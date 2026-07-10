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Любовь Степушова

Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве

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Опыт Африканского корпуса в Мали повлиял на запрос Мозамбика о военной помощи, что меняет баланс сил в Индийском океане.

Отражение атаки боевиков в Мали
Фото: https://t.me/TheAfricanCorps
Отражение атаки боевиков в Мали

Африканский корпус в Мали качественно изменил свою работу

Западные спецслужбы давно хотят представить действия "Африканского корпуса" (который сменил ЧВК "Вагнер") в Мали, как провальные. На это работает огромная информационная машина, прославляя действия коалиции туарегов-сепаратистов (FLA) и радикальных исламистов (JNIM), которые с начала года начали скоординированную атаку сразу на несколько крупных городов страны (Гао, Анефис, Севаре, Мопти).

Периодически раздаются прогнозы о "падении режима" и возвращении Франции в Мали, но на сегодня, благодаря совместным действиям АК и малийской армии (FAMa) основные удары террористов были отбиты, а недавно был разблокирован город Анефис. Можно сказать, что государственность Мали находится под надёжной защитой.

Это обусловлено качественным изменением формата присутствия России. В частности, завершено формирование полноценной авиационной группы. Совместные действия собственных вертолетов, ударных БПЛА и штурмовиков является ключевым фактором, позволивший АК и армии Мали наносить эффективные упреждающие удары по тылам противника и срывать блокады.

Мозамбик обратился к РФ за военной помощью

В этой связи логичной является просьба Мозамбика о помощи в борьбе с терроризмом, на которую Россия откликнулась.

"Россия готова оказывать Мозамбику помощь в борьбе с терроризмом", — сказал глава МИД Сергей Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Мозамбика Даниэлем Чапо в Мапуту 9 июля.

Мозамбику нужны не столько штурмовые отряды, сколько российские военные вертолеты, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и специалисты по обучению местных контртеррористических подразделений, подчёркивает местная пресса. Это как раз то, что имеет АК в Мали. Для властей Мозамбика Россия — это крупный поставщик безопасности, готовый работать в условиях жестких партизанских войн.

На севере Мозамбика, в основном в провинции Кабу-Делгаду, с 2017 года идет затяжной вооруженный конфликт с радикальными исламистскими группировками, связанными ИГИЛ*. Это богатейший регион, где находятся крупнейшие в Африке месторождения сжиженного природного газа (СПГ), а также запасы рубинов и золота. Если Россия обеспечит безопасность этого района, то её компании получат возможность туда войти.

Сейчас там пытаются работать военные контингенты Руанды и Танзании, но, конечно, это не тот формат.

Россия возвращается в Африку

Вдвойне приятно, что Мозамбик ценит опыт сотрудничества с СССР, иначе бы Россию не пригласил. Мозамбик является стратегически важным государством. Помимо  колоссальных запасов природного газа страна обладает стратегическим положением в Индийском океане. Через Индийский океан проходят главные торговые артерии планеты, включая маршруты транспортировки нефти из Персидского залива в Азию и Европу.  Возможность развертывания сил в узловых точках (Баб-эль-Мандебский пролив, Аденский залив, Мозамбикский пролив) дает России мощный инструмент влияния на мировую экономику в случае глобального конфликта.

Москва значительно расширила свое военное присутствие в Африке, переведя его на государственный уровень под управление "Африканского корпуса". Кроме Мали российские контингенты работают в Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане, Ливии, Экваториальной Гвинее, Мадагаскаре, продвигая российские интересы.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы мали африка минобороны
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