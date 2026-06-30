Китайский эксперт Хань Лу раскрыл детали частного визита Лукашенко к Си Цзиньпину

В Китае тоже задаются вопросом, с чем связан необъявленный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в страну.

Фото: 大风号, Dafeng Hao is licensed under https://mp.ifeng.com/ Николай Лукашенко в Пекинском университете

Заместитель директора Института евразийских исследований Китайского института международных исследований (CIIS) Хань Лу, сообщил корреспонденту газеты Beijing Daily, что визит носил частный характер и был связан с его сыном Николаем, который закончил Пекинский университет в этом году (по специальности "Биотехнологии").

Лукашенко сказал, выступая на вручении диплома сыну 30 июня, что "китайцы спокойны и уравновешены, не нетерпеливы и не импульсивны, и шаг за шагом движутся к своим целям, всегда всё обдумывая, прежде чем действовать".

Президент Белоруссии подчеркнул, что это его 17-й визит в Китай.

"Ещё в советскую эпоху я предлагал серьезно изучить развитие Китая, и моя оценка оказалась верной: у Китая светлое будущее".

Китайский политолог не исключил, что лидеры Китая и Белоруссии также обсудили ситуацию с провокациями Украины.

"Экономическое развитие Белоруссии в этом году было не очень хорошим, а отношения между Белоруссией и Украиной в последнее время были довольно напряженными, Украина постоянно провоцировала", — сказал Хань Лу.

По его словам, "Китай и Белоруссия давно поддерживают высокий уровень политического взаимного доверия и являются "железными братьями", поддерживая друг друга на международной арене.

С момента установления всеобъемлющего стратегического партнерства в 2022 году двусторонние отношения вступили в новую эру и продолжают развиваться стабильным образом, сказал Хань. Он добавил, что двусторонняя торговля достигла 8,86 млрд долларов США в 2025 году, увеличившись на 5,5%, и превысила 8 млрд долларов США третий год подряд.

Белоруссия официально вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в 2024 году, и в будущем сотрудничество между двумя странами, по мнению Ханя, станет ещё более тесным.

Хань Лу- ведущий аналитик Китая, а CIIS — это ведущий китайский аналитический центр ("мозговой трест"), действующий при Министерстве иностранных дел КНР. Поэтому оценка действий Украины как провокаций подчёркивает поддержку Китаем позиции Белоруссии (и России) в украинском конфликте и готовность Пекина выступать экономическим тылом, подтверждая ценность Минска как стратегического партнера.

Что ни говори, а слова Лукашенко, что Белоруссия "стояла и будет стоять вместе с Россией", не могут не учитывать в Пекине.

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