Позиция Евросоюза предопределила кадровый кризис в ВСУ

Зеленскому не удалось обязать Брюссель профинансировать резкое повышение зарплат в ВСУ, что гарантирует увеличение кадрового голода и падение морального духа в армии.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Солдат ВСУ в окопе

ЕС запретил тратить свой кредит на зарплаты в ВСУ

Европейский союз запретил направлять средства из одобренного кредита на сумму 90 млрд евро на выплаты и повышение зарплат украинским военнослужащим.

Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко. По его словам, в ЕС считают финансирование денежного обеспечения военнослужащих внутренней задачей Украины.

"Они говорят: это ваша внутренняя проблема. Это ваши внутренние ресурсы, поэтому занимайтесь их распределением. Сейчас главное — найти средства", — сказал Костенко.

Костенко подчеркнул, что в настоящее время Украина сталкивается с дефицитом годового бюджета в размере примерно 300 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов), не считая предстоящего повышения заработной платы военнослужащим.

Контрактная армия Зеленского приказала долго жить

Накануне этого заявления Владимир Зеленский пообещал поднять базовое обеспечение тыловых частей, а выплаты на передовой увеличить вплоть до 300-460 тысяч гривен в месяц. Теперь выполнение этих обещаний оказалось под большим вопросом. Ситуация интересна тем, что новые контракты с повышенным окладом до 300 000-460 000 гривен позиционировались Киевом как основа масштабной "трансформации сил обороны" — перехода на контрактную армию.

Новая система 10-14 месячных контрактов для пехоты строилась вокруг финансового стимула (высокие боевые выплаты за штурмовые действия — до 40 тыс. грн/день) и поэтапного увольнения тех, кто служит с 2022 года и раньше. Без гарантированных денег увеличить приток добровольцев в штурмовую пехоту будет невозможно, как и проводить ротацию.

Из-за требования ЕС изыскивать средства внутри страны, минобороны Украины обещает перераспределять деньги из статей закупок вооружения на выплаты военным "прямо сейчас". Но это ведёт к отложенному дефициту техники и боеприпасов на фронте. Также киевский режим будет пытаться выплатить повышенные зарплаты летом за счет бюджетов ноября и декабря 2026 года, что приведет к масштабному кризису неплатежей в конце года. Конечно, если не увеличить налоги на бизнес и население.

В ВСУ надеялись на реформу, отказ от неё приведёт к падению боевого духа на передовой и ужесточению кадрового голода. Пиар Зеленским своих грандиозных планов в надежде, что Европа поможет — это медийно замечательно, но когда ожидания не исполняются, то падение в яму разочарования оказывается катастрофическим.

Киев к тому же прекрасно знал, что Европа с самого разделяет макрофинансовую поддержку и прямое содержание чужой армии. Согласно европейскому законодательству, средства из макрофинансовых пакетов и кредитных линий ЕС не могут напрямую идти на операционные расходы ВСУ. Деньги разрешено выделять либо на целевые закупки оружия и техники, либо на гуманитарные и социальные нужды (медицина, пенсии гражданским, восстановление инфраструктуры.

"Мы тебе даём вооружение и поддерживаем социалку, чтобы не развалился бюджет, ну, что тебе ещё надо", — подумали в Брюсселе.

Когда в Европе перестанут поддерживать Киевский режим

Переломные точки в поддержке Европой Киева завязаны на несколько ключевых условий при условии, что фронт ВСУ не обвалится в ближайший год.

1. Избиратели в странах ЕС выберут других людей, это дело двух-трёх лет, тогда в Еврокомиссию придут прагматики, которые перестанут рассматривают поддержку Украины как инвестицию в собственную безопасность.

2. Если крупнейшие экономики ЕС, в первую очередь немецкая, продолжат стагнировать, Брюссель физически не сможет поддерживать прежние объемы финансовой помощи без критического риска для собственной стабильности.

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