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Любовь Степушова

Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС

Мир » Европа

Взрыв в элитном районе Монако вскрыл опасный для европейского истеблишмента тренд переноса украинских криминальных конфликтов на территорию Европы.

Порт Эркюль в Монако
Фото: commons.wikimedia.org by Uhooep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Порт Эркюль в Монако

Украинец стал жертвой первого в истории Монако теракта

В Монако киллер взорвал в подъезде элитного дома бомбу, в результате чего тяжело ранены украинский олигарх Вадим Ермолаев, его жена и дочь.
Известно, что перед взрывом неизвестный мужчина оставил рюкзак, после чего скрылся. Власти Монако оценивают инцидент как возможный террористический акт.

По данным европейских и украинских СМИ, бизнес Ермолаева мог быть связан с крупными аферами. В частности, его структуры подозреваются в краже около €100 млн у жителей ЕС через сеть колл-центров, а также в отмывании денег.
Именно во Францию и Монако было перемещено немало украинских активов после 2022 года, туда же сместились и центры принятия решений, и, соответственно, конфликты между ними.

Европейские элиты потрясены терактом в Монако

Монако считается одной из самых безопасных стран в мире, поэтому "богатенькие Буратино" потрясены тем, что киллер просто оставил рюкзак в холле дома и просто пешком сбежал через границу в соседний французский город Босолей, воспользовавшись открытостью европейских границ. Монако не входит в состав Европейского союза, но благодаря тесному экономическому сотрудничеству с Францией имеет особый статус в отношениях с Европой.

Вздрогнули сейчас обитатели вилл не только в Монако, но в Монте-Карло и Ницце и других элитных районов ЕС, они теперь будут искать среди своих соседей украинцев и ставить властям ультиматумы — либо мы, либо они.

Их опасения понятны. Концентрация огромных украинских криминальных денег и оружия неизбежно ведут к переделу сфер влияния теневыми структурами прямо в европейских городах. Свобода перемещения внутри Шенгенской зоны позволяет киллерам легко организовывать логистику, совершать теракты и быстро покидать страну совершения преступления.

Украина не вступит в Евросоюз 

Теракт в Монако бьёт по двум самым чувствительным темам в дебатах о вступлении Украины в ЕС — безопасности внутри Шенгенской зоны и импорту коррупции. Противники (особенно правые партии в Австрии, Венгрии, Нидерландах и Франции) получают наглядное подтверждение своих тезисов о том, что интеграция с Украиной приведёт к переносу масштабных уголовных и финансовых "разборок" с Украины на улицы "безопасных европейских городов". Поэтому помощь ей недопустима.

Наиболее жесткую и последовательную позицию против расширения ЕС за счет Украины занимают "Национальное объединение" во Франции, "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" в Германии, "Тиса" в Венгрии, "Лига" в Италии, "Право и справедливость" и "Конфедерация" в Польше.

Впрочем, европейские города давно уже небезопасны из-за массовой миграции из стран Азии, но украинский колорит сильно добавит забот властям. Поэтому не только оппозиционные, но и правящие партии ( "Тиса" и "Лига") будут тормозить приём Украины в ЕС и выделение средств, уходящих на обогащение украинского криминалитета. Более лицемерные из них будут настаивать на ограничениях для украинцев по многим параметрам, в том числе по передвижению и получению ВНЖ.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы европа украина терроризм
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