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Любовь Степушова

Запад реализует стратегию истощения Украины, не считая вероятной её победу

Мир » Бывший СССР » Украина

В кулуарах европейских столиц обсуждают сценарий, при котором итоговое состояние Украины станет главной угрозой для безопасности стран НАТО.

Солдат ВСУ в окопе
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Солдат ВСУ в окопе

Послевоенная Украина опаснее для НАТО, чем Россия

В западном сегменте соцсетей транслируется версия, что с некоторых пор европейские политики за закрытыми дверями обсуждают не вопрос как нанести стратегическое поражение России, во что они не верят из-за обладания Москвой ядерной компонентой, а что станет с Украиной, когда она окончательно проиграет войну.

По мнению этих политиков, это будет опасная страна. По побеждённой Украине будут бродить "сотнями тысяч, а то и миллионами" вооружённые, озлобленные, нищие, "глубоко травмированные мужчины" с чувством того, что с ними обошлись несправедливо западные союзники, которые их предали, отдав "на откуп России".

И такая страна представляет для Европы, с их точки зрения, гораздо больший риск, чем "путинская Россия". Случай в Монако с украинскими разборками, явился первым звоночком для данных политиков, они уверены, что после войны этого "добра" будет в Европе намного больше. Особенно туго придётся Восточной Европе, а в регионе — Польше, откуда сейчас украинцев изгоняют.

Именно этим фактором они объясняют, почему европейская, а частично и американская поддержка Украины продолжается. Ставится цель максимально истощить и ослабить украинский национализм, а с другой стороны, переложить основные риски приведения в порядок Украины на Россию, чтобы они легли тяжёлым бременем на её бюджет.

Если это так, то налицо высший предел цинизма, когда за громкими лозунгами об общих ценностях, "обнимашками и поцелуйчиками" с Зеленским скрывается жёсткая игра на борьбу до последнего украинца с одновременным истощением России, где конечной целью является минимизация собственных затрат.

Новая Европа договорится с Россией 

Однако у этой версии есть пока и очевидное противоречие.  Если Украина действительно потерпит военное поражение, а Россия установит контроль над значительной частью её территории или всей страной, то российская граница непосредственно приблизится к государствам НАТО. Это означает рост военного соприкосновения России и Североатлантического альянса, увеличение расходов европейских стран на оборону, необходимость постоянного усиления восточного фланга и сохранение высокой напряжённости на десятилетия вперёд. Это положение на сегодня, но в Европе нарастают тенденции смены власти глобалистов на националистов даже на уровне главных тяжеловесов, поэтому, возможно, скоро у термина "путиниская Россия" возникнет положительный контекст. 

Как бы то ни было, Россия не считает земли бывшей Украины чужими, это её исторические земли, а сам конфликт воспринимается как возвращение своего геополитического и культурного пространства и защита русскоязычного населения, которое переформатировали под свои потребности бандеровцы. Поэтому порядок на бывшей Украине будет наведён, а потенциал этих земель и её народа позволит России вернуть себе статус великой державы.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы нато война европа россия украина владимир путин
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