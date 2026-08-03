Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу

Накануне состоялось первое заседание новоизбранного парламента Армении. Мероприятие прошло совсем не в теплой, и тем более, не в дружественной атмосфере. Оппозиция всячески старалась подсветить фактическую нелегитимность "победившего" пашиняновского блока. А эти победители ко всему прочему еще и нарушили важную традицию — не пригласили главу армянской церкви на первое заседание. И все это на фоне кризиса на продуктовом рынке

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Под нелегитимностью имеется в виду тот факт, что пашиняновский политический блок во время предвыборной кампании использовал широкий инструментарий по манипулированию общественным мнением, и откровенному преследованию оппозиции.

Но, видимо, как умеют — грубо и топорно. Примерно также, как они пытаются управлять своей экономикой и строить отношения с Россией.

Как известно, с мая этого года против армянской продукции Россия начала вводить ограничения на ввоз. Многие в России с сомнением воспринимали эффективность этих мер, принятых так явно демонстративно перед выборами в Армении. Ну и как показала жизнь, воспрепятствовать победе проевропейских сил в Армении это не помогло. Поможет ли дальше — посмотрим.

По-хорошему это надо было делать гораздо раньше, по меньшей мере, зимой. А еще лучше — летом прошлого года. Но как случилось, так случилось.

Видимо, у нас сработал старый советский подход. Есть такой армейский каламбур — если замполит не может пресечь пьянку, то ее надо возглавить, дабы придать ей политический характер.

Применительно к нашим российско-армянский отношениям, это означает, что надо уметь работать с теми, кто есть. То есть сформировать перед нынешним прозападным руководством Армении такое пространство для маневра, в котором бы не было места для враждебных действий в отношении России.

И здесь нет никакого диктата, душения свобод и прочих либеральных страшилок. Все предельно честно и прагматично. Все в лучших традициях современных международных отношений. Враждебность государства, соседнего с Россией, должна быть невыгодна этому государству. Иначе, какой нам резон торговать и улыбаться тому, который потом "всадит нож в спину".

В этом смысле у России тоже не большое пространство для маневра — ограничительные меры против экспорта армянской продукции. Что, собственно говоря, активно и применяется.

На текущий момент ограничения установлены на такие группы товаров как:

фрукты;

цветы;

минеральная вода;

коньяк;

рыба;

молочные продукты.

По разным направлениям зависимость армянской экономики от России неодинаковая. Например, по молочке 80 процента экспорта идет в Россию.

Как Армения выкручивается из всего этого штопора?

Самый очевидный путь — расширить географию поставок — то есть искать новые рынки сбыта. И по этому поводу от Пашиняна и его соратников слышно много бравурных заявлений, что, вот сейчас перед Арменией откроются двери Евросоюза. Двери, может, и откроются, но вряд ли для приглашения дорогих гостей внутрь, а скорее окатить холодной водой стоящих на пороге.

Новоизбранное руководство Армении, конечно же, все понимает. А бравурные декларации — это для внутреннего потребления. По факту Ереван пытается лихорадочно расширить рынки сбыта.

Накануне министерство экономики Армении отчиталось о росте по одному из направлений. Целых 380 фур, это порядка 8 тыс. тонн абрикосов было вывезено за период с 1 июня по 19 июля текущего года. При этом количество стран, куда экспортирована продукция увеличилось с 12 до 16.

Да, прогресс по расширению рынков сбыта очевиден. Вот только министр экономики умалчивает, что за соответствующий период прошлого года объем экспорта по абрикосам был больше в 5 раз.

Другой путь выхода из сбытового кризиса — попытаться пробиться в Россию окольным путем. В этом смысле работа по расширению рынков по факту может быть просто попытками выйти на Россию через третьи страны. Ибо не ясно, является ли конкретный рынок финальным, или это просто транзитный этап.

На этот счет проходили сообщения, например, что Ереван пытался вывезти цветы через Иран и даже через Белоруссию. Но оба канала поставок были вскрыты Россией.

Если мы вернемся к теме абрикосов, то тем же самым попахивает история с их экспортом в Узбекистан. Эта страна обеспечила Армении самую большую долю экспорта абрикосов. Спрашивается, а зачем абрикосы Узбекистану?

На втором месте Грузия. И тут тоже вопросы. Один из очевидцев делится впечатлениями с рынка Грузии. Идет продажа армянской продукции прямо с грузовиков, причем по ценам в два раза дешевле, чем в самой Армении.

Говоря о Грузии, понятно, что это ближайший дружественный рынок, куда Армения может что-либо вывезти. Хотя, вернее сказать, он же и единственный. Если иметь ввиду простоту пересечения границы. Против географии все же не попрешь.

Вопрос только в том, как к новому конкуренту отнесутся фермеры Грузии. С Турцией и Азербайджаном формат торговых отношений пока и вовсе не понятен. Остается еще Иран. Но традиционная закрытость этой страны не позволят сколь угодно четко рассуждать о персидском пути армянской продукции.

А так, в списке внешних рынков у Армении уже есть и Ирак, и Сингапур, и даже Швейцария.

Забавно, что Пашинян всю дорогу сопровождает эту ситуацию какими-то нелепыми высказываниями. Например, так он отозвался об армянской рыбе, которая тоже пошла в Грузию:

Это вызовет ажиотаж, но я уже давно не употребляю выращенную рыбу, потому что для меня очевидно, что там есть проблема

Про два миллиарда долларов, которые Пашинян хотел истребовать с РЖД за аренду железной дороги, можно даже и не говорить.

В этом же ряду стоит известное высказывание о том, что выход Армении из ЕАЭС станет и вовсе концом ЕАЭС.

Одним словом, со стороны армянского руководства пока не видно сколь-нибудь разумной позиции по выстраиванию отношений с Россией.

Возможно, части армянского общества такая риторика Пашиняна сродни бальзаму на душу национальной гордости, но что взамен? Впереди отчетливо маячит перспектива быть прозападно гордым и одновременно бедным. Если армян такой путь устраивает, то впору начинать переименовывать улицы Еревана в честь каких-нибудь злодеев, как это сделали в одной печально известной стране по соседству с Россией.

Но, будем надеяться, что нынешняя политика Еревана все же следует известному психологическому циклу принятия неизбежного. Сначала отрицание, потом гнев. Пора бы уже переходить к торгу. Ну а если торг будет взаимовыгодным, то преодолеть Армении последующую депрессию Россия поможет. А там и принятие друг друга.