Для России очень важна победа Ирана в войне с США, в результате которой Тегеран становится региональным лидером.
В ночь на четверг Иран и США раздельно в режиме он-лайн подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению американской агрессии. От США — президент Дональд Трамп в Версале, от Ирана — президент Масуд Пезешкиан в Тегеране. Конфликт на Ближнем Востоке длился 108 дней.
Иран в войне за свой суверенитет отстоял:
Иран добился:
Что Иран потеряет — обогащённый уран, который будет разбавлен под контролем МАГАТЭ, но "мозги" и технологии остаются.
Такие уступки США являются капитуляцией. Если американцы "побеждают", как заявляет Трамп, то почему израильтяне в ярости и говорят, что проигрывают. Главный фактор таких уступок — это истощение стратегических запасов нефти в США. По оценкам экспертов, через две недели США накрыла бы топливная катастрофа.
Второй фактор — раскол в Республиканской партии накануне выборов в Конгресс.
Позиция Израиля выглядит уязвимой, посмотрим, осмелится ли он атаковать снова Ливан, но это не перспективно, как бы не нарваться на гнев босса. Премьер Биньямин Нетаньяху, вероятно проиграет выборы в парламент в октябре. Быть врагом США опасно, но другом — катастрофически опасно.
У Израиля есть один путь — садиться за стол переговоров с Ираном.
Для России важно, что её транспортный коридор "Север-Юг" продолжит работать, а на Кавказе и в Каспийском регионе Иран будет препятствовать росту американского и европейского влияния. Будет формироваться ось сопротивления американскому империализму, в основе которой будут — кроме России, Китай, Иран и КНДР. Главный вывод — сделана верная ставка на Иран, подписано стратегическое соглашение с Тегераном, которое полностью себя оправдало, что бывает в настоящее время не часто.
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