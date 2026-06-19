София перешла от слов к делу в вопросах антироссийских санкций, поставив под угрозу выполнение готовящихся политических решений Брюсселя.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев на своей официальной странице в соцсети подтвердил намерение применить право вето к новому (21-му) пакету санкций ЕС, если из него не будут исключены критические для страны экономические позиции и санкции против патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла.
Премьер подчеркнул, что экономические санкции создают риск для болгарской экономики, особенно для работы нефтеперерабатывающего завода ("Лукойла") в Бургасе и поэтому неприемлемы. По словам Радева, существуют риски и в отношении снабжения столичного метрополитена запасными частями, и поставок удобрений в Болгарию.
Для Болгарии столь же важно не смешивать политику с религией, поэтому София выступает против санкций на патриарха Кирилла.
"Война распространяется на экономику и энергетику, на культуру и спорт, и мы не должны допускать, чтобы она охватила и религию", — написал Радев.
Он подчеркнул, что русское Православие внесло вклад в освобождение Болгарии от пятивекового османского рабства. Это "большой плюс в карму" Радева, поскольку он не пытается пересмотреть историю.
Именно общность веры стала главным духовным и политическим мотивом Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В течение пяти веков османского господства именно православная вера помогла болгарам сохранить свой язык, культуру и самосознание. Связи между русскими и болгарскими монастырями (особенно через Афон) не прерывались. Русские обители снабжали болгарские храмы богослужебными книгами и церковной утварью, что спасло местное население от полной ассимиляции.
После жестокого подавления турками Апрельского восстания в Болгарии в 1876 году Русская православная церковь развернула мощную кампанию солидарности. В храмах по всей России шли постоянные молебны о спасении единоверных братьев-славян. Был организован масштабный сбор средств и пожертвований для болгарских беженцев и ополчения. Священники активно выступали с проповедями, формируя в обществе консенсус о том, что защита православных на Балканах — это священный долг России.
Одним из главных символов освободительной войны стало Самарское знамя, вышитое монахинями Иверского монастыря в Самаре для болгарских ополченцев. На полотнище были изображены славянские просветители святые Кирилл и Мефодий, а также Иверская икона Божией Матери. Это знамя стало святыней болгарской армии и участвовало в тяжелейших боях за Стара-Загору и Шипку.
Русское духовенство сопровождало войска на передовой, отпевало погибших воинов и болгарских ополченцев. В память об этом общем подвиге в Софии был воздвигнут монументальный Храм-памятник святого Александра Невского, который сегодня является кафедральным собором Болгарской православной церкви.
Пока братушки помнят это, то они для России остаются братушками.
Что касается экономики, то Радев идёт по пути Венгрии и Словакии, настаивая на продлении или сохранении специальных разрешений так называемых вейверов по следующим направлениям:
1.Сохранение права закупать нероссийское сырье через морские порты без риска вторичных санкций за связь завода с российским ПАО "Лукойл". США продлили лицензию на его работу до октября 2026 года. В случае непродления лицензии София будет требовать нового послабления, апеллируя к "гуманитарным и экономическим рискам для союзника по НАТО".
2. Радев не упомянул, но Софии критически важны исключения для импорта российских запасных частей для АЭС "Козлодуй", инженерных услуг и расходных материалов, без которых невозможно поддерживать регламентную безопасность реакторов ВВЭР-1000.
3. Болгарский аграрный сектор — одна из опор национальной экономики. Поэтому Радев требует вывода из-под санкций поставок российского аммиака и калийных удобрений. Их резкое удорожание или дефицит приведут к кризису в сельском хозяйстве и росту цен на продукты питания.
4. Также София настаивает на исключениях для закупки специфической машиностроительной продукции и деталей, необходимых для поддержания критической инфраструктуры — линий Софийского метрополитена.
Хотя Радев заявляет в этом контексте, что не будет блокировать интеграцию Украины, но если Брюссель не пойдёт ему навстречу, то София может начать тормозить другие общеевропейские инициативы США и Брюсселя. Например, новые многомиллиардные пакеты долгосрочной финансовой поддержки Украины со стороны ЕС, требуя от Брюсселя создания компенсационного фонда для покрытия убытков болгарской экономики. Для США очень важны болгарские аэродромы и военные базы, которые использовались в иранской войне, Радев может инициировать их вывод.
Читайте Telegram-канал автора.
Для России очень важна победа Ирана в войне с США, в результате которой Тегеран становится региональным лидером.