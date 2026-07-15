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Любовь Степушова

Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку

Мир » Европа » Евросоюз

Новое правительство в Софии решилось на резкий разрыв с мейнстримом Брюсселя, парадоксально сохранив при этом военную помощь болгарского ВПК Украине.

Румен Радев
Фото: By Kremlin.ru by Администрация Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Румен Радев

Радев пошёл против Брюсселя

Премьер-министр Румен Радев, вступивший в должность после выборов в апреле, официально объявил о выходе из "коалиции желающих" помочь Украине, объяснив это неэффективностью военных методов и защитой национальных интересов Софии.

По словам Радева, София не должна состоять в коалиции, которая настаивает на бесконечном продолжении финансовой и военной помощи Киеву. По его мнению, накачивание оружием лишь множит человеческие жертвы и затягивает конфликт. Министр обороны Димитр Стоянов, выступая в парламенте, поддержал Радева. Он отметил, что "коалиция желающих" бессмысленна до тех пор, пока стороны не сядут за стол переговоров. Он напомнил, что Болгария официально прекратила безвозмездные государственные поставки оружия Киеву ещё в июне.

Отказ Болгарии можно назвать смелым шагом. Премьер пошел против устоявшегося мейнстрима Брюсселя и НАТО и заявил о своих национальных интересах. Но для Радева это просто выполнение обещаний перед своими избирателями. В апреле его партия "Прогрессивная Болгария" победила на выборах именно на волне усталости болгар от бюджетных трат на войну, в то время как в своей стране полно нерешаемых проблем.

Болгария не прекратила военную помощь Украине

Однако важно понимать, что отказ Болгарии от безвозмездных поставок касается исключительно передачи техники со складов болгарской армии ( её и так там нет), но не ограничивает коммерческий экспорт частных оборонных заводов. В июне МИД Украины официально подтвердил, что военное сотрудничество с Софией полностью перешло на коммерческую, взаимовыгодную основу. Болгарские заводы продают оружие компаниям из Польши, Чехии, Румынии и Великобритании. В документах конечными импортерами значатся фирмы из этих стран, оплату заводы получают из целевых фондов США и ЕС, после чего грузы сразу перенаправляются на Украину.

Согласно отчетам, представленным в Реестр обычных вооружений ООН, в 2025 году Украина являлась конечным импортером из Болгарии 3000 переносных противотанковых орудий калибра 72,5 мм, 100 легких пулеметов калибра 7,62 мм, 100 гранатометов калибра 40 мм и 50 зенитных орудий калибра 14,5 мм.

Таким образом, решение Радева прекратить бесплатную помощь — это сигнал для внутренней аудитории Болгарии, а частный военный бизнес страны продолжает работать на полную мощность, получая миллиардные доходы от украинских заказов через европейские компании, отчисляя налоги в бюджет.

Но определённая польза от решения Радева всё же есть, так как основная накачка вооружениями киевского режима идёт из бюджетов стран ЕС. Пока одни выходят из обязательств Украине, другие об этом начинают задумываться.

Радев вернул Православию статус основы в отношениях русских и болгар

Более смелым представляется вето Болгарии в 21 пакете санкций на ограничения против Патриарха Русской Православной Церкви Кирилла, поскольку с православной точки зрения, патриарх является живым воплощением Церкви и духовным лидером миллионов верующих. Ограничения против него воспринимаются как попытка наказать само Православие. Поэтому болгары подчёркивают, что несмотря на политику, самой сакральной, неразрывной связью между русскими и болгарами остается Православие. Этот подсознательный момент оставляет болгар "братушками" для русских.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы нато санкции болгария политика православие патриарх кирилл
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