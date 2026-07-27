Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Николаев

Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине

Мир » Казахстан

Слова Президента Казахстана Токаева о непонятности российско-украинского конфликта в очередной раз зафиксировали неэффективность российской информационной машины. О чем вполне самокритично сказал и сам пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Значит, мы недостаточно эффективно рассказывали о первопричинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией".

Касым-Жомарт Токаев
Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Касым-Жомарт Токаев

Это значит больше или лучше?

Да и как нам доносить свою позицию, как нам доказывать обратное, если средства массовой информации того же Казахстана, да и в целом ближнего зарубежья (бывшие республики СССР) не очень-то и хотят понимать позицию России? Сразу оговоримся, это не относится к Беларуси, тут у нас особый хороший случай.

Если мы просмотрим новостные ленты основных информагентств стран ближнего зарубежья, то легко заметить одну общую деталь. Государственные СМИ предпочитают говорить о России в лучшем случае в нейтральном ключе. За исключением, когда отношения совсем тотально испорчены.

Если же говорить о независимых СМИ — то здесь наблюдается весьма интересный подход, чем-то похожий на зеркальное отображение правила говорить о покойниках только хорошее. В нашем же случае означает: говорить о России либо ничего, либо только плохое. Причем говорить ничего — это еще не самый плохой вариант.

Вот его то и рассмотрим. На практике это означает, что Россию не особо критикуют, но и не рекламируют. Зато Зеленский с его вечными предложениям мира и позитивными фото всегда смотрится почему-то выигрышно.

Возьмем для примера одно из популярных казахстанских СМИ NUR. KZ, и посмотрим, как было интерпретирована позиция Токаева о непонятности российско-украинского конфликта с точки зрения комментариев Москвы и Киева.

Комментарий Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Токаева не стали для них неожиданностью. Об этом он сказал "Российской газете".

"Токаев неоднократно говорил по украинской проблематике. У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан — наш ближайший партнер, наш ближайший союзник", — подчеркнул он.

По словам Пескова, Россия продолжит разъяснять свою позицию по конфликту.

Реакция Украины

На заявление президента Казахстана сегодня также отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина. Он поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за призыв остановить войну в Украине, назвав это заявление "реалистичным, своевременным и мудрым сигналом".

"Ценим призывы президента Касым-Жомарта Токаева к Путину о том, что пора остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение.

Украина предложила прекратить боевые действия по нынешней линии фронта и перейти к дипломатическому урегулированию, однако Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру", — написал он в соцсетях.


По Украине видно, что и объем сообщения больше, и выставлено оно в таком миротворческом свете, что Сибигу хочется чуть ли не обнять и расцеловать. Это не разовый пример. Если полистать ленту дальше, то возникнет стойкое ощущение, что Украина всеми силами хочет мира, и только одна "плохая" Россия почему-то сопротивляется.

Такая интерпретация характерна не для одного этого конкретного СМИ, это общий дискурс, характерный для наших соседних государств. Кстати, совсем недавно в этом же контексте Песков упоминал Азербайджан: мы знаем их позицию по российско-украинскому конфликту, но не согласны и будем убеждать в правоте российского видения ситуации.

Вопрос только в том, а как убеждать?

Когда в январе 2022 года Казахстан обратился к России за помощью, у Москвы проблем с пониманием Астаны почему-то не возникло. Мы убедились в необходимости поддержки соседнего государства с полуслова. Но спустя пару месяцев, когда началось СВО, страны-соседи либо сделали осуждающий вид, либо предпочли отвернуться.

Конечно, их можно понять, российско-украинский конфликт — это не их проблема. А любое государство в своих бедах должно винить прежде всего себя: где-то не доработали, где-то не докрутили.

В этом смысле Песков тысячу раз прав. Но у нас и нет проблем с признанием своих ошибок. Это уже воистину наша любимая русская забава — посыпать голову пеплом. У нас есть проблема с идеями, и с должной реакцией на негативное отношение к нашему государству.

Есть, правда, сдвиги. Что-то начали делать оригинальное в отношении Армении: цветы, фрукты, коньяк. Почему бы и нет. Будет ли работать? Посмотрим.

А что у нас по восприятию российско-украинского конфликта в мире?

