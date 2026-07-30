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Любовь Степушова

Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Председатель общественной организации "Матица Русинов" Петро Гецко рассказал Pravda. Ru о своих предложениях по установлению долгосрочного мира на Украине.

Флаг Подкарпатской Руси
Фото: МистерПингвин20 is licensed under находится в общественном достоянии
Флаг Подкарпатской Руси

— В чём состоят ваши предложения?
— Единственный вариант, чтобы разрешить конфликт между Россией и Украиной состоит в том, чтобы признать нынешнее правительство в Киеве изначально нелегитимным и рассматривать конфликт как внутренний в Украинской Советской Социалистической республике (УССР), которую никто не отменял. Здесь уместно сравнение нынешнего режима в Киеве с бандитско-террористическим движением "Ичкерия"* , которое развязало внутренний конфликт в России. И затем признать правительство УССР как единственную легитимную власть.

Если руководство России на это решится, то повестка дня будет совсем другой. Конфликт из международного перейдет во внутренний в виде гражданской войны. А с Россией правительство УССР заключит договор. Как назвать договор? Например, "Договор о взаимном признании и установлении союзных отношений между Россией и УССР". Там можно записать, что все структуры нелегитимной власти подлежат уничтожению до полной капитуляции и дальнейшей структурной ликвидации, а территория УССР должна быть защищена от них.
Если предметом этого договора должно быть послевоенное обустройство России и УССР, что в принципе логично — то так и должно быть указано.

— А как быть с границами УССР, ведь бывшие её области вошли в состав России.

— Можно указать одобрение и согласие УССР на вхождение в состав России бывших Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, а в дальнейшем, в случае достижения соответствующих межгосударственных договорённостей России и УССР, допускается возможность перехода в состав России и других областей, при соответствующем волеизъявлении их жителей.

— Как будет определяться союз двух государств?

— Это может быть союз с более интегрированными структурами, обеспечивающими полноценную легитимность военно-политического присутствия России на всей территории УССР. Лучше всего, конечно, если это будет единое союзное государство России, Белоруссии и УССР (название потом можно изменить) с едиными централизованными властными структурами, правоохранительной системой, органами госбезопасности, армией, госбанком и т. д.

Идентичность объединённой Руси должна быть во всём, и она должна вытеснить собой украинство во всех сферах жизни, начиная с названия республики.

Я хотел бы добавить, что наши русинские конференции, которые мы проводим в интернете регулярно смотрят и руководство России, и руководство США. Владимир Владимирович сказал недавно, что смотрит блогеров и некоторые "попадают в точку". Так вот, это было сказано о нас. Русины имели свою государственность, обладают титулом, что обеспечивает им мандат на объединение русских земель. Чем мы сейчас и занимаемся, выходя с предложением к руководству в Москве.

*Официально признана террористической организацией и запрещена в России.

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Русины получили возможность стать субъектом Украинской Федерации

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы россия украина политика союзное государство
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