Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины

Ошибочно полагать, что украинской экономики не существует. Да, военное положение внесло свои жесткие коррективы. Но неправы те, кто говорят, что Украина живет только на иностранные подачки. Есть отрасли, которые дают Киеву многомиллиардные поступления, например, металлургия. По крайней мере, пока дают. Но, скоро и это может закончиться. И, отнюдь не Россия тому виной.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены Металлургический завод

И, продолжая, эту глубокую мысль, даже не сама Украина. Хотя она, конечно, виновата со своими первопричинам. Но есть еще масса факторов, которые Украине "помогли". И, прежде всего, — это Евросоюз с его регуляторным экономическим механизмом.

Почему Европа одной рукой душит Украину, а другой гладит

За последние годы мы не раз убеждались, что европейские лидеры - люди со странностями. Вот и в примере с украинской металлургией мы тоже наблюдаем парадокс. Европа выделяет десятки миллиардов евро помощи, и при этом устанавливает ограничения на импорт металлопродукции из Украины. Где же здесь логика? Или это странный вопрос?

Порой думается, что европейская экономическая модель - есть суть явление непознаваемое, "вещь в себе", даже для самих европейцев.

В отношении украинской металлургической продукции, равно как и других импортеров в Евросоюз, действуют два вида пошлин:

CBAM - проще говоря, углеродный налог или пошлина с продукции, которая по мнению Евросоюза оставляет грязный углеродный след;

TBQ - рыночная квота, определяющая, сколько металла позволено Украине ввезти на европейский рынок.

По обоим видам платежей Евросоюз решил обрадовать Украину повышением в этом году.

Углеродный платеж с начала этого года поднялся примерно до 58 евро за тонну длинномерного проката родом с Украины. В то время как тот же прокат, изготовленный на электродуговых печах, облагается по ставке всего лишь 18 евро. Но это историю не про Украину, а про страны с более технологичным производством.

Тут Украине впору посетовать на советское наследие с его преобладанием доменной технологии. Было бы неплохо от нее избавиться переходом на более современные технологии.

И тут очень кстати подвернулся один украинский экономист по фамилии Новак. Буквально десять дней назад он высказался таким образом:

Слава Богу, что Россия нам все разрушила. Потому что иначе мы бы тащили дальше всё это старье, которое давно пора было самим разрушить и перестраивать на новых технологиях. Россия нам помогла.

Что ему ответить? – Ну, раз так, то обращайтесь.

Но, по правде говоря, Новак нам льстит. Мы еще ничего не начинали, и работы на Украине не початый край. Да и по-своему они правы. Снести, то мы снесем, но кто ж Украине даст построить новое.

Так вот, возвращаясь к цифрам. Повышение этой углеродной пошлины привело к просадке украинского экспорта длинномерного проката на 42 процента по итогам первого полугодия. И это только один пример по конкретному виду металла.

Не успели на Украине справиться с горем от повышения с нового года углеродного платежа, как Евросоюз подкинул вторую напасть.

С 1 июля квота для беспошлинного импорта металла снизилась на 46 процентов. А пошлина за поставки сверх квоты выросла с 25 процентов до 50.

Отчего Евросоюз проявил такую милость к Украине - большой вопрос, если учесть, что в европейском законодательстве на эту тему прописана необходимость учесть интересы Украины в такое нелегкое время. А между тем потери по этой части могут достигнуть до 1 млрд. валютной выручки.

Ну, ладно Евросоюз бьет Украину пошлинами, но и свои же тоже.

Новые железнодорожные тарифы и электроэнергия Украины

Украинцам надо запомнить одну очень известную поговорку - "свои всегда бьют сильнее". Как бы ни хотела Украина отрицать принадлежность к культурному пространству единому с Россией и Белоруссией, но эта крылатые слова для Незалежной тоже работает. Или правильнее сказать, только на Украине они и работают вовсю, если вспомнить про ТЦК, заградотряды, и так далее. Но мы пока про экономику.

С 1 августа 2026 году на Украине поднялись тарифы на железнодорожные перевозки на 30 процентов. А с первого января обещают еще на 15.

В тон железнодорожникам вторит "Укрэнерго". С 1 августа тариф на электричество тоже вырос на 25 процентов. И это еще не конец. Есть еще газ, в котором тоже нуждается украинская металлургия. Украинские газовики в этом направлении тоже славно поработали - обещают добавить 15-20 млн. долларов расходов в год за счет повышения тарифов.

Вроде бы сумма не большая. Но если сложить все эти факторы, то.... А вот тут уже в игру вступает Россия.

Россия как мегарегулятор украинской экономики

Газ надо умудриться получить при регулярных разрушениях инфраструктуры. С электричеством тоже перебои. Вагонов, дай бог дождаться. Но даже если все это благополучно сложилось, куплено и получено, а продукция погружена в вагоны, то надо еще доехать до порта. А уже там выяснить, что ни порта, ни кораблей нет.

Тут уж украинским металлургам стоит только посочувствовать.

Ну а кто ж мог знать в той же Европе, да и на самой Украине, что Россия вдруг решит помножить на ноль морской маршрут для Украины. А мы вот взяли и решили всех удивить. Отчего сих пор пребываем в радостном шоке от такого затяжного празднования Дня ВМФ России. Но радуемся тихо, дабы не сглазить.

Не будут же евробюрократы и украинские государственные деятели отматывать свои решения по пошлинам и тарифам назад. Тем более все это планировалось давным-давно, а тут Россия все карты смешала.

Ну и в качестве вишенки на торте отметим еще пару моментов.

С потерей Покровска Украина лишилась залежей коксующегося угля. А это значит, что вся металлургическая отрасль Украины работает на импортном угле, который везут, внимание, из США и Австралии. Как она его получает в условиях нарушенной морской логистики - вопрос.

Кроме того, Украина вынуждена останавливать добывающие предприятия, тем самым лишая сырья те металлургические заводы, которые выпускают продукцию следующих переделов. В результате на разных этапах передела возникает дефицит того или иного сырья для переработки. Да же то, что есть в наличии, оказывается неконкурентоспособным по сравнению с импортным. Да, импортный металлопрокат тоже завозится на Украину. По крайней мере завозился до недавнего времени.

Резюмируем. Не так влияет Россия на украинскую металлургию, как ее заклятые "друзья" - США и Евросоюз. Но, и как говорится, главный враг, он всегда внутри - Киев со своими тарифами. В условиях высокой конкуренции на внешних рынках из-за требований по качеству, Украине стратегически важно сделать миллиардные инвестиции в обновление производства. Но Киев выбрал другую дорогу, поддерживать чужие экономики на чужие деньги, покупая чужое на вооружение, которое, в конечном итоге приводит к разрушению страны. Премия Дарвина в государственных масштабах.

Что уж говорить об украинской металлургии. Эксперты с Украины прогнозируют ее скорый крах.