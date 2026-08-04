Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО

В июне 2025 года на саммите НАТО в Гааге страны альянса договорились о повышении расходов на оборону до 5 процентов ВВП к 2035 году. Летом 2026 года члены НАТО должны были и предоставили план-график перехода. Кроме одной страны - Испании. И это не было оплошностью двоечника, забывшего про домашнее задание. Это был сознательный отказ отличника делать эту работу.

Фото: commons.wikimedia.org by Javier Perez Montes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Королевский дворец в Мадриде

Что это - бунт на европейском корабле, валяние дурака, или особо тонкая игра?

Как выглядит Испания на фоне остальной Европы

На фоне постоянных новостей о планах Европы по наращивании военного потенциала, нас не может не радовать, когда одна из стран вдруг начинает идти против этого мейнстрима. Например, Болгарией, недавно отказалась оказывать военную помощь Украине.

Другой вопрос, что Болгарии возможно уже и нечем помогать Украине. А то, что есть, Украине не сильно нужно. И тем не менее, важен сам факт. Ибо любое такое действие всегда вносит разлад в общий европейский русофобский хор.

Но Болгария все-таки не сильно богатая страна, и совсем не имеет влияния в Евросоюзе. А вот когда о своей особой позиции заявляет такое значимое европейское государство как Испания, хочется вдохновиться мыслью о том, что на Западе еще есть "трезвые" руководители.

Заметим, однако, что Испания на политическом небосводе особо сильно и не отсвечивает. Мало что мы слышим от них даже применительно к Украине. Да какая-то военная помощь от Мадрида шла Киеву, но испанцы не особо старались пиариться по этому поводу. В отличие от той же Франции и Германии. Хотя еще в 2014 году голос Испании звучал гораздо сильнее. Мадрид предлагал поставить Украине даже боевые самолеты Еврофайтер.

Со второго плана Испания вывел совсем недавно Дональд Трамп, обвинив страну в отсутствии солидарности по поводу операции против Ирана. А всего-то требовалось предоставить военные аэродромы для транзитных перелетов американских самолетов.

Удивительно, но премьер-министр Испании Педро Санчес проявил тогда поразительную принципиальность и приверженность к международному праву. Он заявил, что действия США в отношении Ирана носят односторонний характер и не обсуждались с союзниками по НАТО. По его словам, Испания и другие страны не были проинформированы об ударах по Ирану, что стало дополнительной причиной отказа поддержать операцию.

Тут бы, кстати, вспомнить что Испания в свое время воздержалась от участия в обеих мировых войнах, хотя ее и пытались вовлечь. Видимо у испанских правящих кругов было какое-то свое видение на европейские дела. А может быть, остается и до сих пор.

В таком случае отказ от трат 5 процентов ВВП на оборону является продолжением этой особой линии поведения, или у Испании просто нет денег?

По факту испанский премьер выбрал второй вариант ответа, сославшись на социальные программы и прочие бюджетные ограничения. Но есть один большой нюанс, который Испания изложила в виде отдельного отчета.

В документе присутствуют два главных элемента:

математический - обоснование расходов, что называется с цифрами в руках;

пропагандистский - демонстрация значимости для Испании в составе НАТО

Вторая часть — это видимо послание Трампу, предлагавшего исключить Испанию из НАТО за позицию по Ирану.

С этого радела и начнем.

НАТО без Испании не НАТО?

Согласно отчету, Испания занимает третье место среди стран НАТО по количеству личного состава, участвующего в различных зарубежных миссиях

Испанцы есть в Словакии, во всех странах Балтии, а также в Румынии и Турции. Они выполняют разные задачи: от ремонта бронетехники до патрулирование воздушного пространства боевыми самолетами и дежурства комплексами ПВО. Мадрид особо отмечает свою роль в морских миссиях в Средиземноморье, в операции "Морской страж", в контингенте НАТО в Ираке.

