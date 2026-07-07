Токаев обеспечил стабильность Казахстана и региона ценой отказа от собственных слов

Вердикт Конституционного суда Казахстана создал правовой прецедент, который в корне меняет сценарий смены власти в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by tatarstan.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Обнуление сроков президентства Токаева — не новость для казахстанцев

Конституционный суд (КС) Казахстана разъяснил, что президент Касым-Жомарт Токаев сможет баллотироваться на очередной срок, вопреки введенному им же ограничению в один срок.

Дело в том, что в 2026 году была принята новая Конституция и КС пришел к выводу, что предыдущий срок Токаева, который он проводил по Конституции 1995 года, не учитывается, и президент может баллотироваться ещё раз.

Новую Конституцию поддержали 87,15% голосовавших при высокой явке (73,12%) и такое солидное большинство позволяет властям трактовать обнуление как выполнение воли народа. Собственно, такое решение подразумевалось с самого начала "капитального ремонта" Конституции. Ни для кого в Казахстане это не новость, мало того, она даже приветствуется.

Казахстанцы с ужасом вспоминают масштабные беспорядки "Кантара" (января 2022 года), и сохранение Токаева у власти у большинства ассоциируется с предсказуемостью и недопущением нового хаоса или клановой борьбы, которая могла бы вспыхнуть в процессе транзита власти.

Надо отдать должное Токаеву, он сумел навести в стране порядок. Установлен контроль над силовиками, клан Назарбаева оказался не у дел. Перекрыты каналы связи с радикальными исламистами и боевиками. Силовые ведомства теперь быстро купируют забастовки на ранней стадии — путём быстрых трудовых переговоров, точечных уступок или изоляции лидеров.

Токаев устраивает всех мировых игроков

Токаев сегодня устраивает ключевых геополитических партнёров Казахстана. Россия и Китай заинтересованы в сохранении стабильного светского режима в Центральной Азии. Западные страны ценят Токаева за прагматичную политику и обеспечение безопасности сырьевых инвестиций.

Для России Казахстан обеспечивает безопасность Поволжья, Урала и Сибири от проникновения радикальных исламистов. Астана остаётся надежным участником ОДКБ и ЕАЭС, что подтверждает её геополитическую интеграцию с Россией. При президенте радикальный национализм внутри страны является маргинальным явлением, за русским языком сохраняется официальный статус. Это минимизирует риски межэтнических конфликтов, которые могли бы дестабилизировать регион.

Токаев гарантирует бесперебойную работу космодрома Байконур, арендуемого Россией, а также совместных предприятий в сфере добычи урана (Казахстан — мировой лидер по его запасам, а "Росатом" — один из главных бенефициаров).

Протесты против Токаева останутся в Сети

Единственным слабым местом нынешнего правительства остается социальное неравенство. Высокая инфляция, закредитованность населения и дефицит рабочих мест на западе страны создают почву для недовольства. Однако без раскола в элитах и предательства в спецслужбах это недовольство может вылиться лишь в локальные мирные митинги, но не в общенациональный вооруженный бунт.

Поэтому недовольство решением Конституционного суда сосредоточится в информационном пространстве. Либеральная интеллигенция уже проводят параллели с политическими сценариями России и Белоруссии, напоминая Токаеву его собственные слова 2024-2025 годов о том, что он "не собирается быть президентом вечно" и считает себя лишь "государственным менеджером". Однако этот протест останется преимущественно в соцсетях и не выльется на улицы.

Читайте Telegram-канал автора.