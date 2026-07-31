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Любовь Степушова

Приграничный инцидент в Сеуте оказался тщательно спланированной акцией

Мир » Европа » Евросоюз

События в Сеуте указывают на наличие мощной координации, которая превратила локальный приграничный инцидент в серьезную угрозу для стабильности всего Шенгена.

Арестованные беженцы-иммигранты
Фото: commons.wikimedia.org by Ggia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арестованные беженцы-иммигранты

Только Рабат мог организовать 60 тысяч человек для штурма Сеуты

В пятницу глава Сеуты Хуан Вивас заявил, что за последние несколько часов в город прибыло 60 000 мигрантов. Источники в Министерстве внутренних дел Испании оценивают, что к полудню около 25 000 человек добровольно вернулись в Марокко.

Такие массовые перемещения людей не объяснить только деятельностью преступных сетей, занимающихся торговлей людьми и их нелегальной переправкой. Конечно, кто-то это координирует и оплачивает на более высоком уровне.

Сеута и Мелилья — это города на марроканском побережье Африки, которые в стране считаются оккупированными Испанией. Чтобы мигранты не проникали в эти города, Рабат добился от Мадрида признания своего плана по предоставлению Западной Сахаре статуса автономии и отказа от предоставления независимости. Но правительство Педро Санчеса начало налаживать отношения с конкурирующим за Западную Сахару Алжиром (борется за её независимость). Логично предположить, что Рабат миграционным коллапсом жёстко напоминает Мадриду о невозможности экономического сближения с Алжиром.

Мигранты говорят, что им помогала переплывать (огибая волнорезы) в Сеуту полиция Марокко. Да и так ясно, что собрать 60 тысяч человек на узком пятачке марокканского города Фнидек (сопредельного с Сеутой) незаметно для спецслужб Марокко невозможно. Таким образом, мафиози лишь воспользовались политическим решением Рабата временно открыть этот шлюз в качестве давления на Мадрид.

Мафия организовала слух о том, что Испания открывает "окно возможностей" (Санчес сам этому помог, легализовав полмиллиона мигрантов), собрала первую группу, а остальные 80-90% толпы узнали о походе из соцсетей. Все они подъехали к Сеуте на обычных попутках, рейсовых автобусах или пошли пешком через горы, отдавая свои деньги за плавсредства, чтобы высадиться на испанских пляжах Сеуты. Контрабандисты также активно использовали в своей рекламе два недавних решения испанских властей, которые гарантируют мигрантам невозможность быстрой депортации.

Рабату мог оказать содействие Израиль

Ряд испанских комментаторов и правых политиков напрямую увязали миграционный коллапс в Сеуте с местью Израиля правительству Санчеса. Постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон публично раскритиковал Мадрид за неспособность справиться с миграцией и добавил: "Прежде чем читать нам лекции, Испании пора объяснить миру, почему она до сих пор сохраняет колониальные анклавы в Африке".

Отношения между Мадридом и Тель-Авивом резко обострились после того, как  Испания признала Палестину и отозвала своего посла из Израиля. Также Санчес в категорическом тоне осудил американо-израильскую агрессию против Ирана и отказался от любого военного соучастия.

На фоне инцидента оживилась испанская оппозиция. Генеральный секретарь Народной партии Мигель Телладо обвинил Санчеса в несвоевременной реакции на миграционный кризис и заявил, что если "он не знает, не хочет или не может защитить Испанию, он должен уйти и уступить дорогу раз и навсегда".

Толерантная Европа впервые отказалась от помощи мигрантам

Понятна и реакция некоторых стран Европы, так как мигранты, не задерживаясь в Испании, поедут дальше. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европейский союз должен немедленно рассмотреть вопрос о приостановлении действия Шенгенского соглашения в отношении Испании. Она добавила, что Италия и Финляндия также выдвинули это предложение, отметив, что "неконтролируемая иммиграция представляет угрозу для Европы и Дании".

Эти заявления говорят о настроениях избирателей, которые начали прозревать, что главный их враг не Россия, а нелегалы, которых их правительства долгое время пестовали и легализовали и которые сделают из христианских стран — мусульманские. Что не так уж для России и плохо, договориться будет гораздо проще.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы марокко испания миграционный кризис
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