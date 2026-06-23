Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России

Министерство обороны Украины анонсировало очередные свои "наступательные планы". Или как у них принято говорить — "дальнобойные санкции". Звучит намерение следующим образом: "Каждый вылет российской авиации для ударов по Украине начинается с аэродрома. Поэтому Украина вместе с НАТО начинает поиск решений для постоянной блокировки аэродромов российских воздушно-космических сил".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ человек в аэропорту

Собственно, в этой информации нет никакой тайны. Военная логика диктует такой ход событий. Пока мы активно переносим свои усилия на защиту НПЗ, предприятий ВПК, дорог и прочих важных объектов, Киев замысливает уже следующий шаг.

По военным аэродромам противник бил и раньше. Но в основном по тем, что находятся недалеко от зоны СВО. Теперь, похоже, Киев будет протягивать руки дальше.

Ну и как всегда любое свое намерения Киев обставляет с помпой, и совсем не таясь.

Командование НАТО по трансформации и Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) объявляют инновационный конкурс Persistent Airfield Denial, что можно перевести дословно как постоянный отказ в посадке на аэродром.

Суть этой задачи: найти технологии, которые помогут надолго ограничить использование врагом авиационной инфраструктуры:

самолетов,

взлетно-посадочных полос,

хранилищ горючего и боеприпасов,

наземной вспомогательной инфраструктуры.

К участию приглашают украинские военно-промышленные компании, стартапы и инженерные команды.

Вот такой вот конкурс "талантов". Ну, и главная морковка для участников.

Призовой фонд конкурса-до 250 тысяч евро. Предложения принимаются до 20 июля 2026 года. Финалисты будут объявлены 11 августа.

Жаль, что у нас подобные конкурсы не проводятся. А ведь желающих сейчас могло бы найтись очень много… Что ж, предупрежден, значит вооружен. Будем готовиться?

Судя по временным рамкам этого конкурса, Украина не сильно торопиться завершать войну, планируя свои новые диверсии с чувством, с толком и расстановкой. Это, кстати, особенность украинской стороны. Свои конкретные враждебные намерения Киев совсем не скрывает. Например, про желание устроить Донбассу и европейской части России топливный локдаун писалось заранее и вполне открыто.

Удивляет другое, что мы при такой информационной открытости противника, если не сказать наглости, упорно оказываемся не готовы к его новым приемам и методам. Складывается впечатление, что мы даже слушать не хотим, хотя Зеленский кричит нам буквально в уши.

Как же нам в этом конкретном случае реагировать?

Чего точно не следует делать, так это думать, что война против наших аэродромов начнется только после того, как на Украине выберут победителей этого самого конкурса "талантов", наградят и выделят деньги. Раз такой конкурс заявлен, значит, эта тема уже в глубокой стадии проработки и планирования.

Война против наших аэродромов ведется давно, с первых дней СВО. Другое дело, что эти действия носили не системный характер. Сейчас, как мы видим, Зеленский вовсю напирает на нашу топливную инфраструктуру. В такой ситуации есть опасность бросить все силы и средства исключительно на это направление, в результате ослабить внимание на аэродромной инфраструктуре. Чего и добивается враг.

Тем более у нас существует расхожее мнение, что аэродром трудно вывести из строя. Если под аэродромом понимать исключительно взлетную полосу, то да, восстановление покрытия не требует много времени и ресурсов. Но мы смотрим в перечень направлений по украинскому конкурсу и видим там слова "хранилищ горючего и боеприпасов".

Да, любой крупный аэродром - это прежде всего большой топливно-заправочный комплекс, сопоставимый с приличной нефтебазой. Причем на особо важных аэродромах такие комплексы созданы по последнему слову техники.

Министерство обороны России, начиная с 2011 года проводило масштабные работы по переоборудованию топливно-заправочных комплексов наиболее важных военных аэродромов. Более того, эти работы были предметом гордости наших военных. Вот что писалось в газете "Красная звезда" в феврале 2021 года:

"Топливно-заправочные комплексы, строящиеся на аэродромах Минобороны России сегодня, — это современные комплексы средств хранения, перекачки, транспортирования авиатоплива".

Еще один интересный момент.

С 2011 года шла передача ряда функций по поставке горючего и заправке техники вертикально интегрированным нефтяным компаниям. Какова процедура сейчас, в военное время — наверное, это уже государственная тайна. Но еще в 2021 году такая система действовала. Нефтяные компании инвестировали в эти проекты за 10 лет более 20 млрд. рублей. Было ли уделено при этом внимание защищенности этих комплексов — видимо, скоро узнаем.

В 2021 году полковник Демиров, начальник Управления ракетного топлива и горючего Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России, писал: "За счёт реализации современных подходов к технологии заправки воздушных судов топливом удалось существенно сократить время подготовки авиационных подразделений к вылету, а значит, повысить их боевую готовность".

Это все здорово, но, если работа заправочной инфраструктуры аэродромов ВКС будет нарушена, боевая готовность нашей авиации явно упадет.