Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию

Израильское правительство признало геноцид армян, причём так хитро, что это ни к чему Израиль не обязывает. Ереван сделал вид, что не заметил, интриговала только позиция Баку.

Фото: commons.wikimedia.org by Michał Koziczyński, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ильхам Алиев

Израиль не признал геноцид армян, это признало правительство Израиля

28 июня израильское правительство признало геноцид армян, единогласно проголосовав по инициативе министра иностранных дел. Однако юридически признание не имеет силы, так как его не утвердил парламент. Кнессет через две недели уходит на каникулы и в этом составе ничего сделать уже не сможет. А впереди — осенние выборы.

При этом ранее законодатели годами блокировали подобные законопроекты, руководствуясь исключительно геополитической целесообразностью (не испортить отношения с Турцией), что ставит под сомнение моральную чистоту нынешнего шага.

То есть премьер Биньямин Нетаньяху сознательно шёл не на юридическое признание геноцида армян, а на пощёчину своему "коллеге по цеху" президенту Реджепу Эрдогану. И просматривается причина — постоянная критика Израиля по ситуации на Ближнем Востоке. Эрдоган регулярно угрожает Израилю прямым военным вмешательством, экономическим удушением и международной изоляцией, называя "борьбу против сионизма" вопросом выживания Турции. Он охарактеризовал действия Нетаньяху в секторе Газа и Ливане как "кровавый геноцид".

Кроме того, между странами развернулась борьба в Сирии. Турция расширяет своё влияние, а Израиль наращивает военные операции на юге на территориях друзов.

Баку был проинформирован о признании геноцида армян Израилем

Интрига была в реакции Азербайджана, поскольку обе страны у него числятся в союзниках.

"Решение правительства Израиль, касающееся так называемого геноцида армян, вызывает серьёзную обеспокоенность. Призываем правительство Израиля пересмотреть это решение", — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Не требуем, а призываем, и никаких предупреждений. Представляется, что Азербайджан был заранее проинформирован Израилем о шаге и, зная подоплёку "признания", сделал вид, что ему милее позиция более важного союзника — Турции. Но при этом успокоил Тель-Авив, что поставки азербайджанской нефти и взаимодействие в сфере высоких технологий продолжатся. Просто они будут менее публичными.

Азербайджан важен для Израиля как стратегического плацдарм у границ с Ираном. Согласно расследованию CNN, Израиль тайно размещал на юге Азербайджана (в 100 км от иранского Тебриза) бойцов элитных подразделений, коммандос и агентов "Моссада", а также установил вдоль 700-километровой азербайджано-иранской границы передовые комплексы прослушивания, радары и датчики. Это позволяет ЦАХАЛу видеть вглубь северных регионов Ирана, перехватывать военные переговоры и отслеживать пуски ракет.

Для Еревана геноцид армян уже не в приоритете внешней политики

Армяне также хорошо понимают характер действий Нетаньяху.

"Если эта израильская инициатива дойдет до логического завершения, и израильский парламент также подтвердит признание геноцида армян в качестве государственной позиции, мы приветствуем эту позицию", — отмечает высший координирующий орган старейшей армянской национальной партии "Дашнакцутюн" (АРФД).

АРДФ подчеркнул, что в то же время "такое признание не дает Израилю иммунитета от исторических истин, в том числе от его соучастия в преступлениях, совершенных против армян в Арцахе".

В Ереване же официально заявляли, что международное признание геноцида армян больше не является главным приоритетом. Страна сосредоточена на подписании мирного договора с Азербайджаном и Турцией.

Алиев спокойно наблюдает за словесной риторикой двух нарциссов

Анкара простит многовекторность Баку. Ей критически важно иметь сильный противовес Ирану на Кавказе. Разведданные и технологии, которые Азербайджан получает от Израиля для контроля иранской границы, косвенно работают и на безопасность турецких интересов в регионе. Турция не станет разрушать эту архитектуру безопасности ради идеологического спора. Кроме того, Эрдоган при всей риторике позволяет течь азербайджанской нефти в Израиль по своей территории.

Президент Ильхам Алиев прекрасно понимает, что Нетаньяху и Эрдоган скоро уйдут из политики, а он останется, что даёт Баку колоссальное стратегическое преимущество. Глубинные интересы безопасности Израиля на Кавказе останутся неизменными при любом израильском премьере, так же как концепция "Один народ — два государства" останется фундаментом турецкой геополитики.

Суть этого конфликта Турции с Израилем, такая же как Украины и Польши — много шума нарциссических политиков, озабоченных влиянием на внутреннем треке, но мало дела.

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