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Любовь Степушова

Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли?

Мир » Бывший СССР » Азербайджан

Заявление президента Азербайджана казалось бы поставило точку в глубоком кризисе последних лет в отношениях с Россией. Однако верится с трудом.

Самолет Embraer
Фото: globallookpress.com by Stringer/NEWS.ru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самолет Embraer

Алиев: кризис в отношениях Москвы и Баку преодолён

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на IV Шушинском медиафоруме заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном полностью нормализовались, а сложный период межгосударственного диалога остался позади.

Взаимодействие между Москвой и Баку развивается по восходящей траектории, уверяет президент. По его словам, активные контакты и рабочие связи полностью восстановлены на уровне правительств, сопредседателей межправительственной комиссии, министерств иностранных дел и администраций президентов.

"Баку высоко ценит отношения с Российской Федерацией, которые имеют стратегическое значение не только для двух стран, но и для более широкого географического контекста", — добавил Алиев.

Главной отправной точкой кризиса стало беспрецедентное давление Баку по признанию Москвой вины в катастрофе азербайджанского пассажирского самолета Embraer-190, летевшего из Баку в Грозный и упавшего на территории Казахстана в декабре 2024 года.

Второй момент — это недовольство жёстким задержанием российскими силовиками на Урале азербайджанской ОПГ, в результате которого погибли граждане с двумя паспортами. Это позволило Баку вмешаться в конфликт. Но вместо дипломатического диалога в Азербайджане были демонстративно арестованы несколько граждан России — релокантов, аресты которых сопровождались избиениями. В Азербайджане закрыли представительство Россотрудничества ("Русский дом"), заблокировали деятельность ряда российских государственных СМИ и арестовали нескольких пророссийских активистов. Москва пошла на присвоение статуса иноагента ряду политологов и журналистов, которые поддерживали Азербайджан.

Был найден главный компромисс — по самолёту

Главное решение было достигнуто 15 апреля по самолёту — о выплате компенсаций азербайджанской стороне с компромиссом с обеих сторон. Компромисс Москвы заключался в официальном признании вины за авиакатастрофу (в докладе комиссии Казахстана официально не указывается страна-источник поражающих элементов) и согласии на прямые финансовые выплаты из бюджета РФ помимо уже осуществленных стандартных страховых выплат пассажирам.

Компромисс Азербайджана состоял в формулировке о "непреднамеренном действии" системы ПВО РФ. Требование об уголовном преследовании конкретных операторов ПВО или командиров частей было Баку де-факто снято ради глобального дипломатического урегулирования.

Что касается гибели братьев Сафаровых в Екатеринбурге, то Генеральная прокуратура Азербайджана изначально завела уголовное дело об "умышленном убийстве с особой жестокостью". Однако после урегулирования вопроса по самолёту, Баку отозвал свои претензии, переведя вопрос в плоскость закрытых политических договоренностей. В отношении оставшихся в живых членов этой семейной ОПГ российское правосудие пошло до конца, проигнорировав протесты Баку. 5 марта Кировский районный суд Екатеринбурга вынес жесткие приговоры семерым представителям азербайджанской диаспоры по делам об убийствах и переделе бизнеса 20-летней давности (2001-2011 годы).

Осуждённые в Баку российские релоканты в настоящее время находятся в азербайджанских тюрьмах, однако МИД РФ ведет активные предметные переговоры об их экстрадиции или обмене в Россию.

Турция может нарушить хрупкое равновесие в отношениях Москвы и Баку

Стороны договорились, потому что сильно завязаны на необходимость развития транспортного коридора "Север — Юг" и общие логистические интересы в регионе. Также политика Еревана парадоксальным образом убрала главные исторические противоречия между РФ и Азербайджаном как только премьер Никол Пашинян отказался от претензий на Нагорный Карабах.

Однако, в случае прямого столкновения интересов Москвы и Анкары (что назревает в связи с усилением военной поддержки Турцией Украины) Баку однозначно выберет сторону Турции, что чревато возвращением к конфронтации под надуманными предлогами..

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы самолёт политика катастрофа дипломатия азербайджан ильхам алиев
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