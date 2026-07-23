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Любовь Степушова

Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине

Мир

Всего 35 минут длилась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. То есть разговор был жёстким.

Сергей Лавров в Анкоридже
Фото: скрин с видео by Pravda.Ru
Сергей Лавров в Анкоридже

Белый дом признал крах Анкориджа из-за позиции Украины

Рубио официально признал, что дипломатические инициативы, выдвинутые на прошлогоднем саммите в Анкоридже, полностью провалились из-за категорического несогласия Украины, в связи с чем Вашингтону необходим принципиально новый план.

"Предложения, выдвинутые в Анкоридже, провалились. Украинцы не были на них согласны. Нам нужно разработать новые идеи", — сказал он во время выхода к журналистам.

То есть США признали своё поражение в переговорах с Украиной.

Рубио далее констатировал, что Белый дом готов предложить новые идеи и концепции для завершения войны, но сделает это "в соответствующих условиях и подходящей форме", как только стороны созреют для реального компромисса.

Рубио отметил изменение характера боевых действий, указав, что сейчас Украина наносит удары вглубь российской территории, "чего не было в конце прошлого года", а впереди стороны ждет тяжелая зимняя кампания. На этом фоне он пообещал, что США продолжат сохранять каналы связи с Кремлем для предотвращения ядерного кризиса.

Лавров выдвинул условие для новых идей Рубио

Накануне встречи Лавров сказал, что он носит "с собой у сердца цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже", и надеется, что Рубио на прямой вопрос об их судьбе ответит прямо (что и случилось). После встречи глава МИД игнорировал вопросы журналистов. В его ведомстве в Москве заявили, что Лавров подчеркнул Рубио "неприемлемость дальнейшего вооружения" Украины и обвинил европейские страны в стремлении к "стратегическому поражению" России.

Военная поддержка Украины со стороны Вашингтона остаётся неизменной, поставки оружия продолжаются в рамках инициативы НАТО PURL, заочно ответил Рубио.

"В этом отношении наша политика не изменилась. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы война закончилась", — сказал он.

МИД РФ вернётся на переговоры с США после капитуляции Украины

Отметим, что недавно российское руководство ужесточило свою позицию по Анкориджу, полностью отказавшись от идеи "территориального обмена" (возврата Киеву части Харьковской или Сумской областей взамен на уход ВСУ из ДНР), решив оставить занятые пограничные районы в качестве буферной зоны. Также был снят вопрос о перемирии по ЛБС, оставлявший за Киевом части Запорожской и Херсонской областей РФ.

"Мы остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим подстрекается европейскими столицами для продолжения войны, мы продолжаем нашу специальную военную операцию", — сказал в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прямо скажем, Вашингтону сейчас не до Украины, в центре внимания оказалась война с Ираном. Но на "новые идеи" не надо надеяться. Соединенные Штаты не будут играть конструктивную роль в конфликте между Россией и киевским режимом, пока Вашингтон является активным участником и соучастником бомбардировок территории Российской Федерации через наведение ракет и разведку территорий с помощью спутников Starlink. США смогут принять факт возвращения исторических земель России, оказавшихся на Украине из-за волюнтаризма советских властей, и будут вынуждены снять санкции с России, как они сделали в 1933 году, когда Советский союз стал набирать силу.

Вот тогда МИД России сможет снова вернуться на переговоры.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы манила украина россия и сша сергей лавров дмитрий песков
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