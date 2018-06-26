Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда

Европейская пресса возвращается к теме Крымского моста регулярно. С момента открытия моста эта тема не сходит со страниц многих изданий, анализирующих ситуацию снова и снова.

Как пишет Der Tagesspiegel, прошло четыре года с того момента, как Россия в ходе быстрой и тайной операции "аннексировала" Крым — и на полуостров уже ведет потрясающий мост. По мнению журналистов, "украинская блокада Крыма" не просто прорвана — полуостров стал российским "навсегда".

По словам авторов издания, головокружительный темп, с которым Путин присоединил полуостров к России, он сохранил и при его переустройстве. В кратчайшее время ранее советский, а после — украинский Крым русифицировали, реорганизовали органы управления и образования. Также российские власти унифицировали с российскими системы здравоохранения, пенсионного обеспечения и налогообложения. Ясное дело, что и украинскую гривну заменили на рубль.

При этом Крым присоединили подводными кабелями и газовыми трубопроводами к энергетической сети России и построили новые электростанции. Вопрос транспортной артерии на полуостров оставался открытым недолго — в мае 2018 сооружение было открыто для автомобильного сообщения.

Отмечается, что Владимир Путин лично, сидя за рулем грузовика, проехал по мосту во главе торжественной колонны машин. Зимой через Керченский пролив должны пойти поезда, но пока над этим продолжается работа. Сооружение моста — самый дорогостоящий и пока последний шаг, с помощью которого Кремль хочет сделать присоединение Крыма необратимым.

"Проект века" длиной в 19 километров, самый длинный мост в Европе, поражает воображение, пишут немецкие журналисты. Издание напоминает, что в самые напряженные периоды здесь работали 17 тысяч человек. На илистый грунт установили почти 600 опор и закрепили их 7500 сваями, забитыми в дно Черного моря на глубину до 95 метров.

Это была не первая попытка построить мост через Керченский пролив. В свое время, когда нацисты во время Второй мировой войны захватили Крым, то начали строительство железнодорожной переправы, но не довели его до конца, так как началось отступление немецких войск.

Тогда же Сталин приказал достроить начатый мост еще во время войны в 1944 году, но уже следующей весной мост снесло ледоходом. С учетом этого нынешний мост был построен значительно южнее.

Всеобщую радость от его открытия разделили с таманцами и 2500 участников поэтического конкурса, объявленного мостостроительным ведомством, в ходе которого они должны были сочинить роизведения, воспевающие построенный мост. Основная идея звучит так: "Крым и Россия неразделимы навеки, повенчанные мостом, похожим на храм…"

Критические голоса звучат, но гораздо дальше. К примеру, первый вице-министр в украинском министерстве по делам оккупированных территорий Юсуф Куркчи назвал мост нелегальным. Он отметил, что "введение в эксплуатацию так называемого "Крымского моста" должно стать поводом для усиления дипломатического и санкционного давления на Россию международным сообществом".

По его словам, мост "нарушает не только украинское и международное право, но и служит России для нелегальной транспортировки военных грузов в оккупированный Крым и мешает украинскому судоходству".

На самом деле, расстояние между мостом и поверхностью моря составляет 35 метров, в то время как глубина Керченского пролива так или иначе допускает проход судов высотой не более 33 метров. "Все суда, которые проходили тут до строительства моста, могут делать это и впредь", — пишут российские эксперты.

Мост рассчитан на ежедневный проезд 40 тысяч автомашин и 50 поездов, плановики заложили пропускную мощность моста в 100 миллионов тонн грузов в год. Похожие цифры назывались еще за пару лет до присоединения Крыма, когда Россия и Украина собирались строить подобный мост совместно. Однако тогда он должен был стать частью сквозной трассы между двумя странами, призванной сократить путь по Черному морю.

Но в настоящее время сухопутная дорога между Крымом и материковой Украиной закрыта для поездов и грузовых автомобилей.

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