Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН

Публичный скандал в Совете Безопасности ООН привел к неожиданному союзу противников и поставил под угрозу экономические связи между Парижем и Вашингтоном.

Фото: commons.wikimedia.org by Coalition for the ICC / Credit: UN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Совбез ООН

Франция нанесла публичное оскорбление США в СБ ООН

Американские дипломаты покинули заседание Совета Безопасности ООН во время выступления представителя Франции. Он заявил, что "Соединенные Штаты больше не являются лидером в области прав человека и оказались в изоляции вместе со странами, такими как Северная Корея, Никарагуа, Мали и Россия". Такой выстроенный ряд — это публичная пощёчина Вашингтону.

Реакция Франции вызвана разногласиями по вопросу продления четырёхлетнего срока мандата Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

США и еще 9 стран (Россия, Израиль, Аргентина, Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Никарагуа, Демократическая Республика Конго и Тринидад и Тобаго) проголосовали против продления его полномочий на новый 4-летний срок. Назначение Тюрка поддержали 144 государства ООН, включая Францию, поэтому он был переизбран.

Действительно, Россия оказалась с союзниками в лице Никарагуа, Мали, Нигером и Буркина Фасо в одной команде с геополитическими противниками — США, Аргентиной и Израилем.

Глобалисты используют права человека в своих целях

Но это тактический союз. Россия критиковала Тюрка за игнорирование ударов ВСУ по гражданским лицам, а также за попытки вмешиваться во внутренние дела через повестку прав человека. Такие же претензии были у представителей Сахеля. Кроме того, РФ была против продления мандата Тюрка, чтобы новый Генеральный секретарь ООН, который вступит в должность в 2027 году, мог сам сформировать свою команду.

США, Израиль и Аргентина обвиняли Тюрка в предвзятости по отношению к Израилю из-за его жесткой позиции по сектору Газа в пользу палестинцев.

Вашингтон при нынешней администрации в принципе критически относится к глобальным институтам ООН. Американский представитель в ООН прямо заявил, что правозащитная система ООН под руководством Тюрка "потеряла доверие". Кроме того, его критиковали за то, что он критиковал США чаще, чем Китай.

Таким образом оба лагеря нажали кнопку "против", потому что чувствовали предвзятость для себя правозащитной системы ООН. Она находится в глубоком кризисе по причине того, что глобализм, который живёт по своим "правилам", не устраивает многих. И Франция, оскорбившая Вашингтон и претендующая на роль лидера глобалистов, за это заплатит первой.

Грядёт разрушение глобальных структур

Париж рискует получить адресные штрафные пошлины США на свои ключевые экспортные товары — вино, сыры, косметику и предметы роскоши, блокировку поставок американских комплектующих для французского оборонного сектора. Для ЕС риски выражаются в дальнейшем расколе между местными националистическими правительствами и глобалистами в Брюсселе.

Для США тоже риски есть, например, без поддержки европейских баз, логистики и воздушного пространства США будет крайне сложно вести затяжную войну или осуществлять блокаду Ирана. Но ЕС находится в зависимости от американских энергоресурсов, в случае обострения конфронтации с США придётся обращаться опять к российским нефти и газу. Это вполне возможный вариант, так как СВО будет идти в нужном русле. Эмманюэль Макрон и другие главные персоналии в Брюсселе уходят с политической арены в следующем году.

Возможно, на смену им придут как раз лидеры типа Румена Радева, Петера Мадьяра, Роберта Фицо, которые будут строить новую Европу. Не сказать, что пророссийскую, но прагматичную.

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