Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США

Трампу верить нельзя, но можно верить американскому народу, который не только не хочет войны на Украине, но и поддерживает требования России, которую считает союзником.

Фото: commons.wikimedia.org by Elvert Barnes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Марш MAGA в поддержку Трампа

Избиратели Трампа заставили его закончить войну в Иране

Одним из факторов, который заставил президента США Дональда Трампа пойти на условия Ирана в переговорах, была крайне негативная реакция на войну среди его избирателей MAGA. Это масштабное общественно-политическое движение Трампа, аббревиатура от фразы "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"), которое полностью изменила Республиканскую партию США.

Движение MAGA требует, чтобы США перестали быть "мировым жандармом" и тратили деньги налогоплательщиков внутри страны. К сторонникам MAGA относится и скепсис по отношению к блоку НАТО. Главная задача движения — борьба с "глубинным государством", которое превратило США в клоаку для мигрантов. Движение обладает колоссальным влиянием. Любой республиканский политик, который идет против повестки MAGA, рискует потерять поддержку избирателей на праймериз и лишиться своего места в Конгрессе.

Согласно опросам, молодые избиратели MAGA (от 18 до 34 лет) были категорически против войны с Ираном и считали, что США должны вывести войска, даже не добившись целей. Что и произошло. В знак протеста против войны в отставку ушли драйверы" MAGA — главный контрразведчик страны Джо Кент, а также под бытовым предлогом — директор Национальной разведки США (DNI) Тулси Габбард. Пред уходом она опубликовала сенсационные данные об американских биолабораториях, в том числе на Украине.

MAGA приветствует переговоры Трампа с Путиным

В докладе зафиксировано, что на этих объектах хранятся опасные и высокопатогенные вирусы и бактерии. Среди них названы возбудители сибирской язвы, чумы, туляремии, а также вирусы Эбола, Марбурга, Ласса, MERS и SARS, что говорит о подготовке биологических диверсий в РФ.

Американские паблики MAGA уверены "на 99%", что это расследование "является частью переговоров Трампа с Путиным". Telegram-канал We The Media пишет, что "Путин с самого начала настаивал на том, Россия хочет справедливости в отношении разработки биологического оружия, финансируемой США на Украине и во всём мире". По мнению автора канала, Путин не подпишет мирное соглашение по Украине, если эта ситуация не будет урегулирована.

"Расследование DNI по поводу биолабораторий в сочетании с нашими шагами по выходу из НАТО и сокращению нашего военного присутствия в Европе говорит мне о том, что Трамп и Путин уже работают с некоторой степенью согласия", — пишет автор. "Это огромная сделка и чрезвычайно позитивный знак", — добавляет он.

В свою очередь влиятельный MAGA-паблик Bioclandestin в Telegram указывает, что доклад Габбард только подтвердил тезисы, с которыми он выступал давно:

"Я раскрыл, где злобные НПО разрабатывали биологическое оружие на деньги американских налогоплательщиков, а глобальный истеблишмент пытался остановить меня. Они потерпели неудачу".

Автор уверен, что в таких лабораториях и был выращен COVID в рамках проекта PREDICT ЦРУ/USAID, и его распространение привело к массовым почтовым голосованиям на выборах 2020 года, которые демократы использовали для кражи выборов и свержения Трампа.

Таким образом, в борьбе с главным врагом американцев Россия считается в MAGA союзником Трампа. Он, несомненно, и хотел бы ослабить (если не уничтожить) Россию, но не может, рискуя проиграть с партией все ближайшие выборы. Поэтому президент лавирует, и к его риторике на прошедшем саммите G7 о потужном давлении на РФ санкциями и помощью Украине, в частности лицензией на производство противоракет для ЗРК Patriot, надо воспринимать скептически.

МАГА заставило его выйти из войны с Ираном, заставит выйти и из украинской войны.