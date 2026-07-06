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Любовь Степушова

Масштаб прощальной церемонии с Хаменеи лишил Белый дом рычагов влияния на руководство Ирана

Мир » Азия » Ближний Восток

Миллионы участников траурной церемонии в Иране не дадут иранским реформаторам организовать с США "договорняк" и обозначат сильнейшего в регионе. 

Похороны Али Хаменеи
Фото: t.me/farsna
Похороны Али Хаменеи

Любовь к Хаменеи идентична любви к Ленину

Похороны аятоллы Али Хаменеи установили новый мировой рекорд по количеству участников, собрав беспрецедентное количество скорбящих. Это глобальное событие подчёркивает его значительное влияние на историю.

По значению это погребение можно сравнить с похоронами вождей Великой Октябрьской Социалистической революции Владимира Ленина или Иосифа Сталина, когда каждый стремился отдать дань уважения основателям и защитникам страны.

Как и тогда многомиллионные траурные шествия в в Иране служат демонстрацией силы, сплоченности и жизнеспособности нации. В условиях жесткого давления со стороны Запада само присутствие этих миллионов людей на улицах автоматически становится главным аргументом государства, доказывающим его прочность, стабильность и народную легитимность.

Трамп вынужденно делает неправильные шаги

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слёзы и многомиллионные процессии в Иране скептически, заявив, что шокирован увиденным, так как якобы полагал, будто иранцы ненавидели своего лидера, а также допустил, что эти слезы могут быть "притворными".

Трамп заявил, что США "дали Ирану неделю отдыха на похороны, потому что мы хорошие".

"Мы могли бы ликвидировать их всех одним ударом, но мы не будем этого делать, потому что тогда нам просто не с кем будет вести переговоры".

По его утверждению, Иран сейчас "отчаянно умоляет" Вашингтон о заключении мирной сделки.

Иранские официальные лица заявили на это, что американское руководство абсолютно не понимает историю, культуру и устройство иранского общества. На самих похоронах на этом фоне зазвучали новые призывы к мести, а религиозные исполнители начали открыто призывать к ликвидации самого Трампа.

На самом деле, Трамп всё прекрасно понимает.  Дело в том, что на Западе есть стратегия "максимального давления" через СМИ, когда всеми ими одновременно вбрасывается нужный тезис, потом его переливают из пустого в порожнее, надеясь посеять сомнение и смуту в рядах противника. Второй момент — Трамп обеспечивает давление на американцев, которые должны воспринимать иранцев как религиозных фанатиков, врагов западной цивилизации. Это легитимизирует войну с Ираном.

Иранцы не дадут своему правительству реформаторов заключить сделку с США

Поражением для Ирана будет считаться передача всех запасов обогащенного урана под тотальный контроль Запада, демонтаж центрифуг и ликвидация ракетных заводов без реальных экономических гарантий. Полный разгром проиранских сил в Ливане, Ираке и Йемене, также лишит Тегеран "стратегической глубины" и оставит его один на один с коалицией противников.

Миллионные похороны Хаменеи показывают, что у власти остается мощное ядро сторонников, готовых к мобилизации. Тот факт, что новый лидер Моджтаба Хаменеи пока не появляется на публике, аналитики связывают не с его слабостью, а с мерами безопасности в условиях войны.

Источник в военных кругах сообщил агентству Fars, что подтверждён вывод как минимум 11 американских самолетов-заправщиков из региона. Эксперт в области военных вопросов Абдулреза Садиг считает, что после переоценки устойчивости и жизнеспособности народа и системы Исламской Республики, а также после получения многочисленных данных о широком участии людей в похоронах лидера революции, США отдали приказ об отступлении.

Примечательно, что несмотря на административное давление из Вашингтона, абсолютно все соседние страны, имеющие сухопутные границы с Ираном, направили свои официальные делегации на похороны. Направила делегацию даже Саудовская Аравия, подтвердив сохранение дипломатического тренда на разрядку двусторонних отношений.

Похороны полностью проигнорировали все страны Европейского союза, США, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея, в регионе — ОАЭ, Бахрейн и Кувейт.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Темы иран похороны дональд трамп ближний восток соединённые штаты америки
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