Были ли предприняты какие-то меры в отношении журналистов BBC, которые отказались от поездки в Старобельск, сославшись на отпуск? И они по-прежнему имеют аккредитацию в России?

Кстати, о Старобельске. Как эта трагедия была воспринята в Казахстане?

Возьмем тройку популярных СМИ Казахстана. Один из списка нам уже знаком. Это рейтинг по данным индекса DataPressMedia под вывеской "Кто формирует информационную повестку Казахстана":

  • Kursiv Media
  • NUR. KZ
  • 24. KZ

Как вы думаете сколько публикаций сделали эти СМИ по трагедии в Старобельске? Ответ — ноль. Вернее одно из них коснулось события, но только в контексте российского ответного удара по Киеву, уделив этому две строчки. Зато в эти дни есть новость о том, как молодой парень в кинотеатре поперхнулся попкорном и умер. И не одна.

Ну, хорошо коммерческие СМИ, хозяин — барин.

Возьмем государственное информационное агентство "Казинформ".

Сколько у них сообщений? Еще меньше, чем ноль. Это, естественно, метафора. Но если применить тег "Российско-украинский конфликт" в поиске новостей, то кроме двух последних публикаций, относящихся к недавним высказываниям, Токаева, следующая пост по теме "Россия-Украина" относится к середине мая. Что тоже сильно раньше Старобельска, случившегося 22 мая.

И как же в Казахстане хотят понять российско-украинский конфликт, если даже не хотят о нем ничего говорить.

Страшно спросить, а о трагедии в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года что-нибудь известно в Казахстане, а об убитых детях Донбасса тех же лет. А кто-нибудь написал о детях на турбазе в Запорожье, погибших несколько дней назад от украинского удара? Тоже нет. Так и как же Казахстан пытается понять природу российско-украинского конфликта?

Президент Казахстана наверняка же обо всем знает. И про первопричины тоже. Говоря о непонятности, он, видимо, имел в виду настроения в обществе, может быть в предпринимательской среде, кому приходится сталкиваться с санкциями, с проблемами с логистикой.

И вот тут мы явно не дорабатываем. Ясно одно, на проведении пушкинских дней и на разговорах о великой русской культуре мы далеко не уедем. Вернее сказать, уедем еще дальше от взаимопонимания. История и культура — это, конечно, важно, но живем мы здесь и сейчас, и надо бы надеяться, что будем жить и в будущем дружно по-соседски. А для этого, как минимум, надо наводить информационные мосты между соответствующими государственными службами.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы казахстан дмитрий песков касым-жомарт токаев информационная война
Новости Все >
Лидеры газового рынка 2026: как коммерческий автопарк пересаживается на газ ради выживания бизнеса
Тайны древности: кем на самом деле оказался ужасный волк по результатам анализа ДНК
Старый особняк стал слишком сложным: прислуга в доме Пугачёвой в Юрмале резко увеличилась в числе
Хоррор о вампирах признан идеальным фильмом: что ещё вошло в топ-8 за последние 6 лет
Скрытая атака на гортань: почему химический аэрозоль вейпа опаснее табачного дыма
Бархатный творог и янтарный абрикос: выпечка, которая влюбляет с первого кусочка
Работающие родители в Нижегородской области получают возврат части НДФЛ
Автомобилисты Пензы опасаются дефицита топлива перед предстоящими выходными
Сил хватает только на троих: Регина Тодоренко выдвинула жёсткое условие для четвёртого ребёнка
Кубанский рынок недвижимости стал одним из самых дорогих в России
Сейчас читают
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Еда и рецепты
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Азия
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Новости Украины
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Последние материалы
Секрет молодости в зеркале: какие цвета волос стирают возраст после 50 лет
Минус сантиметры в талии за две недели: легендарное упражнение работает без диет
Второй шанс для королевского цветка: как не погубить луковицу лилии сразу после цветения
Слишком модно для улицы: пять трендов, которые могут испортить ваше стильное лето
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Собака стареет, а суставы болят: 3 компонента, которые могут вернуть ей легкость движений
Симптомы отступили, болезнь осталась: одна ошибка возвращает лечение к самому началу
Тихая охота через сайт знакомств грозит основателю Тelegram Дурову объявлением в международный розыск
Сиреневое облако у вашего дома: как превратить обычные кусты сирени в цветущую иллюзию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.