Правда говоря об испанцах в натовских миссиях, нельзя не отметить пары интересных случаев, случившихся с ними в Прибалтике. Как-то в 2018 году один испанский летчик случайно выпустил ракету класса "воздух-воздух", которую так и не нашли. Другой случай связан с жалобами испанцев, обслуживавших бронетехнику в одном из помещений для ремонта. Дескать, там дурно пахло. Хотя военнослужащие других стран на такие же условия не жаловались.

Есть в отчете и Украина. Мадрид гордо рапортует о подготовленных 9 тыс. украинских военных, и выделенных 3,8 млрд. евро в виде военной помощи. Переводя эти цифры в относительные величины, получаем, что Испания по объемам помощи - восьмой поставщик в НАТО и пятый в Евросоюзе.

Делает акцент Испания и на своем вкладе в объединенный военно-промышленный комплекс Европы. Имея ввиду, что Испания способствует избавлению Евросоюза от оружейный зависимости от других стран.

Почему Испания против пяти процентов ВВП на оборону

Ну, и наконец, что говорит отчет об этих самых 5 процентах ВВП. Испания объясняет отказ от следования этому нормативу тем, что для этого понадобится до 800 млрд. евро в течение 10 лет. Такой объем трат поставит под угрозу испанскую модель социального государства. Не сказать, что по этому критерию Испания такая же социальная, как Дания или Швеция, но все же Мадрид старается.

Если же следовать 5-процентной норме, то резкое увеличение расходов на оборону может привести к росту цен, усилению зависимости от неевропейских поставщиков. А далее начинается игра с цифрами. Приводя динамику роста оборонных расходов с 2018 по 2025 год, а это увеличение с 0,9% ВВП до 2%, Мадрид подчеркивает, что реальный рост произошел гораздо больше, а именно в три раза. Имеется ввиду, что ВВП также увеличивался за этот период.

При этом по реальным расходам на оборону Испания находится на четвертом месте в НАТО, с ростом на 146 процентов.

Обращают внимание испанцы и на качественный рост. А именно, что инвестируют они "лучше", а не больше. Порядка 44% оборонного бюджета Испании идет на вооружения, технологии и инновации по сравнению с 22% в 2018 году. Это важный ориентир, поскольку рекомендуемая норма НАТО по расходам на оборудование составляет 20%. Тем самым, Испания наглядно демонстрирует, что ее военная модернизация гораздо более реальная и динамичная, чем у большинства стран НАТО. И что уровень соответствия Испании целям развития потенциала НАТО выше среднего показателя среди европейских союзников и Канады.

Исходя из всего этого Мадрид предлагает не следовать слепо правилу пяти процентов, а посмотреть на качественную картину инвестиций. По крайней мере в отношении себя. Получается, если смотреть по расходам на вооружение, то Мадрид и вовсе впереди планеты НАТО всей.

Тут следует заметить, что Испания не особо то и лидер в области вооружений. Хотя совсем недавно числилась в первой десятке экспортеров, но ближе к концу. Испания может выпускать широкую номенклатуру вооружений, но все же львиную долю в испанской продукции занимает бронетехника, которая, как мы знаем, сейчас переживает период невостребованности.

В то же время отсутствие Испании среди ведущих оружейных экспортеров может говорить о сосредоточенности на покрытии своих потребностей.

Такая картина для многих стран будет все более и более характерна. В условии фрагментации мира, распада старых коалиций, формирования новых, большинство стран будет стараться думать прежде всего о своих потребностях. Тем более Испания занимает особое стратегическое положение, контролируя вход в Средиземное море из Атлантики.

В любом случае позицию. Испании стоит приветствовать, как пример государства, старающегося проводить свою независимую политику, не впадая в русло всеевропейских кампаний по отмене или нагнетанию истерии в отношении России, Ирана, или какой-либо другой страны.

Учитывая вышеизложенное, на вопрос, заданный во вступлении, можно ответить в стиле армейского юмора - верна оба три варианта. Правда, в каких долях – вопрос остается.