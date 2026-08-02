Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе

Дональд Трамп снова принес на Ближний Восток мир. И на этот раз — окончательный, полный и, разумеется, исторический!!? Кто не в курс, так на Ближнем Востоке теперь мир. По крайней мере, на странице Дональда Трампа в социальной сети.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц, "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вид на сектор Газа из Израиля

30 июля президент США сообщил, что возглавляемый им "Совет мира" достиг соглашения о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. По словам Трампа, разоружение будет проходить поэтапно, после чего израильские войска покинут сектор, а международные силы вместе с новой палестинской полицией обеспечат безопасность жителей Газы и ее соседей.

"Это монументальный шаг к прочному миру и безопасности", — объявил американский президент.

Звучит замечательно. Особенно если читать сообщение в Вашингтоне, сидя в кабинете с кондиционером и не особенно интересуясь тем, что в это же время говорят участники соглашения в Каире, Дохе и секторе Газа.

Впрочем, Трампу нельзя отказать в постоянстве. Он всегда объявляет о победе раньше, чем остальные успевают понять, что именно они подписали и подписали ли вообще. Год назад, напомнил президент, шла жестокая война, заложники находились в плену, а в Газе разворачивался гуманитарный кризис.

Теперь, по его словам, достигнут исторический прогресс, хотя "еще многое предстоит сделать". Интересно в чем прогресс? В том, что ХАМАС за это время окреп, перевооружился и взял под полный контроль, всю территорию, на которой нет войск Израиля. О фразе "еще многое предстоит сделать", ведь эта оговорка, пожалуй, и является самой точной частью заявления.

Пока же можно отметить, что по мнению Трампа: "Мир уже наступил. Осталось только убедить в этом ХАМАС, "Исламский джихад” и, на всякий случай, Израиль".

Сначала мир. Потом напишем, как его выполнять

На бумаге план "Совета мира" выглядит почти безупречно. В его основу положен красивый принцип: "Одна власть, один закон, одно оружие". Израиль и палестинские группировки должны прекратить военные действия, ХАМАС — отказаться от власти и оружия, ЦАХАЛ — поэтапно покинуть сектор, а управление Газой перейдет к Национальному комитету по управлению Газой — NCAG.

За выполнением соглашения должен наблюдать Международный комитет по верификации, в который войдут представители стран-гарантов, "Совета мира" и Международных сил по стабилизации. Каждый новый этап разрешается начинать только после официального подтверждения того, что предыдущие обязательства выполнены.

Все предусмотрено. Даже слишком хорошо. Новая администрация должна провести аудит финансовых и административных активов Газы, сохранить работу коммунальных служб, проверить сотрудников полиции, определить, кого оставить на службе, кого перевести на гражданскую работу, а кого отправить на пенсию. Более того, будущая администрация обещает в течение трех лет урегулировать законные претензии поставщиков и подрядчиков на сумму до 400 миллионов долларов.

Иными словами, ХАМАС еще не сдал ни одного автомата, но будущая "мирная" Газа уже знает, как будет рассчитываться со своими подрядчиками.

Особенное внимание привлекли заявленные Трампом "знаменитые 14 дней". Некоторые уже успели решить, что за две недели ХАМАС разоружится, туннели будут уничтожены, ЦАХАЛ выйдет, международные силы войдут, а над Газой взойдет солнце новой мирной жизни.

Ничего подобного. Четырнадцать дней отводятся только на то, чтобы разработать график и механизмы реализации второго этапа. Причем этот срок Международный комитет по верификации имеет право продлевать. То есть за две недели участники должны не разоружиться, а договориться, когда, как и в какой последовательности они, возможно, когда-нибудь начнут разоружаться. А если они не договорятся, то это срок будет продлен еще не раз. При это, слов "если" совсем не уместно, точнее будет — естественно не договорятся. Поэтому сегодня даже биржа предсказаний не берет ставки на то, что договориться в течение 14 дней.

Тем более сам процесс теоретически утвержденный "Советом мира" выглядит значительно сложнее. Сначала предполагается передать оружие полицейских структур. Затем должны быть выведены из эксплуатации тяжелое вооружение, оружейные склады, военные производства и подземные туннели. После этого очередь дойдет до личного оружия.

