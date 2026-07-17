Трамп выбрал новую стратегию - использовать Китай в качестве крайнего

Неожиданные обвинения Трампа в адрес Пекина рискуют превратить предвыборную кампанию в США в арену для масштабного геополитического противостояния двух сверхдержав.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин совершил "крупнейшую в истории компрометацию данных", "украв" личные файлы 220 миллионов американских избирателей. В США распространено голосование по почте. Имея полную базу данных граждан (включая их адреса, партийную принадлежность и номера документов/страховок), "злоумышленники" (по Трампу) удаленно отправляли от имени реальных людей запросы на получение почтовых бюллетеней. Это обеспечило им победу на президентских выборах в 2022 году.
Эксперты уже раскритиковали речь Трампа, отметив, что "украденные" Китаем базы данных избирателей в США в большинстве штатов можно официально купить, что и делается для распространения рекламы.
Любопытно, что ранее для подобных инсинуаций о вмешательстве в выборы использовалась Россия. Трамп, вероятно, так бы и сделал, но российский след использовался против него демократами на выборах 2020 года. Снова муссировать эту тему — себя не уважать.
Вся речь Трампа была посвящена призывом к Конгрессу срочно принять "Закон о спасении Америки" (SAVE America Act). Этот документ жестко ограничивает голосование по почте и требует обязательного предъявления паспорта или свидетельства о гражданстве для участия в выборах.
Чтобы заставить колеблющихся сенаторов проголосовать за этот закон, Трампу нужен был масштабный внешний враг. Развернув стрелки на Пекин, Трамп выстраивает удобное для себя объяснение: Китай якобы панически боялся его жестких пошлин и сильной армии, поэтому "платил американским журналистам за негативные статьи" и крал данные, чтобы помочь демократам.
К тому же в то время как Трамп выступал с речью, председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин публично назвал Китай мировым лидером в области искусственного интеллекта, собрав международную конференцию. Обвинения во вмешательстве через кибертехнологии идеально ложатся на "страшилку" в США о китайском технологическом доминировании.
Оппоненты Трампа из Демократической партии прямо заявляют, что эта речь стала попыткой заранее дискредитировать результаты предстоящих в ноябре выборов в Конгресс на случай, если республиканцы потеряют свое большинство. Назначение Китая "виновным" позволяет республиканцам заранее создать почву для оспаривания итогов голосования.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай никогда не вмешивался в американские выборы и не имеет к этому никакого интереса. Пекин упрекнул Трампа в том, что он пытается разыграть "китайскую карту" ради поднятия рейтинга республиканцев. Спикер призвал США "задуматься о своем собственном поведении" и напомнил, что именно Вашингтон на протяжении десятилетий беспардонно вмешивается во внутренние дела других суверенных государств, ведёт тотальную слежку за правительствами, бизнесом и простыми гражданами по всему миру и массово вбрасывает личные данные жителей других стран в даркнет.
Обвинения Трампа прозвучали перед назначенным на сентябрь официальным визитом Си в США. Китайские дипломаты уже дали понять, что подобные выпады угрожают экономическому перемирию, которое лидеры двух стран согласовали во время майской встречи в Пекине. В МИД КНР подчеркнули, что Вашингтону пора прекратить нападки и заняться тем, что реально способствует улучшению двусторонних отношений.
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