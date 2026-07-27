Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине

Слова Президента Казахстана Токаева о непонятности российско-украинского конфликта в очередной раз зафиксировали неэффективность российской информационной машины. О чем вполне самокритично сказал и сам пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Значит, мы недостаточно эффективно рассказывали о первопричинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией".

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Касым-Жомарт Токаев

Это значит больше или лучше?

Да и как нам доносить свою позицию, как нам доказывать обратное, если средства массовой информации того же Казахстана, да и в целом ближнего зарубежья (бывшие республики СССР) не очень-то и хотят понимать позицию России? Сразу оговоримся, это не относится к Беларуси, тут у нас особый хороший случай.

Если мы просмотрим новостные ленты основных информагентств стран ближнего зарубежья, то легко заметить одну общую деталь. Государственные СМИ предпочитают говорить о России в лучшем случае в нейтральном ключе. За исключением, когда отношения совсем тотально испорчены.

Если же говорить о независимых СМИ — то здесь наблюдается весьма интересный подход, чем-то похожий на зеркальное отображение правила говорить о покойниках только хорошее. В нашем же случае означает: говорить о России либо ничего, либо только плохое. Причем говорить ничего — это еще не самый плохой вариант.

Вот его то и рассмотрим. На практике это означает, что Россию не особо критикуют, но и не рекламируют. Зато Зеленский с его вечными предложениям мира и позитивными фото всегда смотрится почему-то выигрышно.

Возьмем для примера одно из популярных казахстанских СМИ NUR. KZ, и посмотрим, как было интерпретирована позиция Токаева о непонятности российско-украинского конфликта с точки зрения комментариев Москвы и Киева.

Комментарий Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Токаева не стали для них неожиданностью. Об этом он сказал "Российской газете". "Токаев неоднократно говорил по украинской проблематике. У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан — наш ближайший партнер, наш ближайший союзник", — подчеркнул он. По словам Пескова, Россия продолжит разъяснять свою позицию по конфликту.

Реакция Украины

На заявление президента Казахстана сегодня также отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина. Он поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за призыв остановить войну в Украине, назвав это заявление "реалистичным, своевременным и мудрым сигналом". "Ценим призывы президента Касым-Жомарта Токаева к Путину о том, что пора остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение. Украина предложила прекратить боевые действия по нынешней линии фронта и перейти к дипломатическому урегулированию, однако Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру", — написал он в соцсетях.



По Украине видно, что и объем сообщения больше, и выставлено оно в таком миротворческом свете, что Сибигу хочется чуть ли не обнять и расцеловать. Это не разовый пример. Если полистать ленту дальше, то возникнет стойкое ощущение, что Украина всеми силами хочет мира, и только одна "плохая" Россия почему-то сопротивляется.

Такая интерпретация характерна не для одного этого конкретного СМИ, это общий дискурс, характерный для наших соседних государств. Кстати, совсем недавно в этом же контексте Песков упоминал Азербайджан: мы знаем их позицию по российско-украинскому конфликту, но не согласны и будем убеждать в правоте российского видения ситуации.

Вопрос только в том, а как убеждать?

Когда в январе 2022 года Казахстан обратился к России за помощью, у Москвы проблем с пониманием Астаны почему-то не возникло. Мы убедились в необходимости поддержки соседнего государства с полуслова. Но спустя пару месяцев, когда началось СВО, страны-соседи либо сделали осуждающий вид, либо предпочли отвернуться.

Конечно, их можно понять, российско-украинский конфликт — это не их проблема. А любое государство в своих бедах должно винить прежде всего себя: где-то не доработали, где-то не докрутили.

В этом смысле Песков тысячу раз прав. Но у нас и нет проблем с признанием своих ошибок. Это уже воистину наша любимая русская забава — посыпать голову пеплом. У нас есть проблема с идеями, и с должной реакцией на негативное отношение к нашему государству.

Есть, правда, сдвиги. Что-то начали делать оригинальное в отношении Армении: цветы, фрукты, коньяк. Почему бы и нет. Будет ли работать? Посмотрим.

А что у нас по восприятию российско-украинского конфликта в мире?

Были ли предприняты какие-то меры в отношении журналистов BBC, которые отказались от поездки в Старобельск, сославшись на отпуск? И они по-прежнему имеют аккредитацию в России?

Кстати, о Старобельске. Как эта трагедия была воспринята в Казахстане?

Возьмем тройку популярных СМИ Казахстана. Один из списка нам уже знаком. Это рейтинг по данным индекса DataPressMedia под вывеской "Кто формирует информационную повестку Казахстана":

Kursiv Media

NUR. KZ

24. KZ

Как вы думаете сколько публикаций сделали эти СМИ по трагедии в Старобельске? Ответ — ноль. Вернее одно из них коснулось события, но только в контексте российского ответного удара по Киеву, уделив этому две строчки. Зато в эти дни есть новость о том, как молодой парень в кинотеатре поперхнулся попкорном и умер. И не одна.

Ну, хорошо коммерческие СМИ, хозяин — барин.

Возьмем государственное информационное агентство "Казинформ".

Сколько у них сообщений? Еще меньше, чем ноль. Это, естественно, метафора. Но если применить тег "Российско-украинский конфликт" в поиске новостей, то кроме двух последних публикаций, относящихся к недавним высказываниям, Токаева, следующая пост по теме "Россия-Украина" относится к середине мая. Что тоже сильно раньше Старобельска, случившегося 22 мая.

И как же в Казахстане хотят понять российско-украинский конфликт, если даже не хотят о нем ничего говорить.

Страшно спросить, а о трагедии в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года что-нибудь известно в Казахстане, а об убитых детях Донбасса тех же лет. А кто-нибудь написал о детях на турбазе в Запорожье, погибших несколько дней назад от украинского удара? Тоже нет. Так и как же Казахстан пытается понять природу российско-украинского конфликта?

Президент Казахстана наверняка же обо всем знает. И про первопричины тоже. Говоря о непонятности, он, видимо, имел в виду настроения в обществе, может быть в предпринимательской среде, кому приходится сталкиваться с санкциями, с проблемами с логистикой.

И вот тут мы явно не дорабатываем. Ясно одно, на проведении пушкинских дней и на разговорах о великой русской культуре мы далеко не уедем. Вернее сказать, уедем еще дальше от взаимопонимания. История и культура — это, конечно, важно, но живем мы здесь и сейчас, и надо бы надеяться, что будем жить и в будущем дружно по-соседски. А для этого, как минимум, надо наводить информационные мосты между соответствующими государственными службами.