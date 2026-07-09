Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Николаев

Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"?

Мир

Очередной "эпический" саммит НАТО в Анкаре завершился дежурными обнимашками всех со всеми и вручением Эрдоганом главам европейских стран особых подарков: это боевые револьверы в красивой коробке с запасом патронов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Президент Турции Реджеп Эрдоган

Интересно, что этим хотел сказать глава Турции?

Известно, что у Турции и Европы довольно сложные отношения. По меньшей мере, Евросоюз недоволен ситуацией с гражданскими правами и свободами в Турции, хотя наверняка есть более глубокие причины. В результате уже добрых 25 лет Анкара стоит в очереди на вступление в Евросоюз, и вероятно без всякого шанса туда попасть.

А так ли нужен на самом деле Турции этот Евросоюз как полезный экономический механизм, или здесь больше политики и престижа государства. Экономика Турции все больше клонится в сторону военно-промышленного комплекса, и Европа могла бы быть хорошим рынком сбыта для турецких вооружений.

Впрочем, у Турции потенциально вырисовывается множество таких рынков. Взять хотя бы Азербайджан, и в перспективе Центральную Азию.

Так какими глазами Эрдоган в конечном итоге смотрит на Европу, раз решил подарить главам государств НАТО боевое оружие?

Считать ли этот факт просто церемониальным действием, или это сродни награждению именным оружием. Как у нас в годы Гражданской войны награждали маузерами за штурм Перекопа. И намек на Крым возможно тут не случаен.

Итак, вариантов много. Нам россиянам, конечно бы, хотелось видеть в этом действии Эрдогана пожелание европейцам просто красиво уйти со сцены — то есть застрелиться. Но тогда в коробке был бы только один патрон. С другой стороны, здесь именно револьвер, а не просто пистолет. А это хорошая игрушка для известной офицерской забавы — русской рулетки. Что ж, есть и в этом некий юмор.

Ну, а если серьезнее посмотреть на это событие, то можно рассмотреть такие версии:

  • Эрдоган признал за лидерами Европы статус "великих воинов-победителей", своего рода комплимент от "шеф-повара", ведь Эрдоган и сам не прочь повоевать, хотя больше воюет враждебными словами против Израиля;
  • наградные револьверы — это издевка или насмешка в смысле обвинения Европы в чрезмерной воинственности;
  • это намек Эрдогана на необходимость научиться стрелять, то есть неспособность Европы вырулить из украинского конфликта;
  • возможно, это вызов на дуэль, опять же метафорический.

Рассуждая о смыслах турецких подарков, не надо, конечно, обольщаться, и думать, что Эрдоган в какой-то степени "наш". Неприсоединение к режиму санкций против России — это еще не повод для женитьбы. Турция при Эрдогане стремится проводить собственную политику, насколько это позволяет ситуация и внешняя среда.

И такая внеблоковость Турции по отношению к Европе по большому счету России выгодна. Даже с учетом того, что Анкара пытается вставлять нам препоны на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Ну так уж устроен этот мир, бессмысленно на это обижаться. Просто и нам нужно действовать соответствующим образом.

А возвращаясь к тайному смыслу эрдогановского подарков, давайте обратим внимание на еще одну деталь; на оформление подарка. На внутренней поверхности футляра два кружочка равнозначные по размеру — на одном флаг Турции, на другом — НАТО.

Что это значит? Быть может, Турция стоит целого НАТО? И всем знакомый силуэт Стамбула — стоящего на границе Европы и Азии.

Кстати, службы безопасности европейских лидеров эти подарки сразу поспешили забрать себе. Кто-то под предлогом сделать оружие небоевым, а кто-то посчитал стоимость подарков слишком высокой для европейских чиновников. Одним словом, спички детям — не игрушка.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Новости Все >
Как получить 3200 рублей на досуг и здоровье? В Башкирии стартует программа для старшего поколения
Каждый ливень превращал улицы в реки: в Уфе решили покончить с вечными подтоплениями
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
НАТО вывело авиацию Прибалтики на новый уровень: причина оказалась неудобной для Киева
Киев снова стал темой для торга в Европе: обещанные миллиарды обернулись вопросами к власти
Два небесных гиганта сходятся над Москвой: столица готовится к редкому погодному сценарию
Этот пролив важнее, чем кажется: конфликт Ирана и США дорого обойдется странам уязвимого импорта
Театр абсурда в Анкаре: европейские лидеры перестали реагировать на угрозы Трампа
Мелководье обещает безопасный отдых: но врачи фиксируют всплеск опасных последствий
Дипломатический скандал в Анкаре: назревший раскол вынудил руководство НАТО пересмотреть свои планы
Сейчас читают
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир. Новости мира
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Тихое вторжение в Псковской области: лабораторные тесты подтвердили страшные опасения специалистов
Псковская область
Тихое вторжение в Псковской области: лабораторные тесты подтвердили страшные опасения специалистов
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Экономика и бизнес
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Последние материалы
Киев снова стал темой для торга в Европе: обещанные миллиарды обернулись вопросами к власти
Этот пролив важнее, чем кажется: конфликт Ирана и США дорого обойдется странам уязвимого импорта
Театр абсурда в Анкаре: европейские лидеры перестали реагировать на угрозы Трампа
Мелководье обещает безопасный отдых: но врачи фиксируют всплеск опасных последствий
Дипломатический скандал в Анкаре: назревший раскол вынудил руководство НАТО пересмотреть свои планы
Она не светится в эфире, но замечает опасность первой: в Казани представили охотника за дронами
Никакого отдыха после службы: популярный актёр после возвращения столкнулся с новой реальностью
То, что потекло из кранов, испугало жителей: Екатеринбург столкнулся с неожиданной проблемой
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Правила игры меняются: тульские компании срочно закрывают вакансии новыми способами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.