановили" строительство "Северного потока - 2"
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Провинциалы начали издеваться над девушками за флирт с иностранцами
Провинциалы начали издеваться над девушками за флирт с иностранцами
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Свердловчане едва не линчевали пьяного мажора за таран толпы
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Мир
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда

Европейские СМИ возвращаются к теме Крымского моста регулярно. Эта тема не сходит со страниц многих изданий, анализирующих ситуацию снова и снова.

Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
США и Канада
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
США и Канада
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Украина
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Ближний Восток
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Победа Эрдогана превращает его в диктатора
Ближний Восток
Победа Эрдогана превращает его в диктатора
Почему Путин может в США и не может в Никарагуа?
Южная Америка
Почему Путин может в США и не может в Никарагуа?
Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий
США и Канада
Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий
Турция готовится к важным выборам
Ближний Восток
Турция готовится к важным выборам
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался