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Любовь Степушова

Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой

Мир » Европа » Евросоюз

Начавшийся в Гамбурге процесс по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" может обернуться для официального Берлина катастрофическими последствиями.

Северный поток
Фото: berria.eus by FactsWithoutBias1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Северный поток

Суд Гамбурга будет судить Кузнецова, а не Украину

Генпрокуратура Германии официально выдвинула обвинения по делу о подрыве "Северных потоков"гражданину Украины Сергею Кузнецову. Дело рассматривает суд Гамбурга.

По версии следствия, в 2022 году Кузнецов, будучи офицером украинской армии, участвовал в подготовке операции по подрыву газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток -2". Прокуратура утверждает, что целью было остановить поставки российского газа в Германию и лишить Россию доходов, которые могли использоваться для финансирования боевых действий.

Следствие считает, что обвиняемый руководил группой, в которую входили профессиональные водолазы, шкипер и специалист по взрывчатым веществам. По данным прокуратуры, в сентябре 2022 года группа прибыла в Германию через Польшу, использовав поддельные документы, после чего на арендованной в Ростоке яхте доставила взрывчатку к району острова Борнхольм. До 22 сентября на газопроводах были установлены устройства с таймерами, которые сработали 26 сентября, нанеся серьезные повреждения двум ниткам из трёх.

В тексте обвинения прямо указано, что диверсия планировалась "по приказу государственных органов Украины". То есть Украина обвиняется в терроризме, и это отличное решение для России. Но немецкий политикум нашёл выход из положения. Берлин разделяет Украину до "российской агрессии" и после. Наказать виновных госчиновников Украины от 2022 года через суд — это одно, а не дать упасть фронту в 2026 году — совершенно другое. Международное право не позволяет суду в Гамбурге вынести уголовный приговор "государству Украина" или ввести против него санкции, так как судят конкретное физическое лицо — Сергея Кузнецова.

Версия прокуратуры имеет много слабых мест и сильно политизирована

Но не всё так радужно для глобалистов. Через своего итальянского адвоката Кузнецов заявлял, что его пытаются сделать "козлом отпущения" в масштабной геополитической игре. Если Кузнецов докажет техническую невозможность участия в теракте, например, что имевшееся водолазное оборудование или навыки специалиста по взрывным работам не позволяли осуществить погружение на глубину 80 метров и совершить подрыв, то под удар попадет вся ключевая версия прокуратуры.

Следствию придётся признать, что гражданская парусная яхта Andromeda использовалась как прикрытие или была лишь "отвлекающим маневром", а саму диверсию осуществило другое государство с использованием боевого флота и глубоководных военных аппаратов. Немецкой юстиции придётся заново открывать расследование, что станет признанием профессионального провала спецслужб и прокуратуры, которые вели следствие почти 4 года.

Оппозиция начнёт критиковать власть с новой силой. Если сейчас "Альтернатива для Германии" (Адф) требует прекратить помощь Украине из-за "доказанной вины", то в случае оправдания Кузнецова они обвинят правительство в некомпетентности, сокрытии реальных заказчиков (намекая на США или Великобританию) и трате денег налогоплательщиков на фиктивные суды. Это может привести правящую коалиции к политическому кризису, а канцлер Мерц понесет серьезный электоральный и репутационный ущерб. Брандмауэр (отказ партий сотрудничать с АдФ) — это не закон, а временное джентльменское соглашение элит. Растущие рейтинги АдФ и неспособность традиционных партий вывести Германию из стагнации делают обрушение брандмауэра вопросом времени.

Новым политикам ФРГ, которые придут к власти, так или иначе зафиксированная в суде вина госорганов Украины позволит официально оправдать жёсткие меры в отношении Киева (санкции), а немецким страховым компаниям и операторам (таким как Wintershall Dea и E. ON) требовать от него многомиллиардные компенсации за разрушенную инфраструктуру.

Судебный процесс в Гамбурге обещает быть долгим, так как обвинительное заключение составляет 136 страниц, и прокуратуре придётся доказывать каждый технический шаг диверсии, имея на скамье подсудимых лишь одного человека.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы суд гамбург германия диверсия расследование
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