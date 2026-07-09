Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"?

Очередной "эпический" саммит НАТО в Анкаре завершился дежурными обнимашками всех со всеми и вручением Эрдоганом главам европейских стран особых подарков: это боевые револьверы в красивой коробке с запасом патронов.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент Турции Реджеп Эрдоган

Интересно, что этим хотел сказать глава Турции?

Известно, что у Турции и Европы довольно сложные отношения. По меньшей мере, Евросоюз недоволен ситуацией с гражданскими правами и свободами в Турции, хотя наверняка есть более глубокие причины. В результате уже добрых 25 лет Анкара стоит в очереди на вступление в Евросоюз, и вероятно без всякого шанса туда попасть.

А так ли нужен на самом деле Турции этот Евросоюз как полезный экономический механизм, или здесь больше политики и престижа государства. Экономика Турции все больше клонится в сторону военно-промышленного комплекса, и Европа могла бы быть хорошим рынком сбыта для турецких вооружений.

Впрочем, у Турции потенциально вырисовывается множество таких рынков. Взять хотя бы Азербайджан, и в перспективе Центральную Азию.

Так какими глазами Эрдоган в конечном итоге смотрит на Европу, раз решил подарить главам государств НАТО боевое оружие?

Считать ли этот факт просто церемониальным действием, или это сродни награждению именным оружием. Как у нас в годы Гражданской войны награждали маузерами за штурм Перекопа. И намек на Крым возможно тут не случаен.

Итак, вариантов много. Нам россиянам, конечно бы, хотелось видеть в этом действии Эрдогана пожелание европейцам просто красиво уйти со сцены — то есть застрелиться. Но тогда в коробке был бы только один патрон. С другой стороны, здесь именно револьвер, а не просто пистолет. А это хорошая игрушка для известной офицерской забавы — русской рулетки. Что ж, есть и в этом некий юмор.

Ну, а если серьезнее посмотреть на это событие, то можно рассмотреть такие версии:

Эрдоган признал за лидерами Европы статус "великих воинов-победителей", своего рода комплимент от "шеф-повара", ведь Эрдоган и сам не прочь повоевать, хотя больше воюет враждебными словами против Израиля;

наградные револьверы — это издевка или насмешка в смысле обвинения Европы в чрезмерной воинственности;

это намек Эрдогана на необходимость научиться стрелять, то есть неспособность Европы вырулить из украинского конфликта;

возможно, это вызов на дуэль, опять же метафорический.

Рассуждая о смыслах турецких подарков, не надо, конечно, обольщаться, и думать, что Эрдоган в какой-то степени "наш". Неприсоединение к режиму санкций против России — это еще не повод для женитьбы. Турция при Эрдогане стремится проводить собственную политику, насколько это позволяет ситуация и внешняя среда.

И такая внеблоковость Турции по отношению к Европе по большому счету России выгодна. Даже с учетом того, что Анкара пытается вставлять нам препоны на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Ну так уж устроен этот мир, бессмысленно на это обижаться. Просто и нам нужно действовать соответствующим образом.

А возвращаясь к тайному смыслу эрдогановского подарков, давайте обратим внимание на еще одну деталь; на оформление подарка. На внутренней поверхности футляра два кружочка равнозначные по размеру — на одном флаг Турции, на другом — НАТО.

Что это значит? Быть может, Турция стоит целого НАТО? И всем знакомый силуэт Стамбула — стоящего на границе Европы и Азии.

Кстати, службы безопасности европейских лидеров эти подарки сразу поспешили забрать себе. Кто-то под предлогом сделать оружие небоевым, а кто-то посчитал стоимость подарков слишком высокой для европейских чиновников. Одним словом, спички детям — не игрушка.