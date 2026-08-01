Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров

В западную прессу просочилась информация о том, что было предметом разговора во время недавней встречи Трампа и Зеленского. По данным издания The Atlantic, Зеленский уговаривал Трампа разблокировать систему Starlink над территорией России. Странные дела, еще зимой Украина слезно просила Маска об обратном, теперь же опять о включении.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

В чем же подвох?

Вероятно, не в том, чтобы российская армия снова начала пользоваться американской спутниковой связью. Зря, что ли, бывший министр обороны Украины Федоров так пиарился по этому поводу? Ведь именно отключение российских войск от Starlink для российских он поставил на первое место в списке своих подвигов в финальном отчете.

Согласно источникам, Starlink нужен украинской армии для наведения своих ракет и дронов, но не вообще для ударов, а именно вглубь России. Причем не объектам инфраструктуры, а по особым стратегическим целям — местам базирования пусковых установок баллистических ракет.

Не стоит думать, что разговор шел в духе козней двух злодеев, типа "Дональд, а давай жахнем по баллистике России". Нет. Зеленский, как говорят, повел разговор издалека.

С того, что на носу зима, которую Украина совсем не переживет без эффективных средств ПВО, то есть без "Пэтриотов". Понимая, что США не может дать их Украине, Зеленский и предложил кардинальное решение проблемы.

Условно так:

"Вы не даете ракеты-перехватчики, чтобы сбивать российскую баллистику, так дайте нам возможность бить по пусковым установкам баллистики на территории самой России. А для этого нужно запустить работу системы Starlink над территорией России".

Вот такой незамысловатый план. Казалось бы, украинские дроны и ракеты и сейчас летают вглубь России. Спрашивается, зачем дополнительно нужен Украине Starlink? Ну, видимо, эта система дает дополнительные преимущества по точности наведения и управления. И значительно повысит возможности ВСУ по ударам вглубь России.

По сути, включение Starlink над Россией позволит противнику не только улучшить точность наведения ударных средств, но и по факту создать свою независимую сеть связи у нас в тылу, а уж пользоваться ею смогут, например, и диверсанты с дронами.

Как сообщают источники, Трамп не дал четкого ответа, взяв время на обдумывание. Трамп не уверен, что удары по баллистике на нашей территории станут тем аргументом, что склонит Россию к переговорам на выгодной для Запада позиции. Напротив, как бы это не привело к еще большей эскалации.

В этой связи стоит вспомнить, что согласно обновленной ядерной доктрине России, принятой в 2024 году, удары по местам базирования стратегических сил могут стать поводом для применения Россией ядерного оружия. Поэтому опасения Трампа вполне понятны. С другой стороны, не может быть, чтобы у военных в США не чесались руки проверить такую возможность.

Ведь это то самое, к чему они стремились в своих мечтах — концепции первого обезоруживающего удара, когда по местам базирования баллистических ракет России будет нанесен такой удар, что уже нечем будет ответить.

Эта концепция возникла в США еще в 70-е годы, и тогда она предполагала удар именно ядерными ракетами по местам базирования советского ядерного оружия. А для того, чтобы удар был успешным, подлетное время ракеты должно быть минимальным.

Собственно, с этой концепцией был связан весь "сыр-бор" по поводу размещения американских ракет "Першинг" в Западной Германии в начале 80-х годов. Та самая история про ракеты средней и меньшей дальности. Острота проблемы была сглажена после заключения договора о РСМД — ракеты были ликвидированы обеими сторонами. Правда, сейчас она снова реанимирована, особенно после того, как США в 2019 году вышли из соглашения в одностороннем порядке.

Теперь же у НАТО совершенно другие "игрушки" - более явные возможности нанести удар по нашим базам ядерных ракет и в целом по объектам ядерной триады.

Да и концепция сейчас имеет другое название — Prompt Global Strike (мгновенный глобальный удар). В теории там должно применяться вооружение более высокого уровня, в частности "гиперзвук", который у США пока только в стадии разработки, но попробовать можно же и чем-то попроще? Тут как раз Зеленский под руку подвернулся.

Зеленский, конечно, лукаво имеет в виду только комплексы типа "Искандер", то есть конвенциальное оружие. Но кто его реально проконтролирует. Что если он ударит по местам базирования стратегических ракет типа "Ярс" и т. п.?

Весь вопрос в том, насколько наведение дальнобойных украинских ракет и дронов контролируется Западом. Этот весьма дискуссионный вопрос обсуждается экспертами с начала СВО. Понятно, когда речь идет о применении именно западного вооружения. А как работает система, когда используются украинские разработки? Есть ли в блоках управления и вообще в системе наведения у ВСУ какая-то техническая самостоятельность?

Принято считать, что Запад не будет стремиться к такому уровню эскалации, при котором Россия начала бы поглаживать "ядерную кнопку". А если мы ошибаемся?