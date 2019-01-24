Крым, кризис США и Украина были предсказаны в 2012 году

Интересную аналитику можно найти на просторах Сети и тем более удивительно, что датирована она 2011-2012 годом - но актуальна и сейчас. Да и будет актуальная еще несколько лет.

Речь идет о книге за авторством ныне покойного Збигнева Бжезинского, "Стратегический взгляд. Америка и глобальный кризис", которая вышла на русском как раз в начале 2012-го года. В ней американский политолог и советник нескольких президентов США дал картину будущего, в которой США на несколько лет уходят в тень, теряя свои глобальные лидерские позиции.

В частности, Бжезинский тогда предрекал рост роли Китая, а также России, расширение российских границ, нестабильность на Ближнем Востоке и многочисленные региональные конфликты.

Здесь нужно понимать, что Бжезинский всегда был патриотом Америки, и не то, чтобы сильно любил Россию. Поэтому, в общем-то, он пишет, что мир должен быть американоцентричным, и США должны сохранять лидерские позиции любой ценой. Более того, даже в случае утраты Штатами глобального лидерства, в 2015 году США, по мысли политолога должны были эти позиции себе вернуть.

При этом, впрочем, он указывал и на то, что с Россией, Индией и Китаем Штатам придется договариваться и формировать некий "глобальный консенсус" с коллективной ответственностью в плане нового мирового устройства.

Вот, что в частности написано в книге Бжезинского и о нашей стране, и о государствах Востока: "Россия, пока в основном тешащая себя мечтами (или даже злорадствуя) по поводу неопределённых перспектив США, может присматриваться к независимым бывшим республикам Советского Союза как к начальным плацдармам для укрепления своего геополитического влияния.

Европа, ещё не достигшая однородности, будет разрываться в нескольких направлениях: Германия и Италия в силу коммерческих интересов будут тянуться к России. Франция и Центральная Европа — к политически более сплочённому Евросоюзу, а Великобритания попытается нащупать равновесие внутри ЕС, сохраняя особые отношения со слабеющими США. Найдутся и те, кто попробует поскорее урвать себе кусок регионального пирога, — Турция на территории прежней Османской империи, Бразилия в Южном полушарии".

Есть тут, конечно, определенные расхождения с реальностью. Поскольку сейчас Франция готова договариваться с Россией, Бразилия несмотря на нынешние "венесуэльские приключения" остается в БРИКС, и тоже плотно сотрудничает с нашей страной. Что же до США, то сейчас там действительно проблемы.

В целом же, однако, Бжезинский упирал в российском вопросе на то, что при первой открывшейся возможности, наша страна "поглотит" и Белоруссию и Украину целиком. А это в контексте последних событий выглядит несколько фантастично. В случае с Белоруссией можно посмотреть на итоги переговоров о союзном государстве. РФ, как кажется, особо не давила на Лукашенко в данном вопросе, ограничившись новыми экономическими правилами по углеводородам.

Что касается Украины, то здесь с 2014 года и так всё понятно. Ни о какой экспансии речи не идет в принципе. Более того, идет процесс интенсивного размежевания двух государств. И, кажется, процессы эти будут длиться еще несколько лет минимум.

Коснулся в своей книге политолог и вещей не материальных, а точнее, образа Америки и американской мечты: "если Америка хочет и дальше играть конструктивную глобальную роль, привлекательность её системы необходимо поддерживать, демонстрируя актуальность её основополагающих принципов, динамизм её экономической модели, добрую волю народа и правительства".

И вот здесь тоже имеют место быть проблемы. Если с экономический динамикой у США по большей части всё в порядке, ну исключая пункты внешнего и внутреннего долга, то вот с доброй волей народа и правительства в последние годы всё совсем туго.

Что касается народа, то сейчас общество США, фактически, расколото на сторонников и противников Трампа, а также определенных ценностных моделей. И да, либеральная часть общества, особенно её активисты, насаждают свою идеологию вполне себе тоталитарными методами. Вспомнить хотя бы недавние публичные разборки по вопросу итогов американской Гражданской войны Севера и Юга.

Что касается правительства, то пока мы наблюдаем на этом уровне "Шатдаун", а фактически остановку работы огромного числа политических и государственных институтов США. Ну, и как Трамп кормит гостей в белом доме гамбургерами из фаст-фуда.

И да, именно Россия, которой Бжезинский отводит роль региональной державы не способной на активное миротворчество на международной арене, сейчас и взяла на себя роль миротворца в самых разных регионах мира. И осуществляет эту деятельность весьма успешно.

Однако, в основе своей, прогнозы Бжезинского и о нестабильности, и о столкновении интересов государств и сфер влияния во многом сбылись. Впрочем, Бжезинский был адептом именно однополярного мира и потому продвигал именно эту концепцию. Не стоит забывать, что есть и иные политические картины мира, где мир, например, многополярен.