Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры

Военная операция США против Ирана основательно подчистила пороховые погреба пиратского корабля под названием "Америка Трампа". Теперь "капитан" Трамп лихорадочно думает, где бы достать новые бочки с порохом. Таким иносказанием начнем "печальную" историю об исчерпании ракетного запаса США.

Фото: commons.wikimedia.org by [null Courtesy], https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Flight Test THAAD-23 (FTT-23) (5711542)

Эта тема печальна, конечно, только для американцев, да и то не для всех.

Также грустно будет Зеленскому и Нетаньяху, которые недополучат свою долю "ракетного пирога". Остальной цивилизованный мир, в котором находятся безусловно и Россия, и Иран, ракетные проблемы США могут только радовать.

Если только Вашингтон не сумеет разогнать свою военно-промышленную машину до больших скоростей. В прошлом у США это получалось. И в этот раз Вашингтон не собирается мириться с образовавшимся дефицитом ракет. На следующий год Пентагон сделал весьма внушительную заявку своим оборонщикам. Речь идет о заказе ракет перехватчиков THAAD более чем на 800 единиц.

Это при том, что за все время существования этих ракет на вооружении — а это более двадцати лет — было выпущено едва 800 штук. Последние годы наметилось увеличение их производства, но и то, больше 100 ракет в год не выпускалось. А еще пару месяцев назад говорилось о том, что достичь годового выпуска в 400 ракет смогут только к 2033 году.

И вот, вдруг такой грандиозный заказ на 800 ракет. Видимо у Пентагона сильно подгорело, что он так торопится. Теперь вслед за американскими военными поспешает и корпорация Lockheed Martin — производитель этих ракет. Буквально десять дней назад компания анонсировала строительство нового комплекса по производству ракет. Это не новый завод, а расширение уже существующего.

Но, мало запустить новые производственные мощности. Возросшие планы выпуска надо еще согласовать со смежниками. Главный здесь — компания BAE System — поставщик головок самонаведения. Они также заявили об увеличении производства электронных блоков в четыре раза.

Ирония всей ситуации с ракетами THAAD для американцев можно выразить словами — "за что боролись, на то и напоролись".

Комплекс THAAD был создан в начале 2000-х в рамках американской программы противоракетной обороны (ПРО). И по своем классу занимает промежуточное положение между системой "Иджис" и "Патриот".

THAAD предназначен, прежде всего, для перехвата баллистических ракет, обладающих большой скоростью до 8 М и на высотах до 200 км. Ракета не имеет взрывчатого вещества в боевой части, а уничтожает летящие ракеты непосредственным ударом по цели, то есть действует по кинетическому принципу.

Комплекс мобильный, подвижный, в отличие от системы "Иджис", являющейся стационарной. В свое время, когда США выходили из договора по ПРО, в качестве объяснения своего решения Вашингтон ссылался, в частности, на иранскую ракетную программу. Было это в далеком 2002 году.

Шло время, и первые системы ПРО комплекса "Иджис" начали появляться в Европе, что совсем неблизко до Ирана, зато очень близко к России. Соответственно в Москве тогда понимали, куда направлены потуги США в контексте ПРО — создать угрозу именно России.

Что касается Ирана, то можно сказать, что комплекс THAAD был создан против него.

По крайней мере, так получается по факту. Основные пусковые установки и радары комплекса были размещены в Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиле. Также в свое время был развернут комплекс ПРО и в Южной Корее, что вызвало негативную реакцию Китая.

Основным зарубежным получателем THAAD стала Саудовская Аравия. Фактически половину ракет-перехватчиков из всего то, что произвели в США за многие годы, получил Эр-Рияд.

Но как мы видим, все то, что производилось многие годы, и на что были потрачены миллиарды долларов, закончилось буквально за пару месяцев.

Похоже, Тегеран в свое время правильно понял слова Вашингтона о том, что система ПРО создается против Ирана, и в результате переиграл американских "пиратов". В то время как Вашингтон наводил тень на плетень, выдумывая мифические угрозы самим себе, и в результате своей болтовни сам себя же и наказал.

Что ж, Трамп сам себя назвал пиратом. Раньше судьба пиратов, как известно, из истории была незавидной. Хотя отдельные личности выбивались в губернаторы при английской королеве. Но, сейчас, увы, пиратство на Западе и вовсе возведено в ранг государственной политики. Но там, на Западе явно забывают, что жадность никогда не доводила до добра, как гласит русская пословица.

В английском языке тоже есть аналог: pride comes before a fall — "Гордыня предшествует падению".