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Любовь Степушова

Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку

Мир » Азия » Ближний Восток

Для России очень важна победа Ирана в войне с США, в результате которой Тегеран становится региональным лидером.

Боец КСИР на учениях
Фото: commons.wikimedia.org by Ayoub Ghaderi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Боец КСИР на учениях

Иран выиграл войну с США

В ночь на четверг Иран и США раздельно в режиме он-лайн подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению американской агрессии. От США — президент Дональд Трамп в Версале, от Ирана — президент Масуд Пезешкиан в Тегеране. Конфликт на Ближнем Востоке длился 108 дней.

Иран в войне за свой суверенитет отстоял:

  • Возможность обогащать уран в принципе.
  • Свою ракетную программу. Трамп заявил, что не может запретить Ирану иметь баллистические ракеты и одновременно разрешить это Саудовской Аравии.
  • Регулировать движение в Ормузском проливе с Оманом вместе, то есть США согласились, что это внутренние воды двух стран, а не международные.
  • Вынос американских военных баз из "прилегающих регионов". Не указано, где это, но соседей, наверняка, касается, а соседи — это страны Персидского Залива.
  • Возвращение замороженных средств. США надо вернуть замороженные активы Ирана, иначе доверие других стран к американской финансовой системе и доллару будет подорвана, сказал Трамп. А недавно он угрожал БРИКС 100 % тарифами.
  • Снятие санкций с экспорта иранской нефти и с механизмов его обеспечивающих — банковских, страховых, логистических.

Иран добился:

  • Снятия американской блокады.
  • Включения Ливана в меморандум, то есть обеспечил безопасность "Хезболлы".
  • Репараций — США совместно с региональными партнерами обязуются разработать согласованный план восстановления и экономического развития Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов.
  • Утверждения соглашения в Совбезе ООН.
  • Стратегического господства в регионе. Иран уже предупредил Армению, что не даст согласия на проект TRIPP (расширенный Зангезурский коридор), пока не убедится в его безопасности. Еревану рекомендуется в течение ближайших 60 дней, на срок диалога Ирана с США, не предпринимать серьезных шагов по данному проекту. Азербайджан и Турция — в трауре.

Что Иран потеряет — обогащённый уран, который будет разбавлен под контролем МАГАТЭ, но "мозги" и технологии остаются.

Капитуляция США вызвана ситуацией с нефтью

Такие уступки США являются капитуляцией. Если американцы "побеждают", как заявляет Трамп, то почему израильтяне в ярости и говорят, что проигрывают. Главный фактор таких уступок — это истощение стратегических запасов нефти в США. По оценкам экспертов, через две недели США накрыла бы топливная катастрофа.

Второй фактор — раскол в Республиканской партии накануне выборов в Конгресс.

Позиция Израиля выглядит уязвимой, посмотрим, осмелится ли он атаковать снова Ливан, но это не перспективно, как бы не нарваться на гнев босса. Премьер Биньямин Нетаньяху, вероятно проиграет выборы в парламент в октябре. Быть врагом США опасно, но другом — катастрофически опасно.
У Израиля есть один путь — садиться за стол переговоров с Ираном.

Россия сделала верную ставку на Иран

Для России важно, что её транспортный коридор "Север-Юг" продолжит работать, а на Кавказе и в Каспийском регионе Иран будет препятствовать росту американского и европейского влияния. Будет формироваться ось сопротивления американскому империализму, в основе которой будут — кроме России, Китай, Иран и КНДР. Главный вывод — сделана верная ставка на Иран, подписано стратегическое соглашение с Тегераном, которое полностью себя оправдало, что бывает в настоящее время не часто.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
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