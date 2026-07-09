Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

СБУ провалила работу во Львове, этим пользуется польская разведка

Мир » Бывший СССР » Украина

Во Львове после очередного инцидента с задержанием местного жителя обстановка вокруг ТЦК вышла из-под контроля. Массовый характер бунта говорит о работе внешнего фактора.

Протест во Львове против ТЦК
Фото: https://t.me/gvlviv/
Протест во Львове против ТЦК

Массовое нападение на сотрудников ТЦК во Львове — 350 человек под следствием

8 июля в столице Галичины толпа была недалека от линчевания сотрудников ТЦК после того, как перевернула и изуродовала их автомобиль. Бунт был вызван, как сообщают местные власти, задержанием "находившегося в розыске уклониста от военной службы". По данным местных пабликов, "эти шакалы (сотрудники ТЦК) были пьяны или под кайфом". Они "напали на молодого парня и избили его".

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий приказал идентифицировать всех участников протеста в Сиховском районе Львова, а это примерно 350 человек. Показательные процессы, конечно, будут устроены, но они ещё только усилят недовольство.

В соцсетях через край плещет ненависть к ТЦК

Реакция в украинских соцсетях на это распоряжение Козицкого однозначно фиксирует ненависть к сотрудникам ТЦК:

"Наконец-то сотрудники ТЦК почувствовали на себе, каково это, когда тебя бьют и избивают. И пусть все остальные сотрудники посмотрят, что с ними будет".

"Люди вели себя ещё вежливо по сравнению с тем, как ведут себя сотрудники ТЦК".

"Вы проверьте подлецов из ТЦК — парни гибнут на войне, а они здесь наживаются, берут с человека по 15 тысяч долларов, чтобы отпустить".

"А где расследования по поводу того, как ТЦК убивает, издевается, насилует… Почему вы, чиновники, не выходите и не требуете расследований! 

Но есть и другие мнения, которые тут же осуждаются: "Теперь во Львове сознательные, но непригодные для войны ушлёпки стреляют в людей из пистолетов. Сиховские свиньи совсем обнаглели".

"Если не мобилизовать людей принудительно (потому что добровольно уже никто не пойдет), тогда фронт рухнет, и русские уничтожат как Сихи, так и украинскую нацию как таковую".

Польша работает над возвращением Львова

Накал бунта нарастает именно за западе Украины, на востоке страны в русских регионах такого открытого протеста наблюдается. Это говорит о том, что СБУ не дорабатывает в Галичине.

Местное население не хочет погибать в Донбассе. Давно есть настроения, что на востоке живут "ждуны", а не украинцы, поэтому пусть "катятся" в свою Россию вместе с территориями и не мешают нам идти в Европу. Второй момент, который сейчас приобретает значение, состоит в том, что Львов — это изначально "польский город" (как неоднократно заявляли польские политики). В результате массового добровольно-принудительного переселения поляков из Львова в Польшу после Великой Отечественной войны их число в городе сократилось с 50% до пяти процентов. Но многие из потомков тех переселенцев мечтают вернуться на родину.

Даже в советские времена поляки во Львове составляли оппозицию щирым националистам, и не исключено, что сейчас именно они там заправляют в протестах не без помощи польских спецслужб. Это поле работы для их коллег из России, которым надо всячески поддерживать этот тренд и помогать разжигать бунт против ТЦК именно во Львове. И ставить есть на кого — на переселенцев с востока, которых киевский режим лишил нормальной жизни.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сбу львов польша украина протесты мобилизация
Новости Все >
Смертельная опасность под контролем: Подмосковье радикально изменило правила спасения жизней
Пустые баки в самый разгар сезона: в Анапе пошли на радикальные меры из-за нехватки горючего
Восемь часов в очереди ради литров топлива: транспортная блокада парализовала жизнь целого округа
Топливная паника пошла на спад: в Удмуртии готовят решение, которого давно ждали водители
Организм сдаёт позиции после восьмого круга: состояние борющейся с недугом Лерчек резко ухудшилось
До Москвы не долетели: под Самарой остановили груз с попугаями, за которыми охотятся по всему миру
Привычный поход к терапевту станет фатальным: цифровая петля захлопнется для миллионов водителей
Париж умывает руки: за красивыми жестами Макрона скрывается полный отказ помогать Киеву
Полки пустеют только в фантазиях паникеров: реальное положение дел внутри российского ритейла
Воздух стал ядовито-серым: природная ловушка в Кемерове заставила людей запереться в своих домах
Сейчас читают
Даже нефтяной гигант не устоял: выпуск нефтепродуктов в Татарстане заметно сократился
Татарстан
Даже нефтяной гигант не устоял: выпуск нефтепродуктов в Татарстане заметно сократился
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Бензин пойдёт из-за границы: объявлено о начале импорта бензина в Россию
Нефть
Бензин пойдёт из-за границы: объявлено о начале импорта бензина в Россию
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
СБУ провалила работу во Львове, этим пользуется польская разведка Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Конец европейской иллюзии: Польша открыто готовится к массовым расправам над украинцами
Конец европейской иллюзии: Польша открыто готовится к массовым расправам над украинцами
Последние материалы
Восемь часов в очереди ради литров топлива: транспортная блокада парализовала жизнь целого округа
Топливная паника пошла на спад: в Удмуртии готовят решение, которого давно ждали водители
Организм сдаёт позиции после восьмого круга: состояние борющейся с недугом Лерчек резко ухудшилось
СБУ провалила работу во Львове, этим пользуется польская разведка
До Москвы не долетели: под Самарой остановили груз с попугаями, за которыми охотятся по всему миру
Привычный поход к терапевту станет фатальным: цифровая петля захлопнется для миллионов водителей
Париж умывает руки: за красивыми жестами Макрона скрывается полный отказ помогать Киеву
Полки пустеют только в фантазиях паникеров: реальное положение дел внутри российского ритейла
Воздух стал ядовито-серым: природная ловушка в Кемерове заставила людей запереться в своих домах
Немецкий люкс идет ко дну: тотальный пересмотр стратегий перевернул привычную иерархию дорог
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.