Зеленскому не удалось обязать Брюссель профинансировать резкое повышение зарплат в ВСУ, что гарантирует увеличение кадрового голода и падение морального духа в армии.
Европейский союз запретил направлять средства из одобренного кредита на сумму 90 млрд евро на выплаты и повышение зарплат украинским военнослужащим.
Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко. По его словам, в ЕС считают финансирование денежного обеспечения военнослужащих внутренней задачей Украины.
"Они говорят: это ваша внутренняя проблема. Это ваши внутренние ресурсы, поэтому занимайтесь их распределением. Сейчас главное — найти средства", — сказал Костенко.
Костенко подчеркнул, что в настоящее время Украина сталкивается с дефицитом годового бюджета в размере примерно 300 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов), не считая предстоящего повышения заработной платы военнослужащим.
Накануне этого заявления Владимир Зеленский пообещал поднять базовое обеспечение тыловых частей, а выплаты на передовой увеличить вплоть до 300-460 тысяч гривен в месяц. Теперь выполнение этих обещаний оказалось под большим вопросом. Ситуация интересна тем, что новые контракты с повышенным окладом до 300 000-460 000 гривен позиционировались Киевом как основа масштабной "трансформации сил обороны" — перехода на контрактную армию.
Новая система 10-14 месячных контрактов для пехоты строилась вокруг финансового стимула (высокие боевые выплаты за штурмовые действия — до 40 тыс. грн/день) и поэтапного увольнения тех, кто служит с 2022 года и раньше. Без гарантированных денег увеличить приток добровольцев в штурмовую пехоту будет невозможно, как и проводить ротацию.
Из-за требования ЕС изыскивать средства внутри страны, минобороны Украины обещает перераспределять деньги из статей закупок вооружения на выплаты военным "прямо сейчас". Но это ведёт к отложенному дефициту техники и боеприпасов на фронте. Также киевский режим будет пытаться выплатить повышенные зарплаты летом за счет бюджетов ноября и декабря 2026 года, что приведет к масштабному кризису неплатежей в конце года. Конечно, если не увеличить налоги на бизнес и население.
В ВСУ надеялись на реформу, отказ от неё приведёт к падению боевого духа на передовой и ужесточению кадрового голода. Пиар Зеленским своих грандиозных планов в надежде, что Европа поможет — это медийно замечательно, но когда ожидания не исполняются, то падение в яму разочарования оказывается катастрофическим.
Киев к тому же прекрасно знал, что Европа с самого разделяет макрофинансовую поддержку и прямое содержание чужой армии. Согласно европейскому законодательству, средства из макрофинансовых пакетов и кредитных линий ЕС не могут напрямую идти на операционные расходы ВСУ. Деньги разрешено выделять либо на целевые закупки оружия и техники, либо на гуманитарные и социальные нужды (медицина, пенсии гражданским, восстановление инфраструктуры.
"Мы тебе даём вооружение и поддерживаем социалку, чтобы не развалился бюджет, ну, что тебе ещё надо", — подумали в Брюсселе.
Переломные точки в поддержке Европой Киева завязаны на несколько ключевых условий при условии, что фронт ВСУ не обвалится в ближайший год.
1. Избиратели в странах ЕС выберут других людей, это дело двух-трёх лет, тогда в Еврокомиссию придут прагматики, которые перестанут рассматривают поддержку Украины как инвестицию в собственную безопасность.
2. Если крупнейшие экономики ЕС, в первую очередь немецкая, продолжат стагнировать, Брюссель физически не сможет поддерживать прежние объемы финансовой помощи без критического риска для собственной стабильности.
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