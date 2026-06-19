Радев поставил ЕС ультиматум, вспомнив роль России в сохранении Болгарии

София перешла от слов к делу в вопросах антироссийских санкций, поставив под угрозу выполнение готовящихся политических решений Брюсселя.

Фото: By Kremlin.ru by Администрация Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Румен Радев

Радев выполняет предвыборные обещания

Премьер-министр Болгарии Румен Радев на своей официальной странице в соцсети подтвердил намерение применить право вето к новому (21-му) пакету санкций ЕС, если из него не будут исключены критические для страны экономические позиции и санкции против патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла.

Премьер подчеркнул, что экономические санкции создают риск для болгарской экономики, особенно для работы нефтеперерабатывающего завода ("Лукойла") в Бургасе и поэтому неприемлемы. По словам Радева, существуют риски и в отношении снабжения столичного метрополитена запасными частями, и поставок удобрений в Болгарию.

Для Болгарии столь же важно не смешивать политику с религией, поэтому София выступает против санкций на патриарха Кирилла.

"Война распространяется на экономику и энергетику, на культуру и спорт, и мы не должны допускать, чтобы она охватила и религию", — написал Радев.

Он подчеркнул, что русское Православие внесло вклад в освобождение Болгарии от пятивекового османского рабства. Это "большой плюс в карму" Радева, поскольку он не пытается пересмотреть историю.

Братушки — для Радева не пустое слово

Именно общность веры стала главным духовным и политическим мотивом Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В течение пяти веков османского господства именно православная вера помогла болгарам сохранить свой язык, культуру и самосознание. Связи между русскими и болгарскими монастырями (особенно через Афон) не прерывались. Русские обители снабжали болгарские храмы богослужебными книгами и церковной утварью, что спасло местное население от полной ассимиляции.

После жестокого подавления турками Апрельского восстания в Болгарии в 1876 году Русская православная церковь развернула мощную кампанию солидарности. В храмах по всей России шли постоянные молебны о спасении единоверных братьев-славян. Был организован масштабный сбор средств и пожертвований для болгарских беженцев и ополчения. Священники активно выступали с проповедями, формируя в обществе консенсус о том, что защита православных на Балканах — это священный долг России.

Одним из главных символов освободительной войны стало Самарское знамя, вышитое монахинями Иверского монастыря в Самаре для болгарских ополченцев. На полотнище были изображены славянские просветители святые Кирилл и Мефодий, а также Иверская икона Божией Матери. Это знамя стало святыней болгарской армии и участвовало в тяжелейших боях за Стара-Загору и Шипку.

Русское духовенство сопровождало войска на передовой, отпевало погибших воинов и болгарских ополченцев. В память об этом общем подвиге в Софии был воздвигнут монументальный Храм-памятник святого Александра Невского, который сегодня является кафедральным собором Болгарской православной церкви.

Пока братушки помнят это, то они для России остаются братушками.

Радев начитает идти по пути Словакии и Венгрии

Что касается экономики, то Радев идёт по пути Венгрии и Словакии, настаивая на продлении или сохранении специальных разрешений так называемых вейверов по следующим направлениям:

1.Сохранение права закупать нероссийское сырье через морские порты без риска вторичных санкций за связь завода с российским ПАО "Лукойл". США продлили лицензию на его работу до октября 2026 года. В случае непродления лицензии София будет требовать нового послабления, апеллируя к "гуманитарным и экономическим рискам для союзника по НАТО".

2. Радев не упомянул, но Софии критически важны исключения для импорта российских запасных частей для АЭС "Козлодуй", инженерных услуг и расходных материалов, без которых невозможно поддерживать регламентную безопасность реакторов ВВЭР-1000.

3. Болгарский аграрный сектор — одна из опор национальной экономики. Поэтому Радев требует вывода из-под санкций поставок российского аммиака и калийных удобрений. Их резкое удорожание или дефицит приведут к кризису в сельском хозяйстве и росту цен на продукты питания.

4. Также София настаивает на исключениях для закупки специфической машиностроительной продукции и деталей, необходимых для поддержания критической инфраструктуры — линий Софийского метрополитена.

Хотя Радев заявляет в этом контексте, что не будет блокировать интеграцию Украины, но если Брюссель не пойдёт ему навстречу, то София может начать тормозить другие общеевропейские инициативы США и Брюсселя. Например, новые многомиллиардные пакеты долгосрочной финансовой поддержки Украины со стороны ЕС, требуя от Брюсселя создания компенсационного фонда для покрытия убытков болгарской экономики. Для США очень важны болгарские аэродромы и военные базы, которые использовались в иранской войне, Радев может инициировать их вывод.

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