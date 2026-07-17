Трамп выбрал новую стратегию - использовать Китай в качестве крайнего

Неожиданные обвинения Трампа в адрес Пекина рискуют превратить предвыборную кампанию в США в арену для масштабного геополитического противостояния двух сверхдержав.

Фото: Flickr by Lorie Shaull, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ голосование в сша

Почему Трамп выбрал Китай для обвинений

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин совершил "крупнейшую в истории компрометацию данных", "украв" личные файлы 220 миллионов американских избирателей. В США распространено голосование по почте. Имея полную базу данных граждан (включая их адреса, партийную принадлежность и номера документов/страховок), "злоумышленники" (по Трампу) удаленно отправляли от имени реальных людей запросы на получение почтовых бюллетеней. Это обеспечило им победу на президентских выборах в 2022 году.

Эксперты уже раскритиковали речь Трампа, отметив, что "украденные" Китаем базы данных избирателей в США в большинстве штатов можно официально купить, что и делается для распространения рекламы.

Любопытно, что ранее для подобных инсинуаций о вмешательстве в выборы использовалась Россия. Трамп, вероятно, так бы и сделал, но российский след использовался против него демократами на выборах 2020 года. Снова муссировать эту тему — себя не уважать.

Трамп готовит протест по итогам проигранных выборов в Конгресс

Вся речь Трампа была посвящена призывом к Конгрессу срочно принять "Закон о спасении Америки" (SAVE America Act). Этот документ жестко ограничивает голосование по почте и требует обязательного предъявления паспорта или свидетельства о гражданстве для участия в выборах.

Чтобы заставить колеблющихся сенаторов проголосовать за этот закон, Трампу нужен был масштабный внешний враг. Развернув стрелки на Пекин, Трамп выстраивает удобное для себя объяснение: Китай якобы панически боялся его жестких пошлин и сильной армии, поэтому "платил американским журналистам за негативные статьи" и крал данные, чтобы помочь демократам.

К тому же в то время как Трамп выступал с речью, председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин публично назвал Китай мировым лидером в области искусственного интеллекта, собрав международную конференцию. Обвинения во вмешательстве через кибертехнологии идеально ложатся на "страшилку" в США о китайском технологическом доминировании.

Оппоненты Трампа из Демократической партии прямо заявляют, что эта речь стала попыткой заранее дискредитировать результаты предстоящих в ноябре выборов в Конгресс на случай, если республиканцы потеряют свое большинство. Назначение Китая "виновным" позволяет республиканцам заранее создать почву для оспаривания итогов голосования.

Пекин призвал Вашингтон посмотреть на себя в зеркало

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай никогда не вмешивался в американские выборы и не имеет к этому никакого интереса. Пекин упрекнул Трампа в том, что он пытается разыграть "китайскую карту" ради поднятия рейтинга республиканцев. Спикер призвал США "задуматься о своем собственном поведении" и напомнил, что именно Вашингтон на протяжении десятилетий беспардонно вмешивается во внутренние дела других суверенных государств, ведёт тотальную слежку за правительствами, бизнесом и простыми гражданами по всему миру и массово вбрасывает личные данные жителей других стран в даркнет.

Обвинения Трампа прозвучали перед назначенным на сентябрь официальным визитом Си в США. Китайские дипломаты уже дали понять, что подобные выпады угрожают экономическому перемирию, которое лидеры двух стран согласовали во время майской встречи в Пекине. В МИД КНР подчеркнули, что Вашингтону пора прекратить нападки и заняться тем, что реально способствует улучшению двусторонних отношений.

Читайте Telegram-канал автора.