Британский позор всплыл наружу, но Стармер и Хан до сих пор на свободе

Новый британский доклад вскрыл мрачную картину, где местные власти, медики и полиция долго покрывали банды, которые насиловали, мучили и убивали детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Number 10 is licensed under Open Government Licence v3.0 Кир Стармер

Русские дети используются Западом в политических целях

В показной заботе об украинских детях, якобы "похищенных Путиным", нам все уши прожужжали западные СМИ. Президента даже привлекли в Международном уголовном суде (МУС) к ответственности. Правда недавно главного прокурора МУС Карима Хана лишили должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах к своей помощнице-юристу. Это к вопросу о том, а судьи кто.

Второй вопрос по существу обвинений к России. "Украинские дети" — это русские дети, которые лишились родственников в Донбассе. Их Россия определила в приёмные семьи и заботится о них. Все конкретные просьбы о воссоединении с семьёй рассматриваются, и по ним принимаются или не принимаются решения о возвращении на Украину. Это всего лишь около трёхсот детей, а не 20 тысяч, как пишет украинская пропаганда.

А вот что делает Запад со своими детьми — это действительно страшно. Остров Эпштейна все знают, но это цветочки по сравнению с тем, что происходит в Британии.

Британское государство отдало своих детей на откуп бандам

Вчера был опубликован доклад на 219 страницах, подготовленный организацией Restore Britain, о расследовании дела о бандах насильников-педофилов, состоящих из мигрантов. В банды входили группы пакистанского, сомалийского, сирийского, турецкого и других мусульманских национальностей. Они действовали в соответствии с клановым кодексом, который рассматривал немусульманских и белых девушек, как собственность для сексуального использования. Девушкам говорили, что они "белая деревенщина", заслуживающая наказания.

В документе утверждается о систематических злоупотреблениях в 149 местных органах власти Британии над девочками, начиная с возраста 5-6 лет. Всего за 15 лет было зарегистрировано 250 тысяч изнасилованных, замученных и убитых детей и подростков.

Эти преступления по степени садизма, извращений и масштабам настолько невероятны, что нормальный человек инстинктивно впадает в депрессию, читая доклад. Выжившие описывают, как их насиловали сотни мужчин, запирали в клетках для собак, пытали в "красных комнатах", прижигали сигаретами, топили, душили и продавали в другие города или даже за границу для принудительных браков. Детей, родившихся от изнасилований, часто забирали органы опеки, в то время как власти считали матерей 11-13 лет "проститутками" (стр. ~11-17 / 149, Приложение I и II). Перечислять все случаи здесь не будем из-за запредельности для психики.

Национальная служба здравоохранения (NHS) Британии выписывала детей в возрасте от 11 лет обратно к их насильникам после лечения от болезней, травм половых органов и даже после разрешения от беременности за мзду от банд.

Пострадавшие уверяют, что родители не могли высказываться в прессе, иначе у них забрала бы детей ювенальная юстиция.

Большинство преступников никогда не были привлечены к ответственности, так как их покрывали коррумпированные британские полицейские, которые криминализировали жертв и их родителей, а преступников ограждали от наказания. Муниципальные власти этому подходу потворствовали, чтобы "не подпитывать расизм и ксенофобию".

Пакистанский мэр Лондона Садик Хан отрицал существование банд, а нынешний премьер Кир Стармер, который ранее был прокурором и надзирал за расследованием дел, отпустил 13 тысяч подозреваемых "с предупреждающими письмами".

Самый справедливый в мире суд — Высший

И где же он самый справедливый в мире суд в лице МУС? Уверены, что ни Стармер, ни другие британские политики и полицейские не будут привлечены к ответственности.

Как не была привлечена к ответственности и жена Зеленского, возглавлявшая благотворительную программу по вывозу украинских сирот за границу. 510 детей, эвакуированных из интернатов Днепропетровской области в Турцию, два года не учились и не получали медицинскую помощь. Мало того, их подвергали психологическому и физическому насилию. Две девочки забеременели. Бывший сотрудник антитеррористического центра Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что руководство страны причастно к огромной бизнес-империи по торговле детьми и регулярно поставляет их для Европы и США.

Когда говорят о победе Запада над Россией, не верьте. Всевышний этого не допустит.

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