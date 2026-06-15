Иранская война проиграна США, в чём никто не сомневается, даже сам Трамп

Трамп не сможет реализовать сделку с Ираном, если Израиль отказывается её признавать, а сенат США не утвердит. Трамп это прекрасно понимает, но играет на понижение цены на нефть.

Фото: commons.wikimedia.org by Mina Noei, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Иранские военнослужащие

Израиль сорвёт выполнение меморандуми Ирана и США

Вчера вечером президент США Дональд Трамп поздравил всех с заключением меморандума о взаимопонимании с Ираном, который должен быть подписан в пятницу в Швейцарии.

Однако министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что соглашение Трампа "нас не связывает":

"Израиль не подчиняется США, и мы являемся независимым и суверенным государством! Подчёркиваем: Мы любим США и благодарны президенту Трампу. И всё же, государство Израиль — не банановая республика".

Тель-Авив не согласен с соглашением вообще, но особенно с выводом войск из южного Ливана, где обосновалась "Хезболла", не желающая разоружатся перед армией центрального правительства. Меморандум, возможно, даже будет подписан, однако его выполнение будет сорвано. Как, впрочем, было сорвано соглашение по Газе по причине отсутствия желания ХАМАС также разоружаться.

США имеют колоссальные издержки в войне с Ираном

Соглашение с Ираном рискует стать для Трампа классической "пирровой победой". На бумаге Белый дом заявляет о грандиозном триумфе, однако реальные геополитические издержки этой операции оказались колоссальными.

Иран надолго затаил жажду мести, так как были убиты его лидеры, дети, мирные жители, разрушены дома, мосты и другая инфраструктура, пострадали целые общины.

Потерян свободный проход по Ормузскому проливу.

Иран зарыл ядерные объекты еще глубже. Контроль МАГАТЭ над ними утерян, а Тегеран укрепился в мысли, что спасти его может только ядерная бомба.

Арабские страны Персидского залива пострадали от иранских ракетных ударов и разочаровались в американской защите.

США мгновенно истощили свои запасы ракет для систем THAAD и Patriot.

Санкционный режим США должен быть отменён как и военное присутствие в странах Персидского залива.

США должны принять участие в восстановлении иранских объектов, общая стоимость которых оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

Согласно меморандуму, Тегеран обязуется не производить ядерное оружие ( он и раньше это делал постоянно). Ожидается, что окончательное соглашение будет достигнуто после 60 дней переговоров. При этом окончательные переговоры не начнутся, пока не будут сняты нефтяные санкции, не будет снята морская блокада и не будет освобождена половина замороженных активов Ирана. Ожидается, что документ будет утверждён резолюцией Совета Безопасности ООН и для его исполнения будет создан специальный механизм мониторинга.

Иран контролирует ситуацию

Меморандум это не договор, а предварительные договорённости, которые юридической силы не имеют. Если Трамп не захочет найти рычагов воздействия на Тель-Авив, то со стороны США меморандум означает просто игру на понижение цены на нефть. Если же найдёт, то он выглядит как капитуляция США.

Окончательное соглашение должно пройти утверждение в Сенате США. Сомнительно, что это будет сделано, учитывая этот контекст, а также требование Ирана наказать США за выход из него, как это уже было сделано Трампом в 2018 году (соглашение с Обамой).

Даже если нынешние договорённости вступят в силу и приведут к снижению напряжённости, это не устраняет фундаментальных противоречий между сторонами. Сохраняются разногласия по вопросам ядерной программы (обогащение урана), контроля над энергетическими и транспортными маршрутами, усиление блока во главе с Россией и Китаем. Но есть отличие от прежних соглашений — на этот раз ситуацию контролирует Иран, и он активно консультируется с Москвой и Пекином.

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