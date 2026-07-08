ВМС США подтвердили гибель пилота в Аравийском море, что приближает Трампа к импичменту

Иран и США возобновляют военные действия, растут потери с обеих сторон, но если в Иране к этому относятся как к мученичеству, то в США это грозит Трампу импичментом.

Фото: скрин https://t.me/farsna/426671 by Pravda.ru is licensed under Pravda.Ru Обломки американской авиатехники в Иране

Президент США Дональд Трамп официально заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. По его словам, в дальнейших переговорах с Тегераном нет смысла, и США либо заключат полноценный договор, либо примут жесткие меры, так как Вашингтон больше не будет мириться с нарушениями перемирия. Он назвал руководство Ирана "кучкой отбросов", хотя недавно уверял, что они "хорошие парни".

Накануне Иран и США обменялись ударами, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. США отбомбились по трём основным военно-морским базам КСИР, которые находятся в Бандар-Аббасе, Бушере и Машхаде, а также по флоту Ирана, хотя совсем недавно Трамп уверял, что военных кораблей у Ирана больше нет. Сообщается о поражении более чем 80 целей. Иран в ответ провёл операцию с использованием ракет и беспилотников, нацеленную также примерно на 85 ключевых военных объектов США в Бандар-Салмане и Пятом военно-морском районе США в Бахрейне и на авиабазе Али-Аль-Салем в Кувейте. Иран также заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9, который пытался помешать этой операции.

Вашингтон отменил лицензию на сделки по нефти с Тегераном, обязав их прекратить до 17 июля, и возобновил масштабные нефтяные санкции. Мировые цены на нефть резко пошли вверх, продемонстрировав рост более чем на 3% на торгах 8 июля.

На фоне провала непрямых переговоров сообщается о ракетных ударах КСИР Ирана по торговым судам в Ормузском проливе и обстреле танкера у берегов Омана.

Растут потери с обеих сторон. ВМС США объявили, что Гэбриэл Эдвардс, командир эскадрильи вертолётов HSC-5, также известной как "Ночной диверсант", погиб "в аварии" с участием вертолёта MH-60S Seahawk в Аравийском море. Вертолет потерпел крушение 1 июля во время выполнения миссии и был вынужден совершить аварийную посадку на воду. Другие члены экипажа, по сообщениям, были спасены.

По данным иранских СМИ, член военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции был убит в результате американских атак в городе Махшахр сегодня утром.

Между тем, если общество в Иране консолидировано на продолжение войны и месть, то в США — наоборот только 15 % населения поддерживают войну с Ираном, а до промежуточных выборов в Конгресс остаётся 4 месяца, и Трампу будет объявлен импичмент за развязанную войну с Ираном в случае завоевания демократами большинства в обеих палатах.

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