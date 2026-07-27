Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Фото: commons.wikimedia.org by Borodun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мальтийский орден

Киев делает ставку на Мальтийский орден

Генпрокуратура Украины заявила, что от удара ВКС РФ 24 июля по выставке вооружений и презентации беспилотных технологий, организованной ассоциацией ARMADA, скончался дипломат Мальтийского ордена 66-летний гражданин Украины.

Мальтийский орден, хотя и не имеет территории, обладает статусом наблюдателя при ООН, печатает собственные паспорта и поддерживает полноценные дипломатические отношения со 113 государствами. В Киеве акцентируется принадлежность украинца к этому ордену, поскольку это выводит инцидент на международный уровень. Киевский режим определённо рассчитывает на более жёсткую и однозначную позицию Папы Римского Франциска в отношении российских обстрелов, а также на активизацию гуманитарной и финансовой помощи от католических стран Европы и Латинской Америки.

Номинально Орден отделён от Ватикана, но Ватикан имеет право утверждать или отклонять кандидатуры высшего руководства Ордена и вносить изменения в его Конституцию. В 2022 году Франциск лично распустил его руководство и принял новую Конституцию, что наглядно показало силу влияния Ватикана на эту организацию.

Ватикан не может быть посредником в конфликте на Украине

На Украине Мальтийский орден позиционирует себя как исключительно нейтральную, гуманитарную и медицинскую организацию. Она открыла сеть центров социальной адаптации и запустила мобильные команды на прифронтовых территориях "для помощи травмированным войной взрослым и детям". Тот факт, что её дипломат оказался на закрытой военной выставке, вызывает вопросы и противоречит нейтральному статусу Ордена.

Это важно, так как Ватикан претендует на статус посредника в конфликте на украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее официально назвал идею проведения переговоров в Святом Престоле "неэлегантной" и нереалистичной. Сейчас ясно, что присутствие члена Мальтийского ордена на сугубо военном мероприятии говорит о том, что Ватикан не только не нейтрален, но является пособником киевского режима.

Дипломат Мальтийского ордена боролся за заказы фирмы-прокладки

На Украине продолжают всплывать жертвы удара по частному полигону в Бучанском районе Киевской области, где проходило указанное мероприятие с участием представителей оборонной промышленности, военных, государственных органов, международных партнёров и бизнеса. По официальным данным погибли 11 человек, около 100 человек получили ранения.

Журналист Олег Чеславский выяснил, что фирма-организатор была типичной фирмой-прокладкой для вывода западных денег на счета частных лиц "близких к офису президента". Он указывает на то, что ARMADA в своей работе сочетает высокую выручку, минимальную рентабельность и небольшие активы. То есть это структура, через которую проходят деньги, но в которой не остается ни прибыли, ни собственности.

Такое количество приглашённых гостей, в том числе иностранных, говорит о том, что желающих за откат Зеленскому и компании получить заказы на изготовление дронов было много, в том числе в католическом Мальтийском ордене.

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