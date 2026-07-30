Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом

В Польше вовсю готовятся к масштабной реформе армии. На первый взгляд эти изменения выглядят исключительно как реформа системы управления. Но если копнуть глубже, то можно сказать, что речь идет о смене целой парадигмы, логики работы, если не сказать военной философии. И, наверное, понятно, к чему готовится Польша.

Фото: wp.mil.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Польская армия

Следует заметить, что из всех стран НАТО Польша, пожалуй, имеет наиболее боеспособную армию, если не считать Турцию. Но с Турцией особая история, у них рядом свой фронт — Ближний Восток.

Правда, у Польши нет тех возможностей по ракетной технике и авиации, как скажем у Франции и Великобритании. Но зато довольно развитый сухопутный компонент. То есть по вкладу пушечного мяса в возможную будущую войну Польша смело занимает первое место. К тому же давно известен вклад польских наемников в украинский конфликт. Бурно развивается и военно-промышленный комплекс Польши.

Теперь же польское руководство решило перейти к следующей стадии милитаризации: система управления войсками должно быть приведена в соответствие с военным временем.

Что это значит на практике?

Об этом в интервью изданию Defence24 рассказал польский генерал-лейтенант Кшиштоф Кароль, ответственный за реформу системы управления. Он обозначил главную цель — реформа нацелена на то, как мы хотим командовать боем во время войны.

Звучат довольно незамысловато и непонятно. Но так уж дословно высказался польский генерал. Правда, потом он употребляет более сложные слова, такие как "реверс-инжиниринг". Вот только, кого он собрался реверсировать? Термин предполагает, что вы берете чужую идею, разбираете ее на составные элементы, изучаете и потом пытаетесь сделать ее сами.

В нашем случае реверсировать можно либо США — законодателя мод в военном деле на Западе, либо Украину, у которой есть самый свежий боевой опыт, либо Россию.

Говоря об Украине следует отметить, что на самом деле там немало критики к действующей системе управления войсками. Да, много новаций, но в то же время и много бардака. Последнее, нас в России, конечно, не может не радовать. А США, хоть и сильны придумыванием разных концепций, тоже не могут быть истиной в последней инстанции, потому как сами лично особо не воюют.

Поэтому скорее стоит признать, что польский генерал использовал термин "реверс-инжиниринг" исключительно для красного словца. А инжинирить придется как-то самим полякам.

Впрочем, не стоит преуменьшать способности поляков. Эта страна дала немало ученых, изобретателей, инженеров. Ну и сейчас размышления в польской военном сообществе идут довольно основательные и серьезные. К этим дискуссиям стоит присмотреться без всякого шапкозакидательства.

Необходимость реформы военной системы управления именно в Польше обусловлена тем, что эта страна в логике НАТО является "первым ответчиком", то есть должна первой отреагировать на обострение военно-политической ситуации в регионе.

У людей далеких от армии может возникнуть очевидный вопрос — а разве армия не всегда должна быть готова к войне? Но все же мы знаем, что есть понятия "армия мирного времени" и "военного времени". И даже в армии военного времени есть тыл, а есть передний край.

Что на этот счет говорит польский генерал Кароль?

До последнего времени Вооруженные силы Польши строились по американскому стандарту, согласно которому вся армия разделена на две части:

институциональная;

оперативная.

Применительно к США, к институциональной армии относятся Пентагон, то есть аппарат военного министерства, отвечающий за обучение, боевую подготовку. и целое множество функций обеспечения: продовольствие, финансы, ГСМ медицина и так далее.

К оперативной армии применительно к США относятся такие структуры как Командования. Они имеют региональную специализацию и видовую или функциональную.

В качестве примера можно привести такую структуру как Боевое авиационное командование, отвечающее, в частности, за подготовку и выделение боевой авиации под решение задач в различных регионах мира. Например, в зоне Центрального командования — Средний Восток, Восточная Африка, Центральная Азия. И тут мы уже имеем пример регионального командования как оперативной части американской армии.

Примерно такая же система была воспроизведена в Польше к 2014 году. Год не случаен. Мнимая российская угроза в связи с присоединяем Крыма стала поводом для начала милитаризации и соответствующих преобразований в силовом блоке Польши. Тогда появились такие структуры как Оперативное командование, чуть позже Командование территориальных войск, спецназа и т. д.

Но в то время в Польше исходили из того, что боевые подразделения, относящиеся к структуре Оперативного командования, должны были готовиться прежде всего к экспедиционным операциям. И если посмотреть на программы учений НАТО в годы, предшествующие СВО, или даже до 2014 года, то там в сценариях, как правило, была прописаны темы антитеррористических и миротворческих операций.

Но даже, когда началась Русская весна, страны НАТО похоже предполагали свое участие в минимальном формате подразделений быстрого реагирования. С началом же СВО НАТО придумало себе "российскую угрозу", рассказало об этом всему миру, и стало резко разрабатывать другие концепции реагирования.

Говоря о современной обстановке, польский генерал считает, что прифронтовая армия, под которой он имеет в виду польскую армию, уже не может разделяться на две части, а должна составлять единое целое.

