Смерть сенатора Грэма стала триггером для запуска в Киеве крайних мер

Внезапные отставки в высших эшелонах власти в Киеве произошли на фоне трагических событий в Вашингтоне, что спровоцировало поиск скрытых "агентов Кремля".

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Киев ошарашен подозрительной смертью Грэма

Владимир Зеленский отправил в отставку кабинет министров Юлии Свириденко. Это случилось на другой день после смерти в Вашингтоне сенатора Линдси Грэма. Он до этого был в Киеве и посетил завод по производству БПЛА. В Киеве настолько были обеспокоены его "подозрительной смертью", что начали поиск "глубоко законспирированных агентов российских спецслужб", которые могут быть причастны к смерти сенатора.

Поэтому перестановками и увольнениями затронут и весь силовой блок — СБУ, минобороны, министерство внутренних дел. В Киеве ищут не просто агентов Кремля, а потенциальных предателей, которые начинают искать пути отхода и наводить мосты с Западом (а может и с Москвой) за спиной Зеленского. Например, Свириденко двигают на место посла в США. Никакой логики с точки зрения её карьеры в этой перестановке не просматривается, так как вряд ли в Вашингтоне будут работать с потенциальной преступницей, которой занимается НАБУ.

Миссия невыполнима: у Корецкого нет волшебной палочки

На место Свириденко Зеленский выдвигает главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого. Якобы именно он сможет подготовить разрушенную энергосистему к тяжелейшей зиме. Последнее утверждение не выдерживает никакой критики. Дело не исполнителе, а в колоссальном дефиците финансовых средств и физического оборудования. По оценкам минэнерго Украины и международных институтов, для полноценного ремонта и защиты энергообъектов требуются десятки миллиардов долларов. Этот дефицит не преодолеть западной помощью, которая к тому же постоянно сокращается.

Также Корецкому ставится задача наладить оперативные бесперебойные поставки газа и коммерческого электричества из ЕС в зимний период. Но это тоже фикция. Газораспределительные станции и ключевые высоковольтные подстанции (включая крупные узлы вроде Мукачево или Западноукраинской), связывающие Украину с энергосистемой Европы (ENTSO-E) постоянно выводятся из строя ВКС РФ. Поэтому дело не в закупках электроэнергии и газа, а в ремонте инфраструктуры, что ни Корецкий, ни никто другой сделать не сможет, если Россия захочет.

Как говорится в замечательной басне Крылова, "а вы друзья как ни садитесь", восстановить энергосистему до безопасного уровня для прохождения зимы не сможете.

В Киеве царит паника в ожидании краха

Отставка правительства вызвана не поиском лучших "технарей" или "выбивальщиков" денег. Это результат панического поиска врагов и "козлов отпущения" перед неизбежным крахом. Он приближается в связи с исчерпанием средств ПВО и сокращением мобилизационного потенциала. Отмечено, что последние атаки ВКС РФ ПВО Киева и Одессы не перехватывает, выбита или бездействует даже система оповещения. Между тем война на Ближнем Востоке вспыхнула с новой силой. Арабские союзники Вашингтона начали снова отстреливать противоракеты ЗРК Patriot, значит, их поставки ВСУ будут заморожены.

О панике говорит и периодический всплеск разговоров о выборах на Украине. Конечно, их никто проводить не собирается, это делается для того, чтобы успокоить население, что государственность Украины сохранится в прежнем русофобском виде, и лет через 30 "мы попробуем снова". На самом деле, не сохранится.

Это на Западе знают, поэтому заглохли разговоры о "восстановлении" Украины после войны. Сейчас Зеленский сжимает вертикаль власти до самых преданных людей, которые уже подготовили себе убежища за границей. Стоит задача продержаться хотя бы до осени в надежде на чудо, на "армию Вэнка", а в данном случае "на бунт в России против Путина".

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