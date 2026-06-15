Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом

Противоракета Patriot поразила Киево-Печерскую лавру, Зеленский приехал попиариться на трагедии. Для верующих пожар в Лавре имеет символическое значение.

Фото: Wikimedia Commons by Star61, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Киево-Печерская Лавра

В минувшую ночь противоракета ЗРК Patriot поразила Киево-Печерскую лавру. Минобороны РФ заявило, что исторический комплекс пострадал от нештатного срабатывания и падения ракеты, срок годности которой был превышен. Отметим, что официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий недавно подтвердил, что Киев целенаправленно ищет и согласен принимать такие боеприпасы (поставлены, например, из Израиля). Дело в том, что ракеты с подходящим к концу сроком эксплуатации подлежат дорогостоящей утилизации. Передача их Украине экономит бюджетные средства стран-доноров, а Киеву позволяет получить дефицитное оружие дешевле.

Видеоматериалы демонстрируют небольшие разрушения — повреждения кровли. Тем не менее, в украинских пабликах "плачут" по пострадавшей святыне, хотя совсем недавно её обитатели были "агентами Кремля" и о Лавру вытирали ноги все свидомые. Есть также мнение, что самой Банковой был необходим "пожар в Лавре от ракетного удара", который сами же они и устроили, чтобы пиариться на трагедии.

Владимир Зеленский посетил Лавру утром. На вопрос журналиста о том, что бы он сказал Владимиру Путину в этот момент, Зеленский ответил: "Мы ещё скажем". Украинские СМИ интерпретировали фразу как "вы увидите военный ответ". Что же, соревноваться с ядерной державой в перестрелках — неблагодарное дело, тем более, что любые попытки Киева наносить удары по российской территории не способны изменить ход СВО, а лишь затягивают конфликт и усугубляют положение самой Украины.

Кроме того, объёмы производства баллистических и крылатых ракет в России превышают темпы выпуска американских ракет-перехватчиков. По данным Института изучения войны (ISW) ВПК РФ производит примерно 113-150 единиц (только баллистических и гиперзвуковых ракет) в месяц (1300-1600 единиц всех типов дальнего радиуса в год), а месячый план США по противоракетам PAC-3 для Patriot составляет 50-55 единиц (около 600-650 в год).

Для верующих людей пожар в Лавре — закономерное явление. Если над Киевом установилась власть Зла, а главный чёрт прибыл в Лавру попиариться, то будет всё плохо и с мощами, и со святынями, и с храмами. А война на Украине не будет остановлена без победы над Злом.

В минобороны РФ заявили, что ночью поразили в Киеве здание ТЦК, завод "Радар", цех по производству БПЛА на территории киностудии им. Довженко, "Беспилотные технологии", "Завод Маяк", производящий боевые части для "Фламинго", "Киевский государственный завод "Буревестник", "Укр Армо Тех", "Киевский агрегатный завод", "Авиаремонтный завод №410", терминал "Новой почты".

Также заявлены поражения "Днепровского завода электромеханического оборудования", предприятий в Харькове, аэродромов Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка.

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