При этом оружие не должно передаваться ни Израилю, ни какой-либо не палестинской стороне. Оно поступит под контроль новой палестинской администрации. Международные силы станут буфером между ЦАХАЛом и районами, переданными NCAG, но выполнять полицейские функции внутри палестинского общества не будут.

Американские и международные участники оценивают возможную продолжительность полного процесса примерно в 200-350 дней. И это при условии, что все стороны действительно захотят выполнять соглашение, не станут спорить о каждом складе, туннеле, ракете, пистолете и метре территории.

То есть в лучшем случае речь идет примерно о годе. А на Ближнем Востоке слов "примерно" — это не срок, это приглашение к новым переговорам, конфликтам, взаимным обвинениям и нескольким небольшим войнам между заседаниями международных комитетов.

ХАМАС согласился. Но не с тем, с чем поздравил Трамп

Самое интересное началось после того, как Трамп объявил о достигнутом согласии. Представители американской администрации сообщили, что восемь месяцев работали над системой, которая позволила бы снабжать население Газы, не давая ХАМАС извлекать из этого выгоду. То что ХАМАС собирает налоги на своей части территории, по мнению американцев, это не "извлечение прибыли" это будни сектора Газы. Они также заверили, что на каждом этапе действия координировались с Израилем. При этом непосредственно в переговорах в Каире Израиль не участвовал, а о своем "согласии" с планом Трампа узнал из сообщения Трампа в СМИ.

Получается замечательная ближневосточная конструкция: соглашение заключили с ХАМАС, Израиля за столом не было, но от Израиля ожидают вывода войск, а американские чиновники уже предупреждают, что президент Трамп будет "разочарован", если Израиль не выполнит условия!? То есть, можно делать ставку, что Трамп — разочаруется.

Однако выяснилось, что и ХАМАС воспринимает договоренности несколько иначе, чем Белый дом. В заявлении движения говорится, что сдача тяжелого вооружения возможна только после полного прекращения "всех форм агрессии", вывода израильских войск, начала восстановления Газы, вступления в должность новой администрации, развертывания международных сил, роспуска вооруженных группировок, якобы созданных Израилем, обеспечения права палестинцев на самоопределение и создания независимого палестинского государства.

Иными словами, Вашингтон говорит: ХАМАС разоружается, после чего Израиль уходит.

ХАМАС говорит: сначала Израиль прекращает военные действия, выводит войска, начинается восстановление Газы, появляются международные силы, гарантируется палестинское государство, которое ХАМАС берет под свой контроль- и только потом можно "обсуждать" тяжелое оружие. Это не разные трактовки одной запятой. Это две противоположные последовательности действий.

Переговорный процесс, как тактика Ближнего Востока.

Вообще ХАМАС давно освоил искусство говорить на разных площадках разными голосами. За столом переговоров в Каире представители движения демонстрируют ответственность, гибкость и заботу о населении. В Дохе они рассуждают о политическом процессе. Но стоит заявлению переместиться непосредственно в сектор Газа, как выясняется, что оружие является символом сопротивления, разоружение зависит от создания палестинского государства, а Израиль сначала должен выполнить длинный список предварительных условий.

В Каире — дипломатия. В Газе — революционная риторика. А между ними — "переводчики", которые каждый раз объясняют, что все друг друга неправильно поняли.

Так старший представитель ХАМАС Гази Хамад назвал достигнутую схему тяжелой и болезненной уступкой ради спасения населения Газы. Но одновременно он связал вопрос об оружии с выводом израильских войск, вводом новой администрации и восстановлением сектора. Израильская же сторона требует полного разоружения и демилитаризации Газы до любого существенного вывода войск.

"Исламский джихад": нас забыли спросить

Но даже это еще не все. Практически сразу после оптимистичного заявления Трампа представители "Исламского джихада" сообщили, что никакого мирного соглашения с Израилем они не заключали. Организация заявила, что распространяемая в СМИ информация не соответствует действительности и что у нее имеются принципиальные возражения против нынешней формулировки документа.

