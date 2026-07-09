СБУ провалила работу во Львове, этим пользуется польская разведка

Во Львове после очередного инцидента с задержанием местного жителя обстановка вокруг ТЦК вышла из-под контроля. Массовый характер бунта говорит о работе внешнего фактора.

Фото: https://t.me/gvlviv/ Протест во Львове против ТЦК

Массовое нападение на сотрудников ТЦК во Львове — 350 человек под следствием

8 июля в столице Галичины толпа была недалека от линчевания сотрудников ТЦК после того, как перевернула и изуродовала их автомобиль. Бунт был вызван, как сообщают местные власти, задержанием "находившегося в розыске уклониста от военной службы". По данным местных пабликов, "эти шакалы (сотрудники ТЦК) были пьяны или под кайфом". Они "напали на молодого парня и избили его".

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий приказал идентифицировать всех участников протеста в Сиховском районе Львова, а это примерно 350 человек. Показательные процессы, конечно, будут устроены, но они ещё только усилят недовольство.

В соцсетях через край плещет ненависть к ТЦК

Реакция в украинских соцсетях на это распоряжение Козицкого однозначно фиксирует ненависть к сотрудникам ТЦК:

"Наконец-то сотрудники ТЦК почувствовали на себе, каково это, когда тебя бьют и избивают. И пусть все остальные сотрудники посмотрят, что с ними будет".

"Люди вели себя ещё вежливо по сравнению с тем, как ведут себя сотрудники ТЦК".

"Вы проверьте подлецов из ТЦК — парни гибнут на войне, а они здесь наживаются, берут с человека по 15 тысяч долларов, чтобы отпустить".

"А где расследования по поводу того, как ТЦК убивает, издевается, насилует… Почему вы, чиновники, не выходите и не требуете расследований!

Но есть и другие мнения, которые тут же осуждаются: "Теперь во Львове сознательные, но непригодные для войны ушлёпки стреляют в людей из пистолетов. Сиховские свиньи совсем обнаглели".

"Если не мобилизовать людей принудительно (потому что добровольно уже никто не пойдет), тогда фронт рухнет, и русские уничтожат как Сихи, так и украинскую нацию как таковую".

Польша работает над возвращением Львова

Накал бунта нарастает именно за западе Украины, на востоке страны в русских регионах такого открытого протеста наблюдается. Это говорит о том, что СБУ не дорабатывает в Галичине.

Местное население не хочет погибать в Донбассе. Давно есть настроения, что на востоке живут "ждуны", а не украинцы, поэтому пусть "катятся" в свою Россию вместе с территориями и не мешают нам идти в Европу. Второй момент, который сейчас приобретает значение, состоит в том, что Львов — это изначально "польский город" (как неоднократно заявляли польские политики). В результате массового добровольно-принудительного переселения поляков из Львова в Польшу после Великой Отечественной войны их число в городе сократилось с 50% до пяти процентов. Но многие из потомков тех переселенцев мечтают вернуться на родину.

Даже в советские времена поляки во Львове составляли оппозицию щирым националистам, и не исключено, что сейчас именно они там заправляют в протестах не без помощи польских спецслужб. Это поле работы для их коллег из России, которым надо всячески поддерживать этот тренд и помогать разжигать бунт против ТЦК именно во Львове. И ставить есть на кого — на переселенцев с востока, которых киевский режим лишил нормальной жизни.

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