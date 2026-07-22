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Любовь Степушова

Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы

Мир » Бывший СССР » Украина

Россия проводит масштабную кампанию ударов по портам Одесской области в течение уже двух недель. Украина потеряла экспортный потенциал, потеряет и выход к морю.

Ночная погрузка в порту
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ночная погрузка в порту

Две недели Россия бьёт по портам большой Одессы

По оценкам ресурса AMK Mapping, за последние 72 часа Россия нанесла не менее 35 ракетных ударов крылатыми ракетами различных типов, в том числе сверхзвуковыми "Ониксами", а также баллистическими ракетами "Искандер-М". Кроме того, регион был атакован десятками беспилотников типа "Герань" различных модификаций и реактивными дронами "Бандероль".

Почти все ракеты и реактивные дроны достигли цели из-за отсутствия противовоздушной обороны. Наносятся "беспрецедентные удары, по единственным доступным Украине портам", считает автор канала.

Украина теряет ежемесячно до миллиарда валютной выручки

Эффект от ударов также является беспрецедентным. По данным Всеукраинского аграрного совета, месячная пропускная способность черноморских портов упала с 6 млн до 4 млн тонн. Они лишились около 2,5 млн тонн мощностей для ежемесячного накопления и хранения грузов, значительная часть которых была уничтожена прямыми ударами. Как минимум четыре из 13 экспортных терминалов полностью прекратили закупки зерна. При этом экспорт зерновых остается крупнейшим источником поступлений иностранной валюты для Украины, а 90% поставок осуществляется через три порта в Одесской области.

По оценке заместителя министра экономики Украины Тараса Высоцкого, из-за потери глубоководного коридора Одессы экономика теряет до 900 млн долларов валютной выручки ежемесячно. Эта сумма складывается из недополученного дохода от срыва контрактов, падения объёмов отгрузки и колоссальных затрат на восстановление портов.

Российская пшеница заменит украинскую на мировых рынках

Есть и "побочные эффекты". Из-за невозможности вывезти зерно морем внутри Украины образовался избыток продукции, что привело к резкому падению закупочных цен для местных фермеров. Например, рапс подешевел на $25 с тонны, аналогичное падение фиксируется по пшенице и кукурузе. Это ставит украинские фермерские хозяйства на грань рентабельности. Экспортные потоки пытаются перенаправить по суше через европейские границы и дунайские порты, однако эти маршруты имеют ограниченную пропускную способность и обходятся значительно дороже.

Владелец агрокомпании Growex Богдан Лукиянчук прогнозирует, что Россия способна усилить удары во время жатвы (конец июля — август), когда около 30% нового урожая будет поступать непосредственно в порты. По его словам, атаки в это время могут вытеснить украинское зерно с мировых рынков, что выгодно российским зерновым экспортерам.

ВС РФ необходимо брать Одессу

Российское руководство имеет планы по лишению Украины выхода к Чёрному морю хотя бы потому, что из этого региона идут постоянные атаки беспилотниками на Крым. В рамках концепции безопасности российское руководство заявляло о необходимости отодвинуть ВСУ на расстояние, исключающее обстрелы российских территорий. В контексте Чёрного моря это подразумевает полный контроль над береговой линией.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Одесса исторически является русским городом, а все Причерноморье ушло к Украине в результате геополитических решений советского периода. Также через Буджакские степи из Одессы есть выход на Приднестровье. Рано или поздно, но 200 тысяч российских граждан запросят Москву о военной защите.

Исторически самый короткий сухопутный путь на Одессу идет с юга — через Херсон и Николаев. Теоретически возможна высадка десанта непосредственно на побережье Одесской области. Чтобы начать движение на Николаев, наступающим силам ВС РФ сначала необходимо вернуть под контроль Херсон и форсировать Днепр, либо осуществлять масштабный обход с севера со стороны Кривого Рога.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы одесса украина пшеница ракетные удары одесская область экономика украины
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