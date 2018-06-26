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Автор Любовь Степушова

Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали

Мир

Разговоры о начале Третьей мировой войны звучат все чаще, некоторые даже утверждают, что она уже ведется в гибридной форме. А что на этот счет говорят пророки? В России хорошо знают пророчества Ванги, однако в мире ее редко цитируют, вероятно, из-за русофильства. Мы предлагаем вам предсказания популярных западных ясновидящих на эту тему.

Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали. 387768.jpeg

1. Предсказания 90-летней норвежки Гунхильды Смелхус (Gunhild Smelhus) из местечка Валдре записал в 1968 году пастор Эммануэль Толлефсен-Минос (1925-2004) — один из самых влиятельных проповедников-евангелистов Норвегии. "Третья война станет самой большой катастрофой в истории, она не будет ознаменована политическими кризисами и начнется неожиданно, — рассказывала Смелхус. — Процветание Европы и иллюзорное чувство безопасности заставят людей отойти от религии: храмы опустеют и превратятся в места развлечений". Будет также изменена система ценностей: "Люди будут жить как муж и жена, хотя и не в браке"; "отцовство перед браком и супружеская измена в браке будут естественными"; "телевизор будет полон насилия, настолько жестокого, что он будет учить людей убивать".

Одним из признаков приближения войны Смелхус назвала волну иммиграции: "Люди из бедных стран прибудут в Европу, они придут также в Скандинавию и Норвегию". Присутствие мигрантов приведет к напряженности и социальным волнениям. "Это будет короткая и очень жестокая война, и она закончится атомной бомбой". "Воздух будет настолько загрязнен, что мы не сможем дышать. В Америке, Японии, Австралии — в богатых странах — вода и почва будут уничтожены". "И живущие в богатых странах побегут в бедные страны, но они будут так же жестоки против нас, как мы были против них", — говорится в записях норвежского пастора.

2. На Балканах очень популярен сербский провидец Митар Тарабич (умер в 1899 году) — крестьянин из деревни Кремна. Он говорил, что слышал голоса в голове, которые рассказывали ему о судьбе его народа и мира. В своих пророчествах он тоже видел "колонны беженцев на сербских границах".

"В этой войне ученые изобретут самые разнообразные и странные пушечные ядра. Взрываясь, они вместо того, чтобы убивать, будут заколдовывать все живое — людей, армии, скот. Под действием этого колдовства они будут спать вместо того, чтобы сражаться, но потом снова очнутся"."Нам (сербам. — Ред.) не придется сражаться в этой войне, другие будут биться над нашими головами", — говорил Тарабич. По словам провидца, окончательный конфликт затронет большую часть земного шара: "Только одна страна на краю света, окруженная морями и такая же большая, как наша Европа, будет жить в мире и без проблем". Какая это страна, читатель, догадайтесь сами.

Интересно, что его потомок Йован Тарабич, который умер в 2014 году, предсказывал, что основная битва будет проходить между Россией и Турцией. В итоге Константинополь вновь станет православным, а "русский человек освободит все православные и сербские земли".

3. Баварский пророк Маттиас Штромбергер (Matthias Stormberger) (1753-?) был обычным пастухом. Он предсказывал, что после окончания Второй великой войны наступит "третий всеобщий пожар"."Третья война станет концом многих народов. Почти все страны примут в ней участие, миллионы людей… они умрут несмотря на то, что они не солдаты. Оружие же будет совершенно иным". "После великой последней войны большая ферма сможет быть куплена за две или три золотые монеты", — описывал послевоенный мир Штромбергер.

4. Другой немецкий ясновидящий, тоже из Баварии, — Алоис Ирльмайер (1894-1959), строитель фонтанов, — помогал искать пропавших без вести на войне. Он утверждал что видел "картинки" событий из будущего. "Мир взорвется внезапно, но ему будет предшествовать исключительно плодородный год", — говорил он. Две цифры должны быть связаны с датой начала войны — 8 и 9.

"Вооружен­ные силы Востока (мусульманские войска. — Ред.) широким фронтом двинутся на Западную Европу, прой­дут бои в Монголии… Китайская Народная Республика завоюет Индию. Пекин во время этих сражений применит свое бак­териологическое оружие… Пять миллионов человек в Индии и соседних с ней странах погибнут. На Востоке будут воевать Иран и Турция. В России произойдет революция и гражданская вой­на. Будет много трупов на улицах, никто не будет их уби­рать. Русские снова уверуют в Бога и примут знак креста. Как долго это все продлится, я не знаю. Вижу три девят­ки, третья приносит мир. Когда все закончится, часть людей умрет, а остальные будут бояться Бога".

5. В США очень популярен провидец Альберт Пайк (1809-1891) — американский солдат, поэт и высокопоставленный масон, основатель"церкви Сатаны". В письме от 15 августа 1871 года к итальянскому масону и революционеру Джузеппе Мадзини Пайк описал закулисы трех мировых войн. Он предсказал Первую и Вторую мировые войны как изобретение иллюминатов. Третью мировую войну Пайк видел в конфликте между Израилем и мусульманским миром.

"Эта война должна вестись таким образом, что ислам и государство Израиль взаимно аннигилируют друг друга". Хотя существование иллюминатов рассматривается некоторыми как теория заговора, Пайк в конце XIX века заявил: "Мы контролируем ислам, и мы будем использовать его для уничтожения Запада".

По Пайку, мир после Третьей мировой войны будет представлять собой царство Люцифера. "Народ, разочаровавшись в христианстве, чей идейный дух с этого момента будет без компаса указывающего направление, получит чистое учение Люцифера", — писал сатанист.

6. Закончим обзор все же предсказаниями болгарской ясновидящей Ванги. Россияне ей верят, потому что ее пророчества оказались на удивление точными. Что касается Третьей мировой войны, то перед самой своей смертью на вопрос о начале войны она ответила: "Еще Сирия не пала". Отсюда вывод — нельзя дать Сирии упасть, что Россия и делает.

Независимо от того, собирается ли третья война разразиться или, как утверждают некоторые, она уже ведется в форме более мелких конфликтов, несомненно, она приведет человечество к гибели цивилизации. Альберт Эйнштейн сказал по этому поводу следующее: "Я не знаю, какое оружие будет использоваться во время Третьей мировой войны, но четвертая будет происходить на палках и камнях…"

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Третья мировая без России не обойдется
Темы Ванга конец света пророчества апокалипсис Альберт Пайк предсказания Митар Тарабич Алоис Ирльмайер Гунхильда Смелхус Маттиас Штромбергер Третья мировая война
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