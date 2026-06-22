Гавана пошла на шоковую терапию в экономике. Будет ли на Кубе свой ГКЧП?

Куба анонсировала грандиозные изменения в экономике, которые вопреки Конституции допускают капитализм. Это связано с давлением США, и, как ни странно, России и Китая.

Фото: By Kremlin.ru by Администрация Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мигель Диас-Канель Бермудес

Жизнь на Кубе стала слишком тяжёлой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США ведут переговоры с правительством Кубы о возможных переменах в стране. По его словам, если в Гаване примут "разумные решения", отношения между США и Кубой станут лучше.

В связи с физической энергетической блокадой острова экономика страны в первом триместре резко сократилась. По сообщениям властей, падение ВВП в 2026 году прогнозируется на уровне около 7%. Ключевая сфера услуг — туризм, находится в упадке из-за отсутствия топлива. Потоки гостей сократились более чем вдвое. Кубинские власти заявляют, что сегодняшняя ситуация сопоставима с "Особым периодом в мирное время" в 1990-е годы, когда Советский Союз прекратил поставки нефти и сократил помощь.

"Когда жизнь людей становится слишком тяжёлой, первостепенная задача Коммунистической партии и революционного правительства заключается не в попытке подробно объяснить причины кризиса, а изменить всё то, что необходимо для выхода из него", — заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Шоковая терапия на Кубе возвращает стране капитализм

Коммунистическая партия в связи с этим заявлением объявила о грандиозных реформах. Вот некоторые положения, которые сравнимы с шоковой терапией в России в начале 1990-х годов ( вынуждает обстановка). Но власти уверяют, что реформы будут проводиться поэтапно.

Административно устанавливаемые цены отменены. Они будут определяться рынком. Власти официально признали, что попытки искусственно сдерживать цены полностью провалились.Также будет отменена система нормированного распределения, которая гарантировала каждому кубинцу базовый набор продуктов по символическим ценам.

Срок пользования землей в рамках аренды для иностранных инвестиций продлен до 99 лет. Срок в 99 лет дает иностранным корпорациям гарантию, что бизнес не отберут в пользу государства через одно-два поколения. Пока кубинская земля не продаётся, так же, кстати, как и в Китае (а России — продаётся с законодательными ограничениями для иностранных граждан).

Всем экономическим субъектам разрешено осуществлять все возможные виды деятельности, если они не являются незаконными.

Государственная монополия на внешнюю торговлю отменена. Фермеры смогут напрямую импортировать топливо и экспортировать свою продукцию. Внешняя торговля разрешена в рамках негосударственных моделей управления.

Разрешен коммерческий импорт товаров частными лицами. Налог будет уплачиваться в долларах. Примером может служить деятельность "челноков".

Разрешена уличная торговля.

Разрешен импорт автомобилей без ограничений по количеству.

Разрешены международные сети магазинов, бренды и франшизы.

Требование об использовании кадровых агентств для найма сотрудников отменено, то есть открыт рынок труда. Иностранные инвесторы смогут платить сотрудникам напрямую. Вся сумма (в долларах, евро или по реальному рыночному курсу песо) будет уходить работнику, минуя госказну.

Разрешены операции частных банков, включая пункты обмена валюты. Разрешены частное управление и иностранные инвестиции в сектор недвижимости. Эти два нововведения означают фактически демонтаж основ социалистической монополии. Государство официально признало, что не может контролировать финансовые потоки и восстанавливать инфраструктуру своими силами. Курс доллара и евро будет формироваться на основе реального рыночного спроса, а не устанавливаться декретом сверху.

Разрешено приобретение акций государственных предприятий юридическими и физическими лицами, как отечественными, так и зарубежными, а также — продажа государственных активов этим же экономическим субъектам. Этот шаг означает начало масштабной приватизации государственного сектора, которая фактически ликвидирует монополию государственной собственности — основу кубинской социалистической модели. Несомненно, будет приход американских компаний через покупку акций и последующей реорганизации госкомпаний в смешанные и частные. Кубинская диаспора сможет легально скупать доли в кубинских предприятиях или выкупать их целиком. Это то, что требовали американцы. Обычные кубинцы получат право инвестировать свои сбережения в акции компаний, что зарождает в стране фондовый рынок.

Реформы противоречат Конституции, но ГКЧП не будет

В 2019 году Куба приняла новую Конституцию. В ней было сохранено положение из предыдущей Конституции 1976 года, принятой при Фиделе Кастро, гарантирующее социалистический строй: "социалистический строй является незыблемым и не подлежит отмене” (ст. 4). Ещё в преамбуле выражается уверенность в том, что "Куба никогда не вернётся к капитализму”. Тем не менее, возвращается.

Несомненно, такие изменения связаны с давлением США провести Кубу по венесуэльскому сценарию, а также с давлением Москвы и Пекина. Россия и Китай давно убеждали Венесуэлу и Кубу идти по пути капитализма в экономике, сохраняя руководящую роль партии и социальные гарантии государства. Владимир Путин, отвечая на вопросы зарубежных информагентств, многозначительно упомянул о разговоре с Дональдом Трампом по Кубе, не вдаваясь в подробности. Видимо, после разговора перед Гаваной была поставлена дилемма — или вы меняетесь, либо мы не сможем вам помочь, если Вашингтон решится на агрессию. Анализируя честно ситуацию, таких возможностей ни у РФ, ни у Китая нет ( без глобальной конфронтации), а Куба — не обладает мощью и географией Ирана.

Будет ли на Кубе свой ГКЧП? Не будет, молодёжь хочет хорошей жизни, выхода из разрухи, а старое поколение уходит. Вчера скончался последний из команды Фиделя и Рауля Кастро — команданте Рамиро Вальдес, который был сторонником "жёсткой линии". Больше некому её защищать априори.

Читайте Telegram-канал автора.