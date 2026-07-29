Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США

Мир продолжает наполняться конфликтами. И возможно, что очередной назревает в Юго-Восточной Азии. Причина тому в первом прочтении выглядит довольно курьезно — китайский военный моряк ударил филиппинца деревянной дубинкой. Произошло это в открытом море у Второй отмели Томаса. Еще курьезнее, что США решали вмешаться в эту перебранку целым авианосцем, а Рубио даже сделал официальное заявление.

Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of AmericaMC2 James R. Evans/U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авианосец США Carl Vinson

Как же угораздило китайцев и филиппинцев найти друг друга в открытом море, и что они там не поделили. Или им уже и целого моря мало?

На самом деле речь о довольно оживленном участке мирового судоходства в Южно -Китайское море. Это транспортный маршрут из Китая мимо Вьетнама, Тайваня, Малайзии и Филиппин. Соответственно, обострение в этой зоне хорошо укладывается в "модные" ныне тренды нездоровых международных отношений. Сначала Ормузский пролив, потом Баб-эль-Мандебский, про Черное и Азовское даже и не говорим, теперь вот Южно-Китайское море.

Здесь, конечно, не пролив. По идее места должно хватать всем. Но, как оказалось, Китаю и Филиппинам и целого моря мало. Вот уже много десятилетий острова, находящиеся в этом регионе, являются предметом территориальных споров между несколькими странами.

Ну а там где споры, там, разумеется, американцы с авианосцами и громкими заявлениями, в которых неизменно присутствуют слова: "мир", "дипломатия", "международное право".

Вот что заявил госсекретарь США Марко Рубио по поводу китайской деревянной дубинки:

США осуждают опасные и агрессивные действия Китая против персонала ВМС Филиппин на Второй отмели Томаса в Южно-Китайском море 20 июля 2026 года и призывают Китай немедленно прекратить свое дестабилизирующее поведение. Вызывающая тревогу практика провокаций Китая против законных морских операций Филиппин подрывает региональный мир и стабильность и прямо противоречит неоднократным обязательствам Китая разрешать споры мирным путем.

Мы подтверждаем решение Арбитражного суда от июля 2016 года, в котором было установлено, что обширные морские претензии Китая в Южно-Китайском море не имеют оснований в международном праве. Это решение является окончательным и юридически обязательным как для Китая, так и для Филиппин.

Да, американцев хлебом не корми, только дай сделать громкие заявления и отправить куда-нибудь авианосную группу.

А из-за чего весь сыр-бор?

Вторая отмель Томаса относится к району островов Спратли, являющихся предметом территориальных споров между рядом расположенными странами. Среди них:

Вьетнам

Филиппины

Бруней

Китай

Тайвань

Малайзия

Критериев для территориальных претензий каждой из стран, по большому счету всего два:

"кто первый встал, того и тапки" — Китай и Вьетнам считает эту зону своей по историческим причинам — они пришли сюда первыми;

"мое — потому, что рядом" — таковая позиция Филиппин, считающих этот район продолжением своего континентального шельфа.

И те, и другие по своему правы. В международном праве c XVI века есть правило считать землю своей, тому, кто ее впервые открыл. Позднее этот принцип немного видоизменился. Недостаточно открыть, нужно еще иметь некие символы присутствия страны, претендующей на регион. Грубо говоря, воткнуть столб, положить камень, и написать на нем "Здесь был Боб", а если это морской район, например, установить буй.

Есть еще третий способ застолбить территорию, и кстати, ведь не зря появилось слово "застолбить" — это экономическое освоение района.

Вот, собственно говоря, такой явочный метод стал по факту вполне рабочей схемой в отношении этой островной зоны. Страны, спорящие за конкретные острова, пытаются на каждом клочке суши посадить свой маленький гарнизон, поставить временные жилища рыбаков, либо закрепить буй, и т. д.

Поистине нет пределов фантазии в этих вопросах. И Филиппины в этом смысле оказались довольно креативны. Еще 1999 году в районе этой самой спорной Второй отмели Томаса они посадили на риф старый десантный корабль. И вот, теперь у них там практически есть свой остров с военной базой. Находятся там чуть больше десятка солдат. Ежемесячно они ротируются, пополняют запасы продуктов жизнеобеспечения.

Поскольку Китай на это все смотрит как на самоуправство, то регулярно пытается выполнять маневры, препятствующие филиппинской логистике. Порой это превращается в весьма увлекательные гонки, а смотреть на этот вид спорта периодически приезжают репортеры из разных стран.

Вот во время одних из таких гонок и случилась стычка, в ходе которой китаец ударил филиппинца по голове деревянной дубинкой. Судя по отсутствию подробностей, продолжения у этого поединка не было. Но уже спустя несколько дней возле другой спорной точки, Китай снова воспитывал филиппинских моряков, правда теперь уже поливая водометами их сторожевые корабли.

Эти два случая и стали причиной возмущения американской стороны.

Следует заметить, что Филиппины не посторонняя для США страна. Когда-то эти острова были американской колонией. Но и сейчас родственные узы связывают многих американцев с Филиппинами. Около 4 млн. граждан США — выходцы оттуда.

При этом у США и Филиппин существуют обширные программы военного сотрудничества, большой набор различных договоров союзнического характера. Правда, ни в одном документе эксперты не находят пункта, обязывающего США вмешаться военным путем, если Филиппины ввяжутся в вооруженный конфликт.

Причем военное взаимодействие между Филиппинами и США последние годы стремительно нарастает. Проводятся регулярные совместные учения, а пару лет назад США привезли на Филиппинские острова пусковую установку Typhon, способную запускать ракеты класса "земля-земля" на дальность до 5,5 тыс. км. Что опять же не могло не вызвать негативную реакцию Китая.

По правде говоря, Китай с точки зрения географической удаленности от этих островов, имеет меньше всего прав на них — расстояние около 1000 км. В то время как для Филиппин это всего лишь сотня км в зависимости от острова.

Но право сейчас, как мы знаем это право сильного. А Филиппины определенно вносят дисбаланс в архитектуру безопасности в Юго-Восточной Азии. По сути, играя роль азиатской Украины перед лицом Китая.

Остроты в конфликт добавляет тот факт, что острова Спратли — это еще и нефтеносный район. Китай и Филиппины несколько лет назад пытались договориться о совместной разработке местных углеводородных запасов в соотношении 60/40. Но Манила в конечном итоге отказалась. И понятно почему, — Вашингтон продавил свой интерес.

Что будет теперь после махания деревянной дубинкой? Есть мнение, что Китай хочет проверить реакцию США на возможное военное обострение в этом регионе. И пока мы имеем слова Рубио и американский авианосец.