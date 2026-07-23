Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных

Американские и израильские СМИ уже несколько дней обсуждают публикацию агентства Reuters, в которой со ссылкой на четыре источника в разведывательном сообществе США сообщается: Вашингтон проверяет, могла ли Россия оказать Ирану помощь при нанесении ударов по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке. Речь идет о возможной передаче разведывательной информации, данных целеуказания или технологий, повышающих точность ударов. Официальных выводов пока нет. Расследование продолжается.

Фото: dvidshub.net by Трейси Смит, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ЦРУ

По данным Reuters, в результате иранских атак были повреждены как минимум два объекта, которые американская сторона связывает с деятельностью ЦРУ. Один из них находился на территории посольства США в Эр-Рияде, второй — на востоке Ирака. Источники агентства также допускают, что пострадали и другие объекты американской разведки, однако их местонахождение традиционно не раскрывается.

И вот здесь начинается самое интересное. Военные базы США — авиабазы, склады, пункты управления — секретом не являются. Их координаты хорошо известны, они фиксируются коммерческими спутниками и регулярно публикуются в открытых аналитических материалах. Совсем другое дело — объекты ЦРУ. Их расположение официально не раскрывается, а сами резидентуры и оперативные центры тщательно маскируются.

Поэтому если удар действительно был нанесен именно по объектам американской разведки, закономерно возникает вопрос: откуда появилась столь точная информация? Именно этот вопрос сегодня пытаются выяснить американские спецслужбы.

Кто "виноват" — известно сразу?

Однако любопытно другое. Практически все публикации западных СМИ сразу сосредоточились на одной версии — могла ли Россия передать Ирану разведывательную информацию, технологии наведения или иные данные, позволившие повысить точность удара. Именно эта гипотеза стала центральной темой обсуждения.

При этом практически за рамками дискуссии остается другой, не менее очевидный вопрос. А насколько велики собственные возможности иранских спецслужб? За десятилетия противостояния с Соединенными Штатами Иран создал одну из наиболее разветвленных разведывательных сетей на Ближнем Востоке. Его структуры и связанные с ним организации действуют в Ливане, Сирии, Ираке, странах Персидского залива и в других государствах региона. Именно благодаря этой сети Тегеран на протяжении многих лет получает информацию о деятельности своих противников и союзников.

Кроме того, не стоит забывать и о технической стороне вопроса. И хотя их местонахождение объектов ЦРУ официально засекречено, полностью исключить возможность их выявления собственными средствами разведки другой страны также нельзя. История мировых спецслужб знает немало примеров, когда многолетняя агентурная работа приносила результаты без какой-либо внешней помощи.

Все это вовсе не означает, что российской помощи не было. Как и не означает обратного. На сегодняшний день никаких окончательных выводов американское расследование не представило. Но сам характер информационной кампании вызывает интерес. Вместо анализа всех возможных версий общественному мнению фактически предлагается сосредоточиться на одной — на предполагаемой роли Москвы.

И вот здесь возникает уже совсем другой вопрос. Даже если предположить, что Россия действительно помогла своему стратегическому партнеру разведывательной информацией или технологиями, чем принципиально такая поддержка отличается от той помощи, которую на протяжении нескольких лет оказывают своим союзникам сами Соединенные Штаты? Именно с этого момента разговор выходит за рамки конкретного эпизода и превращается в обсуждение принципов современной геополитики.

Именно здесь начинается разговор уже не о России и не об Иране. Он — о двойных стандартах современной мировой политики.

Современная война — это уже не война артиллерии. Это война информации

В общественном сознании война по-прежнему ассоциируется с танками, самолетами, артиллерией и количеством выпущенных ракет. Но опыт последних лет показывает: современное поле боя все меньше зависит от того, у кого больше оружия, и все больше — от того, кто владеет информацией.

Сегодня мало изготовить дальнобойную ракету или беспилотник, способный преодолеть тысячу километров. Необходимо еще провести его через районы действия систем радиоэлектронной борьбы, обеспечить устойчивую связь с оператором или центром управления, своевременно скорректировать маршрут, обновить координаты цели, а в ряде случаев — подтвердить ее наличие непосредственно перед ударом.

Именно поэтому современные военные специалисты все чаще говорят, что главным оружием XXI века становится не ракета сама по себе, а информационная система, которая сопровождает ее от момента запуска до поражения цели. В эту систему входят спутниковая разведка, космическая навигация, защищенные каналы связи, беспилотная авиация-разведчик, системы радиоэлектронной разведки, программное обеспечение обработки данных и центры анализа информации. Все эти элементы работают как единый механизм.

Поэтому, когда сегодня говорят о высокоточных ударах на сотни и даже тысячи километров, речь идет уже не только о ракете или беспилотнике. Это результат работы целой цифровой экосистемы, объединяющей космос, связь, разведку и вычислительные технологии.

