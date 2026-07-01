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Любовь Степушова

Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу

Мир » Остальной мир » Южная Америка

Россия не участвует в ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле. Впервые продемонстрирован крайне прагматичный подход к бывшему союзнику.

Делси Родригес, и.о. президента Венесуэлы
Фото: commons.wikimedia.org by government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Делси Родригес, и.о. президента Венесуэлы

США запретили Каракасу принимать помощь от России

Россия пока не отправила даже спасателей или гуманитарные грузы в Венесуэлу, пострадавшую от катастрофического землетрясения. Кремль ограничился соболезнованиями, а МИД — обещаниями "проработать возможности оказания гуманитарной помощи венесуэльским друзьям".

В это время США играют ключевую роль в спасательной операции. Вашингтон выделил 320 миллионов долларов и направил в Венесуэлу более 900 военнослужащих, а также беспилотники MQ-9 Reaper для поиска выживших и оценки завалов. Свои спасательные отряды, медиков и технику в Венесуэлу уже направили более 24 стран, включая Кубу, Иран, Китай, Нидерланды, Францию, Испанию и Германию.

Почему же Россия отстранилась от "венесуэльских друзей"? Напрашивается ответ, что они теперь вовсе не друзья. Политическая ситуация в Венесуэле коренным образом изменилась после похищения президента Николаса Мадуро. Временное правительство во главе с Делси Родригес действует при активной поддержке и координации со стороны Вашингтона. Как утверждают российские власти, в этих условиях Каракас ориентируется на помощь от западных стран и не направлял Москве официальный запрос на экстренное вмешательство МЧС России.

Можно возразить, что на гуманитарную помощь и экстренное вмешательство не надо запроса — это добрая воля помогающего. Это так, но нужен запрос на воздушный коридор и аэродром. И вот тут, скорее всего, и имеется отказ Каракаса со ссылками на загруженность. Объясняется это просто и логично — Вашингтон не хочет видеть Россию на своём "заднем дворе", куда Венесуэла плавно вернулась и полностью легла под него. Какая уж тут дружба.

Венесуэла выполняет санкции США, выдавливая Россию 

Тут бы бизнес сохранить, что тоже проблематично. Сейчас венесуэльские доли в нефтедобычи находятся на балансе 100% государственной компании АО "Росзарубежнефть" ("Роснефть" передала их из-за санкций).  Ситуация вокруг этой собственности развивается по сценарию экономического выдавливания. В ответ на заявления США о контроле над венесуэльской нефтью "Росзарубежнефть" выпустила официальное заявление о том, что все пять совместных предприятий с PDVSA (Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria) являются суверенной собственностью РФ, приобретенной на рыночных условиях. Российская сторона заявила, что уходить из страны не планирует.

Но в феврале Вашингтон ввёл прямые запреты на любые новые нефтяные сделки с российскими структурами в Венесуэле, а Каракас с усердием стал их выполнять и создал условия, при которых операционная деятельность становится невозможной. Россия юридически сохраняет права собственности на свои доли, но фактически лишена возможности добывать, транспортировать и продавать эту нефть, в то время как её место в поясе Ориноко (именно там, где расположены главные активы РФ), занимают американские компании. Таким образом, российские инвестиции в размере 17 миллиардов долларов оказались заморожены в юрисдикции Венесуэлы, полностью подконтрольной США.

Инвестировать и дружить надо со своей страной

В таких условиях "целоваться в дёсны" с Родригес — это поощрять предательство. Пусть ей помогают США, раз уж она взялась играть с американцами в дружбу. Но сколько уже раз доказано, что быть другом Вашингтона гораздо опаснее, чем врагом. Если к тому же вспомнить, как долго при враждебной власти Москва "носилась" с Украиной, предлагая ей дешёвый газ и льготы в обмен на лояльность, и как была за это наказана, то спокойное поведение в ситуации с Венесуэлой демонстрирует, что урок не прошёл даром. Ещё один урок состоит в том, что инвестировать надо в развитие своей страны, а не чужой. 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы нефть санкции роснефть венесуэла землетрясение гуманитарная помощь соединённые штаты америки
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