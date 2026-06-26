Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его

Казахстан терпит многомиллиардные убытки от ударов украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре, но в Астане намерены дружить с Киевом.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Панорама промышленного комплекса с высокими колоннами и трубами

Украина нанесла Казахстану большой урон, ударив по Оренбургскому ГПЗ

Атаки беспилотников ВСУ на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГЗ) привели к сбою в работе газовой отрасли Казахстана. Из-за повреждений завода республике пришлось экстренно сократить добычу сырья на одном из крупнейших месторождений — Карачаганаке. Объем добычи упал с 34 до 25 тысяч тонн в сутки (на 26%), что означает потерю 9 тысяч тонн газа.

В Министерстве энергетики Казахстана заявили, что ситуация с внутренними поставками остаётся под контролем. Чтобы избежать дефицита, власти оперативно перестроили логистику и перенаправили потоки газа по другим маршрутам, поэтому предприятия и жилой сектор не ощутили перебоев.

Дело в том, что Карачаганакское месторождение находится на самом западе Казахстана, а основные потребители газа — это густонаселенные южные и юго-восточные регионы страны, где просто нет мощных очистных заводов. Поэтому

сырой газ с Карачаганака шёл через границу на Оренбургский ГПЗ.

Там его очищали и превращали в товарный газ. Часть этого газа Россия забирала себе, а взамен (в счёт оплаты) поставляла эквивалентный объем своего российского газа со стороны Сибири в южные районы Казахстана.

Вывод Оренбургского ГПЗ из строя вынудил Астану менять производственные планы, логистику и нести большие издержки. По оценкам аналитика Олжаса Байдильдинова, каждый месяц простоя или ограничений на данном ГПЗ обходится казне в $53 млн в виде недополученных налогов.

Украина создаёт риски для прекращения экспорта казахстанской нефти

Постоянные нарушения в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за атак беспилотниками также критичны для Казахстана, так как около 80% всей экспортной его нефти транспортируется через территорию России до терминала под Новороссийском. Финансовые потери от сбоев в КТК оцениваются в диапазоне от 1,5 до 2 миллиардов долларов, а замедление темпов роста ВВП страны официально признал МВФ.

Кроме того, попадание дронов по НПЗ в Краснодарском крае или атаки на черноморскую акваторию периодически создают риски полной приостановки экспорта главного источника валютных доходов Казахстана — нефти. Встаёт вопрос о реальных целях таких атак со стороны Украины. Очевидно, что последствия для энергетической безопасности Казахстана и всей Центральной Азии негативны своим мультипликативным эффектом.

Украина предлагает Казахстану органическую дружбу

Между тем на политическом уровне ситуация никак не интерпретируется властями. Любопытно, что трибуну предоставляют послу Украины в Казахстане Виктору Майко, который недавно заявил, что украинцы активно трудятся в реальном секторе Казахстана на руководящих должностях.

"Я был уже в шести или в семи регионах — нет ни одного крупного предприятия в Казахстане, где на руководящих должностях не было бы граждан Украины", — сказал он в одном из интервью.

По его словам, это граждане Украины, которые 2-5 лет назад приехали и работают в реальном секторе экономики. То есть это ухилянты, убежавшие от войны, которыми Майко вдруг стал гордиться.

Астана каждый раз утверждает на пост посла Украины ярых националистов. Так предыдущий посол Пётр Врублевский призвал "убивать как можно больше русских". Майко гораздо хитрее, он выставляет Украину "органическим союзником" Казахстана в "дружбе" против России.

"Органический союзник" имеет очень неприятное свойство — в какой-то момент он начинает рассматривать каждую страну (так было и с Россией) не как партнёра, а как ресурс и театр военных действий. За это Казахстан лечит и принимает на отдых украинских детей, тратит миллионы на гуманитарную помощь, закупает генераторы и "поддерживает территориальную целостность Украины".

Читайте Telegram-канал автора.