Таким образом, Трамп сообщил о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок, а одна из крупнейших таких группировок немедленно ответила: не знаем, о чем идет речь, ничего подобного не подтверждаем и вообще имеем возражения.

Но, вероятно, это и есть новый ближневосточный дипломатический стандарт. Одна сторона объявляет соглашение историческим, вторая называет его проектом, третья утверждает, что соглашения не существует, а международные посредники объясняют, что процесс успешно развивается.

Блажен, кто верует.

Год надежд, провокаций и новых войн

Даже если предположить почти невозможное — что ХАМАС, "Исламский джихад", Израиль, Египет, Катар, Турция, новая палестинская администрация, международные силы и "Совет мира" действительно хотят одного и того же, а точнее мира — на реализацию плана уйдет не две недели и даже не год, уж слишком противоречивые желания у всех участников процесса.

Сдача полицейского оружия, учет личного оружия, обнаружение складов, демонтаж оружейного производств, изъятие тяжелого вооружения, проверка километров подземной инфраструктуры и уничтожение туннелей — это как минимум многие месяцы, если не годы. Но если кто-то любит сказки, мы не против, пусть ждет и надеется. Мечтателям хотел бы напомнить, год назад когда было подписано перемирие и произведен обмен заложников, следующим пунктом стаяло разоружение Хамаса. Прошел год, а воз и ныне там. А значит, впереди еще длительный период провокаций, перестрелок, взаимных обвинений и попыток проверить границы допустимого.

Кроме того, вся эта конструкция создается на фоне очередного обострения вокруг Ирана. Любой новый виток ирано-американского или ирано-израильского противостояния способен в течение суток изменить региональную повестку, переключить внимание Вашингтона и дать ХАМАС возможность отложить выполнение обязательств до наступления "более благоприятных условий".

Поэтому заявление Трампа можно считать началом переговорного процесса, политической декларацией или прекрасным сценарием будущего. Но называть его состоявшимся разоружением ХАМАС пока рано. Но как говорится: Блажен, кто верует. Израиль же теперь предпочитает не верить, а проверять. Мы здесь давно живем. Мы эти сказки уже слышали.

Главный сказочник современного мира

Впрочем, во всей этой истории нельзя забывать о главном сказочнике современного мира. Когда-то Дональд Трамп обещал закончить российско-украинский конфликт за 24 часа, а позднее объяснил, что это был лишь сарказм. Затем он примерял Канаду на роль 51-го американского штата, Гренландию — к карте Соединенных Штатов, а вопрос о территории союзника по НАТО предлагал решать "легким или тяжелым путем".

Потом были обещания быстро принудить Иран к миру, перемирия, которые объявлялись историческими, продлевались на 60 дней, рушились, после чего сам Трамп объявлял переговоры бесполезными и вновь отдавал приказ наносить удары. Ормузский пролив он обещал открыть, взять под американский контроль и даже собирать 20 процентов с проходящих через него грузов. Нефтяной рынок, правда, почему-то не проникся оптимизмом и ответил ростом цен.

Сегодня нам рассказывают новую сказку — об идеальном Ближнем Востоке, где ХАМАС добровольно сдаст оружие, "Исламский джихад" смиренно присоединится к соглашению, международные наблюдатели найдут все туннели, а Израиль спокойно выведет войска под торжественные аплодисменты "Совета мира". Сказки на ночь иногда полезны: они успокаивают детей и помогают им заснуть. Но когда сказки рассказывает человек, управляющий крупнейшей военной державой мира, они уже не успокаивают, а пугают. Потому что его слова воспринимаются как политика, двигают рынки, заставляют союзников менять планы и создают ожидания, за которые расплачиваются другие.

Поэтому к заявлениям Трампа следует относиться не как к свершившимся событиям, а как к очередному сценарию, который еще предстоит проверить реальностью. За словами президента США приходится следить внимательно — но верить им заранее становится все труднее. Ведь на Ближнем Востоке опасен не только тот, кто сознательно обманывает. Не менее опасен тот, кто сам начинает верить в собственную сказку и требует, чтобы весь остальной мир немедленно начал жить по ее сюжету.