При этом к его чести следует отметить, что он не делает акцент на России. Вот его слова:

Я бы не сказал, что это Российская Федерация заставляет нас это делать. Мы сами исходим из того, что должны как можно лучше подготовить командные структуры Вооруженных сил к двум видам вызовов.

Как описано в Стратегической концепции НАТО 2022 года, принятой в Мадриде, мы должны подготовиться к выполнению задач по сдерживанию, наращивая надежные командные способности, а если сдерживание не дает должного эффекта — быть готовыми к обороне в вооруженном конфликте.

Тут стоит заметить один момент между ходом. Каждая страна Европы понимает, что в наступающем новом мире может случиться так, что НАТО превратится в полный "пшик". И каждый будет стараться выживать, как сможет. А учитывая повсеместную мелкость европейских армий, неизбежно формирование определенных коалиций вокруг относительно более сильных стран.

Поэтому Польша выступает в некотором роде новатором в деле преобразований. И здесь действительно, работает не столько мнимая российская угроза, сколько вполне себе украинская, а может даже немецкая.

Хотя польский генерал и ссылается на Концепцию НАТО 2022 года как на руководящий документ, но все же видно, что он мыслит скорее категориями "осажденной крепости", нежели союзника НАТО. Более того, он довольно ревностно относится к выделению польских армейских частей под задачи НАТО.

И все же, в той самой концепции 2022 года тоже прописано, что необходимо создавать систему, способную без существенных внутренних изменений выполнять задачи в мирное, кризисное и военное время. То есть задача на будущее для польской армии — распространить боевой ритм службы и на жизнь армии в мирное время.

Но что это значит на практике?

Не должно быть двух армий институциональной и оперативной. Вместо них вводятся такие понятия как "готовность" и "трансформация". И будет только одна армия, в которой взаимосвязано работают эти два процесса — своего рода "инь" и "ян" военной философии. В рамках реформы предполагается создание такой структуры, как "Командования трансформаций", которое должно работать на всех уровнях армейской иерархии.

В этом смысле типовая военная структура будет включать два вида командований: трансформаций и оперативное.

Чтобы лучше понять эту схему процитируем американского полковника Дональда Нила, командира одного из американского полков, в котором также испытывается новая система:

Представьте себе солдата, управляющего оборудованием, который находится на прямой связи с производителем. Производитель получает мнение, что надо изменить, или дополнить, и выполняет пожелание. Потом вся система заново тестируется

На Западе этот подход назвали аббревиатурой ТиК, — трансформация в контакте.

Стоит заметить, что не США пришли к этой логике. Они просто описали, как они это любят красивым языком, тот передовой опыт, который накоплен на российско-украинском поле боя.

Надо сказать, что это подход отражает не столько организационную процедуру взаимодействия тыла и поля боя, сколько задает необходимость изменить менталитет солдата, приучить его к постоянному тактическому и процедурному совершенствованию.

Почему и стоит в этом случае говорить о целой философии — новой философии войны.

Если утрировано, то прямо здесь и сейчас командир бригады из полученного свежего боевого опыта может разрабатывать новые правила, наставления, приемы, задавать новое техническое задание изготовителю техники. Теперь Боевой устав пишет не Генеральный штаб на основе последних веяний в военном деле и раз в 15-20 лет. Правила пишут на поле боя прямо здесь и сейчас.

Вся эта работа множится на различные среды войны, это и наземное поле боя, и воздушное пространство, это и киберпространство, и космос. Это то, что на Западе принято называть "многодоменными операциями".

Собственно вся теория и практика войны в пределе опускается на уровень отдельного солдата. Программы боевой подготовки смогут обновляться и внедряться немедленно, в коротком цикле, а не после долгого согласования через вышестоящие уровни командования, как это было в прошлые времена.

Если раньше каждый солдат был винтиком механизма и выполнял строго поставленные задачи, то теперь, в значительной степени, он сам заказывает музыку. Это описание, конечно, немного утрировано, но для понимания направления развития современной армии вполне справедливо.

Говоря о реформе, польский генерал Кароль делает акцент на том, что система проецируется не столько на опыт, полученный на Украине, сколько на видении будущей войны. Ведь и на Украине в ближайшее время многое может поменяться.

Тем более, когда остановятся боевые действия, военная мысль не остановится. В лабораториях и на полигонах будут моделировать новые ситуации, придумывать новые приемы реагирования на них.

В целом стоит задача так адаптировать систему военного управления, чтобы каждая возникающая ситуация обрабатывалась максимально быстро и эффективно. Без времени на раскачку, на утверждение бюджета, конкурсы и прочие прелести мирного времени.

Правда, польские офицеры опасаются, что как бы реорганизация не привела к еще большей путанице и снижению эффективности. Поэтому пока не сильно торопятся с реформой. Впереди еще длительные согласования в польском Сейме, ну и в конце концов — это вопрос дополнительных финансовых затрат. Вероятно, не малых. Но, говорят о военной реформе в Польше очень много. И нам стоит эти разговоры послушать. Дабы они чего не натворили с горяча.