Starlink, спутники и разведка — новая инфраструктура войны

Именно в этой логике становится понятна роль американской помощи Украине. Речь давно идет не только о поставках танков Abrams, боевых машин Bradley, реактивных систем HIMARS, комплексов Patriot или ракет ATACMS. Значительно важнее другое — создание информационной среды, без которой значительная часть современной высокоточной войны просто невозможна.

Одним из наиболее известных элементов этой инфраструктуры стала спутниковая система Starlink компании SpaceX принадлежащей "другу" президента Трампа — Илону Максу. С первых месяцев конфликта тысячи терминалов были безвозмездно переданы Украине и стали основой устойчивой связи как для гражданской инфраструктуры, так и для военных подразделений.

Со временем Starlink превратился в один из важнейших инструментов управления войсками: через него обеспечивается обмен данными между подразделениями, передаются видеопотоки с беспилотников, осуществляется координация действий артиллерии, а также управление частью беспилотных систем. Даже западные аналитики неоднократно отмечали, что без этой сети возможности украинской армии были бы существенно ниже.

Не менее важную роль играет американская и союзническая спутниковая разведка. Коммерческие и государственные космические аппараты позволяют получать изображения высокой детализации, отслеживать перемещение техники, фиксировать изменения на аэродромах, железнодорожных узлах, складах боеприпасов и других объектах. Дополняют эту картину средства радиоэлектронной разведки, позволяющие анализировать работу систем связи и радиолокационных станций.

Наконец, существует еще один уровень — обмен разведывательной информацией. Западные официальные лица неоднократно подтверждали, что Соединенные Штаты передают Украине значительные объемы разведывательных данных. Более того, когда в 2025 году Вашингтон временно ограничил передачу части такой информации, западные СМИ сами писали, что это сказалось на возможностях украинских сил планировать и проводить отдельные операции.

Почему возникают вопросы

Разумеется, никто не утверждает, что каждым беспилотником или каждой ракетой, летящей в глубину российской территории, управляют американские специалисты. Таких доказательств пока не существует. Но есть и другая сторона вопроса.

Когда беспилотники преодолевают сотни километров, обходят зоны действия средств радиоэлектронной борьбы, находят сложные промышленные объекты, нефтеперерабатывающие заводы, военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты управления, радиолокационные станции или предприятия оборонной промышленности, неизбежно возникает профессиональный вопрос: какой объем информационного обеспечения требуется для подобных операций?

Любой военный специалист подтвердит, что подобные удары — это не только вопрос дальности полета ракеты или беспилотника. Не менее важны актуальные координаты цели, цифровые карты местности, спутниковая навигация, коррекция маршрута, защищенные каналы передачи данных и постоянное сопровождение операции на всех ее этапах. Чем дальше находится цель, тем выше значение всей этой информационной инфраструктуры.

Именно поэтому публикация Reuters о возможной помощи России Ирану выглядит особенно показательной. Американская разведка допускает, что Москва могла передать партнеру технологии наведения, спутниковую навигацию или разведывательную информацию. Если подобное действительно произошло, в Вашингтоне считают это серьезным вызовом национальной безопасности.

Так, где проходит граница "помощи"?

И вот здесь возникает вопрос, который в западной прессе предпочитают либо обходить стороной, либо прятать за привычными дипломатическими формулировками. Если члены блока НАТО поставляют своему союзнику современное оружие, обучают его военнослужащих, выделяют многомиллиардные пакеты военной помощи, предоставляют спутниковую связь, передают разведывательную информацию, обеспечивают спутниковую навигацию, помогают обнаруживать и сопровождать цели, участвуют в планировании операций и годами интегрирую собственные информационные системы с вооруженными силами союзника, то остается ли они всего лишь "сторонним наблюдателем"? Или они уже стали полноценными участниками вооруженного конфликта, пусть даже без официальной отправки на фронт своих войск?

Ответ на этот вопрос каждый может дать самостоятельно. Поэтому вновь возникает любопытная логика.

Когда Вашингтон, Брюссель и штаб-квартира НАТО координируют поставки оружия, обучают военнослужащих, передают разведывательные данные, обеспечивают спутниковую связь и навигацию, это называется "помощью союзнику" и "защитой демократических ценностей". Но стоит лишь предположить, что аналогичную поддержку своему партнеру могла оказать Россия, как те же самые действия мгновенно превращаются в "опасную эскалацию", "подрыв международной безопасности" и "недопустимое вмешательство".

Удивительная получается арифметика. Одни и те же поступки. Одни и те же технологии. Одни и те же методы ведения современной войны. Меняется только одно — кто именно это делает.

Похоже, сегодня главный принцип международной политики звучит уже не как "все равны перед международным правом", а значительно проще: если это делает Запад — значит, это защита демократии. Если то же самое делают другие — значит, это угроза демократии.

Очень удобная конструкция.

Жаль только, что к международному праву она имеет все меньше отношения. А к политическим двойным стандартам — все больше.