Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели

Современная война с подавляющим господством дронов в воздухе заставляет армии многих государств искать эффективные решения для защиты своих важных объектов. И это проблема касается не только России, противостоящей ракетно-дроновой армаде альянса НАТО и Украины. В довольно сложное положение попали и США в ситуации на Ближнем Востоке. История эта довольно поучительна, и для нас тоже должна стать, как минимум информацией для размышления, а может даже и руководством к действию.

Фото: Designed by Freepik by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Американские военные

При всем возвышенном отношении к американской армии, которое доминирует в западном общественном пространстве, США оказались, как ни странно, довольно беззащитными перед ударом «копеечных» дронов Ирана. Апофеозом краха показного американского военного могущество стал случай на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии. За короткое время США здесь потеряли самолет радиоэлектронной разведки E-3 Sentry, некоторое количество воздушных танкеров, ну и еще что-то там по мелочи. Впрочем, США и сейчас продолжает терять самолеты и вертолеты на своих базах, но, именно случай в Саудовской Аравии пробудил жаркую дискуссию среди военных экспертов США.

Американцы задают себе вопрос: как так получилось, что самолет ценой в полмиллиарда долларов стоял на аэродроме на всеобщем обозрении и спокойно дожидался своей фатальной участи. Почему никто не принял во внимание, что от Ирана до базы менее 1500 км, что нынче совсем не расстояние, тем более в условиях объявленной военной операции.

Если мы думаем, что разгильдяйство, — это типичная российская черта, то вовсе нет. Американская армия - тот еще чемпион мира по бардаку.

Правда, при этом в американской армии очень любят увлекаться разработкой всяких модных военных концепций, что немного компенсирует общий хаос.

Как раз одна из таких концепции напрямую касается нашего случая. Известна она под аббревиатурой ACE - Agile Combat Employment. Вряд ли ее перевод добавит понимания, если не знать саму суть этой теории. Но в шутку ее можно перевести на русский язык тоже тремя буквами – ИБД, или имитация бурной деятельности.

Эта концепция предполагает рассредоточение боевой авиации по множеству малых аэродромов в пику классическому подходом по организации крупных авиабаз.

Но это не какая-то статичная схема. Предполагается, что самолеты будут постоянно перемещаться в случае возникновения угрозы для аэродрома, ну и попутно выполнять боевые задачи, взлетев с одного аэродрома, а приземлившись уже на другом, может даже дозаправившись в воздухе

То есть концепция предполагает постоянное маневрирование воздушными силами. Одним словом, разработчики концепции всерьез озадачились тем, чтобы сделать жизнь военного летчика еще более интересной и разнообразной. Вне всякого сомнения, военные летчики эту модную концепцию оценят по достоинству. Хотя тут, конечно, не до выбора - хочешь жить умей вертеться.

Но концепции концепцией, все-таки выдумывать схемы гораздо легче, чем потом воплощать перегон десятков самолетов с одной базы на другую. Но это еще полбеды.

Ибо в рамках концепции закономерно возникает вопрос: как разделить средства ПВО прикрытия авиабаз. Если раньше баз было условно 10, то по новой концепции их станет 100.

И тут вскрылся еще один фундаментальный дефект структуры американской армии. Также, как и Российской армии, в США есть ПВО, защищающие важные объекты страны, (у нас это в рамках ВКС), а есть подразделения ПВО Сухопутных войск. И на них, в США, как раз и лежит ответственность за ПВО зарубежных авиабаз.

Но если у России практически нет зарубежных баз ВВС, то у американцев их десятки, а с концепцией ACE, и вовсе возникнет головная боль.

Поэтому США сейчас озадачены вопросом создания системы ПВО, с одной стороны универсальной, а с другой гибкой и демократичной. Речь здесь не столько о конкретном экземпляре вооружения, сколько о компиляции существующих комплексов ПВО в единую систему с новыми задачами.

Наряду с этим обсуждается вопрос о необходимости переподчинения подразделений ПВО, несущих охрану авиабаз в ведение ВВС.

Вообще говоря, в американских вооруженных силах существует давнее перетягивание одеяла между разными видами и родами вооруженных сил. И тянется еще с момента принятие на вооружение ядерного оружия. Поскольку в США на высшем государственном уровне существует практически религиозная вера во всемогущество авиации, то и ВВС постоянно пытается подмять по себя большую власть и ресурсы.

В данном конкретном случае, возможно, авиаторы и правы. Ибо для подразделений ПВО Сухопутных войск, аэродром, который они охраняют совсем не священная корова.

И, видимо, разногласия по этой линии существенны, раз военные эксперты поднимают вопрос о замыкании ПВО авиабазы на собственные силы ВВС.

Американский эксперт, офицер штаба ВВС подполковник Фил Феррис считает, что единственным средством защиты таких баз могут быть собственные истребители. Но и тут сложность. Далеко не на всех авиабазах организовано дежурство летчиков-истребителей.

Феррис призывает ВВС разработать комплексный план противовоздушной и противоракетной обороны для своих авиабаз, включающий как активную, так и пассивную защиту. Он указывает на несколько систем противовоздушной обороны, которые могли бы использовать ВВС, в том числе многоцелевую артиллерийскую установку сухопутных войск, комплекс ПВО средней дальности и интегрированную систему противовоздушной обороны Корпуса морской пехоты.

Кроме того, на авиабазах необходимо применять пассивные меры, такие как маскировка, создание помех для вражеских датчиков, ложные цели и укрепление авиабаз.

Кстати, об укреплениях. Тема укрытий для самолетов в американской военной прессе тоже крайне дискуссионная. И, кстати, у нас в России она тоже поднимается не первый год.

Понятно, что для самолета радиоэлектронной разведки, в силу его больших габаритов, сложно построить укрытие, но и по части обычных боевых самолетов в США, что называется «конь не валялся». Если взять временной интервал с 2010 по 2020 год, то мы с удивлением узнаем, что Китай построил за это время 800 укрытий для своих самолетов, а США всего два.

Укрытие - понятно, не панацея. И на этом, в том числе, делает акцент подполковник Феррис. Он отмечает, что многие районы базирования невозможно защитить в принципе и от них лучше отказаться. Особенно это касается районов Юго-Восточной Азии.

Так что в сухом остатке вся эта концепция рассредоточения авиации по малым аэродромам звучит весьма спорно. Хотя в разумных пределах она заслуживает внимания. Особенно учитывая недавнее вскрытие попыток Украины нанести террористические удары по нашим военным аэродромам.

Что ж, сказка ложь, да в ней намек - добру молодцу урок. Американский опыт должен и для нас стать поучительным уроком.