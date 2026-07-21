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Любовь Степушова

Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном

Мир » Азия » Ближний Восток

После многочасового ночного совещания в Иерусалиме принято решение, которое в корне меняет роль Израиля в конфликте с Ираном и планы США.

Биньямин Нетаньяху
Фото: commons.wikimedia.org by Кабінет Міністрів України, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Биньямин Нетаньяху

Израиль оставляет США делать грязную работу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл ночное совещание, которое длилось более пяти с половиной часов. После совещания министр финансов Бецалель Смoтрич (главный "ястреб" в правительстве) заявил, что Израиль не заинтересован в участии в "ограниченном противостоянии" между США и Ираном, назвав текущую ситуацию наиболее благоприятным исходом для Израиля.

Смoтрич добавил, что долгосрочной целью Израиля остаётся свержение иранского правительства "путём постоянного экономического давления", но предупредил, что Иран "пожалеет", если нападёт на Израиль.

Два вывода следуют из этих слов: Израиль в войну на данном этапе вступать не будет и переходит к тактике "экономического давления". Это новость, поскольку ранее Израиль всё время поддерживал военные операции США, и в Тель-Авиве ходили слухи, что Нетаньяху ждёт отмашки Трампа после окончания ЧМ мира по футболу.

Израиль истощён войной с Ираном

Отступление от общего правила — в интересах Израиля. Смотрич может быть сколько угодно радикалом, но он также является министром финансов. Он лучше других знает, что если Израиль прямо сейчас втянется в тотальную войну на уничтожение Ирана, израильская экономика может просто рухнуть. Кроме того, внутри Израиля растёт недовольство бесконечной войной и угрозой того, что на города полетят новые тысячи иранских ракет.

Смотрич не стал пацифистом. Его радикализм никуда не делся, просто сейчас "ястребы" Израиля нацелены на другую задачу, а именно, на окончательную зачистку Газы и жёсткую аннексию Западного берега реки Иордан, что они считают своим главным историческим приоритетом.

Очевидно, что решение Нетаньяху согласовано с Вашингтоном. Из причин осторожности Дональда Трампа  называют опасение втягивания всего региона в тотальную, неуправляемую войну. Стало быть сейчас она  управляемая и главная цель — "перебомбить" Иран, чтобы довести его военный потенциал до уровня, когда блокада Ормузского пролива станет неэффективной, а затем заставить его вернуться за стол переговоров в Швейцарии на американских условиях капитуляции — без права Ирана блокировать важнейшую мировую артерию.

Кто быстрее сломается?

Однако аналитики указывают на три фатальные ошибки в этом расчёте. Это перерасход средств на перехваты (26 миллиардов долларов за две недели), а также физический недостаток ракет-перехватчиков. Американский ВПК просто не успевает восполнять эти запасы, о чём Пентагон уже бьет тревогу. Второе — игнорирование географии и опыта Ирана. Иран — это огромная гористая страна, которая десятилетиями готовилась к войне в условиях изоляции. Разрушить 80% ракетного потенциала на бумаге в отчетах CENTCOM — не значит физически зачистить тысячи мобильных пусковых установок, спрятанных в скальных туннелях вдоль побережья Ормузского пролива.

Конфиденциальный отчет ЦРУ, утекший в прессу, показывает, что Иран способен выдерживать морскую блокаду США ещё минимум 90-120 дней без риска внутреннего краха. Во многом это связано с накопленными запасами и сухопутной торговлей.  В ответ на блокаду Трампа Иран наносит чувствительные удары по американским базам и инфраструктуре в соседних странах и задействовал йеменских хуситов, которые объявили блокаду Красного моря, фактически перекрывая альтернативные пути доставки грузов через Суэцкий канал.

Поскольку "нокаутирующего удара" с воздуха не получилось, Иран не сдастся. Ресурсы Вашингтона для поддержания такой блокады тают быстрее, чем заканчивается прочность Тегерана. По прогнозам аналитиков, Трамп оказался  перед развилкой: либо втягиваться в полноценную наземную войну перед выборами в Конгресс, что смерти подобно, либо соглашаться на новое промежуточное перемирие, что нанесёт ему имиджевые потери. Судя по решению, пришедшему из Израиля, выбран второй вариант. Дальше загадывать сложно.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Темы сша иран цахал израиль дональд трамп ближний восток биньямин нетаньяху
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