Военная операция США против Ирана основательно подчистила пороховые погреба пиратского корабля под названием "Америка Трампа". Теперь "капитан" Трамп лихорадочно думает, где бы достать новые бочки с порохом. Таким иносказанием начнем "печальную" историю об исчерпании ракетного запаса США.
Эта тема печальна, конечно, только для американцев, да и то не для всех.
Также грустно будет Зеленскому и Нетаньяху, которые недополучат свою долю "ракетного пирога". Остальной цивилизованный мир, в котором находятся безусловно и Россия, и Иран, ракетные проблемы США могут только радовать.
Если только Вашингтон не сумеет разогнать свою военно-промышленную машину до больших скоростей. В прошлом у США это получалось. И в этот раз Вашингтон не собирается мириться с образовавшимся дефицитом ракет. На следующий год Пентагон сделал весьма внушительную заявку своим оборонщикам. Речь идет о заказе ракет перехватчиков THAAD более чем на 800 единиц.
Это при том, что за все время существования этих ракет на вооружении — а это более двадцати лет — было выпущено едва 800 штук. Последние годы наметилось увеличение их производства, но и то, больше 100 ракет в год не выпускалось. А еще пару месяцев назад говорилось о том, что достичь годового выпуска в 400 ракет смогут только к 2033 году.
И вот, вдруг такой грандиозный заказ на 800 ракет. Видимо у Пентагона сильно подгорело, что он так торопится. Теперь вслед за американскими военными поспешает и корпорация Lockheed Martin — производитель этих ракет. Буквально десять дней назад компания анонсировала строительство нового комплекса по производству ракет. Это не новый завод, а расширение уже существующего.
Но, мало запустить новые производственные мощности. Возросшие планы выпуска надо еще согласовать со смежниками. Главный здесь — компания BAE System — поставщик головок самонаведения. Они также заявили об увеличении производства электронных блоков в четыре раза.
Ирония всей ситуации с ракетами THAAD для американцев можно выразить словами — "за что боролись, на то и напоролись".
Комплекс THAAD был создан в начале 2000-х в рамках американской программы противоракетной обороны (ПРО). И по своем классу занимает промежуточное положение между системой "Иджис" и "Патриот".
THAAD предназначен, прежде всего, для перехвата баллистических ракет, обладающих большой скоростью до 8 М и на высотах до 200 км. Ракета не имеет взрывчатого вещества в боевой части, а уничтожает летящие ракеты непосредственным ударом по цели, то есть действует по кинетическому принципу.
Комплекс мобильный, подвижный, в отличие от системы "Иджис", являющейся стационарной. В свое время, когда США выходили из договора по ПРО, в качестве объяснения своего решения Вашингтон ссылался, в частности, на иранскую ракетную программу. Было это в далеком 2002 году.
Шло время, и первые системы ПРО комплекса "Иджис" начали появляться в Европе, что совсем неблизко до Ирана, зато очень близко к России. Соответственно в Москве тогда понимали, куда направлены потуги США в контексте ПРО — создать угрозу именно России.
Что касается Ирана, то можно сказать, что комплекс THAAD был создан против него.
По крайней мере, так получается по факту. Основные пусковые установки и радары комплекса были размещены в Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиле. Также в свое время был развернут комплекс ПРО и в Южной Корее, что вызвало негативную реакцию Китая.
Основным зарубежным получателем THAAD стала Саудовская Аравия. Фактически половину ракет-перехватчиков из всего то, что произвели в США за многие годы, получил Эр-Рияд.
Но как мы видим, все то, что производилось многие годы, и на что были потрачены миллиарды долларов, закончилось буквально за пару месяцев.
Похоже, Тегеран в свое время правильно понял слова Вашингтона о том, что система ПРО создается против Ирана, и в результате переиграл американских "пиратов". В то время как Вашингтон наводил тень на плетень, выдумывая мифические угрозы самим себе, и в результате своей болтовни сам себя же и наказал.
Что ж, Трамп сам себя назвал пиратом. Раньше судьба пиратов, как известно, из истории была незавидной. Хотя отдельные личности выбивались в губернаторы при английской королеве. Но, сейчас, увы, пиратство на Западе и вовсе возведено в ранг государственной политики. Но там, на Западе явно забывают, что жадность никогда не доводила до добра, как гласит русская пословица.
В английском языке тоже есть аналог: pride comes before a fall — "Гордыня предшествует падению".
Для России очень важна победа Ирана в войне с США, в результате которой Тегеран становится региональным лидером.