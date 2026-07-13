Смерть сенатора Грэма стала триггером для запуска в Киеве крайних мер

Внезапные отставки в высших эшелонах власти в Киеве произошли на фоне трагических событий в Вашингтоне, что спровоцировало поиск скрытых "агентов Кремля".
Владимир Зеленский отправил в отставку кабинет министров Юлии Свириденко. Это случилось на другой день после смерти в Вашингтоне сенатора Линдси Грэма. Он до этого был в Киеве и посетил завод по производству БПЛА. В Киеве настолько были обеспокоены его "подозрительной смертью", что начали поиск "глубоко законспирированных агентов российских спецслужб", которые могут быть причастны к смерти сенатора.
Поэтому перестановками и увольнениями затронут и весь силовой блок — СБУ, минобороны, министерство внутренних дел. В Киеве ищут не просто агентов Кремля, а потенциальных предателей, которые начинают искать пути отхода и наводить мосты с Западом (а может и с Москвой) за спиной Зеленского. Например, Свириденко двигают на место посла в США. Никакой логики с точки зрения её карьеры в этой перестановке не просматривается, так как вряд ли в Вашингтоне будут работать с потенциальной преступницей, которой занимается НАБУ.
На место Свириденко Зеленский выдвигает главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого. Якобы именно он сможет подготовить разрушенную энергосистему к тяжелейшей зиме. Последнее утверждение не выдерживает никакой критики. Дело не исполнителе, а в колоссальном дефиците финансовых средств и физического оборудования. По оценкам минэнерго Украины и международных институтов, для полноценного ремонта и защиты энергообъектов требуются десятки миллиардов долларов. Этот дефицит не преодолеть западной помощью, которая к тому же постоянно сокращается.
Также Корецкому ставится задача наладить оперативные бесперебойные поставки газа и коммерческого электричества из ЕС в зимний период. Но это тоже фикция. Газораспределительные станции и ключевые высоковольтные подстанции (включая крупные узлы вроде Мукачево или Западноукраинской), связывающие Украину с энергосистемой Европы (ENTSO-E) постоянно выводятся из строя ВКС РФ. Поэтому дело не в закупках электроэнергии и газа, а в ремонте инфраструктуры, что ни Корецкий, ни никто другой сделать не сможет, если Россия захочет.
Как говорится в замечательной басне Крылова, "а вы друзья как ни садитесь", восстановить энергосистему до безопасного уровня для прохождения зимы не сможете.
Отставка правительства вызвана не поиском лучших "технарей" или "выбивальщиков" денег. Это результат панического поиска врагов и "козлов отпущения" перед неизбежным крахом. Он приближается в связи с исчерпанием средств ПВО и сокращением мобилизационного потенциала. Отмечено, что последние атаки ВКС РФ ПВО Киева и Одессы не перехватывает, выбита или бездействует даже система оповещения. Между тем война на Ближнем Востоке вспыхнула с новой силой. Арабские союзники Вашингтона начали снова отстреливать противоракеты ЗРК Patriot, значит, их поставки ВСУ будут заморожены.
О панике говорит и периодический всплеск разговоров о выборах на Украине. Конечно, их никто проводить не собирается, это делается для того, чтобы успокоить население, что государственность Украины сохранится в прежнем русофобском виде, и лет через 30 "мы попробуем снова". На самом деле, не сохранится.
Это на Западе знают, поэтому заглохли разговоры о "восстановлении" Украины после войны. Сейчас Зеленский сжимает вертикаль власти до самых преданных людей, которые уже подготовили себе убежища за границей. Стоит задача продержаться хотя бы до осени в надежде на чудо, на "армию Вэнка", а в данном случае "на бунт в России против Путина".
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