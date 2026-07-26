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Любовь Степушова

Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной

Мир

Токаев на сугубо экономической встрече на высшем уровне в Омске неожиданно поднял тему проведения Россией СВО на Украине.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Фото: Kremlin.Ru
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Токаев выдал экспромт, который не понравился Путину

Президент Казахстана предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину "заморозить конфликт" с Украиной, считая его не гражданской войной (как неоднократно подчёркивал Путин), а международным конфликтом (то есть "агрессией" России).

"Речь не идёт о гражданской войне, это международный конфликт. Мы всегда с уважением относились к Украине. Природа этого конфликта не понятна для многих", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Для Путина это было неожиданное заявление, так как "не понимать" — это значит осуждать. Он даже не нашёлся, что сразу ответить. Но это означает, что разговор не был заранее отрепетирован.

Формулировки Токаева, в том числе, что ему жаль погибших с обеих сторон и что войну надо остановить, говорят о том, что они пришли из США вместе с требованием повторить их публично Путину. Токаев спрятал своё "скромное мнение" за фразами: Казахстан не будет посредником (а почему бы и нет?), великий русский народ сам справится, мне поступают сигналы от людей (от кого конкретно), на которые надо ответить, наступила пора вернуться к Стамбульским соглашениям (давно не актуальны).

Россия в отсутствие красных линий выглядит уязвимо

Собственно, это ответ Токаева на продолжающиеся атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), в результате которых он был вынужден остановить отгрузку нефти. Вместо жёсткой позиции по Киеву, президент Казахстана выбрал давление на Москву. Вероятно, он надеется, что Вашингтон пойдёт ему навстречу и убедит Киев перестать бить по КТК и его танкерам. А вот то, что Москва поставит трубу на "ремонт" или "экологические проверки" — он не беспокоится.

Проблемы с отгрузкой нефти могут оказаться катастрофичными для экономики Казахстана, но так как Россия приучила к тому, что у неё нет "красных линий", то можно как угодно издеваться над позицией Москвы. Чего стоит только заявление Токаева о том, что он не понимает, в чём причины конфликта. После этого он на голубом глазу предлагает дружить. Так, президент предложил открыть авиасообщение между Казахстаном и приграничными городами России с населением более 500 тысяч человек. Это тоже не просто так предлагается, это та самая "морковка" — мол, со мной вы не будете в изоляции.

Для России заявления Токаева полезны 

Вслед за публичным выговором Токаева Путину, практически без паузы появилось сообщение пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"С учетом позиции Киева заморозка невозможна. Для нас есть главное условие — мы должны достичь своих целей в СВО", — сказал Песков.

Для Путина срыв Токаева в откровенную эскалацию по сугубо важному для России вопросу — это разочарование, а для России — это полезно, ещё один "союзник" или личный "друг" окончательно "расчехлился".

Почему же Вашингтон решил нажать на Путина через Токаева? Как сказал госсекретарь Марко Рубио, нужны новые идеи, так как Украина не согласилась на соглашения Анкориджа. Новая идея состоит в том, чтобы ввести перемирие в Чёрном море, которое Россия, наконец, для Украины заблокировала. Зеленский запланировал визит в Вашингтон на 28 июля, и, очень вероятно, что совместно с президентом США Дональдом Трампом он выступит с такой инициативой. Если Россия согласится, то это будет сигналом, что и на заморозку военных действий можно Москву продавить.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы омск война украина казахстан переговоры владимир путин касым-жомарт токаев каспийский трубопроводный консорциум
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