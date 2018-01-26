Трамп предпочел Украине Руанду

Президент США Дональд Трамп сильно подвел своего украинского коллегу Петра Порошенко: тот накануне заявил в интервью информагентству Bloomberg, что сегодня, в последний день Всемирного экономического форума в Давосе, состоится их встреча с обсуждением "различных аспектов сотрудничества" - а глава Белого дома... то ли забыл, то ли не захотел общаться, то ли и вовсе не планировал (последний вариант представляется наиболее вероятным).

Вместе с Порошенко оконфузился и украинский МИД, который анонсировал встречу и ее повестку - "вопросы экономики, безопасности, оборонительные вооружения для Украины, поддержка Соединенными Штатами наших реформ и поддержка в области безопасности, а также вопрос о развертывании миротворцев по решению Совета Безопасности ООН".

Между тем в официальном аккаунте Трампа в Facebook - и это не составляет никакой тайны - ежедневно публиковался план мероприятий с его участиям в рамках ВЭФ. В плане на 26 января встречи с президентом Украины не значилось. Вместо Порошенко глава Белого дома встречался с президентом Руанды, провел двустороннюю встречу с президентом Швейцарской конфедерации, выступил с обращением к участникам форума и - в соответствии с последним пунктом - отправился в "путешествие в Вашингтон, округ Колумбия".

Порошенко пришлось довольствоваться малым - точнее, главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном, который не смог уделить украинскому лидеру много времени. Несмотря на объективный факт - непродолжительность переговоров, - президент Украины впоследствии заявил, что они с американским госсекретарем "тщательно обговорили вопросы экономического сотрудничества". Остается надеяться, что масштабы этого сотрудничества не пропорциональны длине беседы. Из конкретики Порошенко упомянул "сотрудничество с компанией General Electric", которая будет поставлять электровозы Укрзалізниці (Украинским железным дорогам).

Отметим, что соглашение об этом сотрудничестве украинцы с американцами заключили еще в прошлом году. Суть его в том, что GE, локомотивы которой уже собираются на Крюковском вагоностроительном заводе, в нынешнем году изготовит и продаст 30 штук "хозяйке" предприятия. Речь шла также о выделении средств на строительство двух электровозов (но без уточнений по поводу того, кто и где будет их собирать). "Для Укрзалізниці сотрудничество с американским гигантом является стратегическим проектом, который позволит частично решить вопрос дефицита тяги уже в ближайшее время", - говорил и.о. главы госкомпании Евгений Кравцов.

Однако первый замдиректора департамента стратегического управления и развития УЗ Александр Малахов, излагая в декабре планы на 2018 год, честно признал, что они могут быть скорректированы из-за нехватки финансирования.

Кроме того, у Киева большие планы по "локализации" (использования украинских мощностей) производства GE - до 40% в наступившем году. Однако еще в ноябре прозвучал тревожный звоночек: General Electric собирается в ближайшие два года избавиться от своего подразделения GE Transportation - того самого, которое специализируется на производстве локомотивов и ж/д систем. Новый гендиректор компании Джон Фланнери пояснил, что она собирается сосредоточиться на энергетике, авиации и здравоохранении, потому что развитие в этих сферах поможет выбраться из кризиса (акции GE в 2017 году подешевели на 35% - а это больше 100 млрд долларов).