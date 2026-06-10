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Любовь Степушова

Мигрантам - жизнь, нам - смерть: Британия взбунтовалась против властей

Мир » Европа

Распоясавшиеся мигранты погрузили Британию в кровавый хаос. Белые мужчины не выдерживают издевательств властей, хотя это грозит им репрессиями.

Протест
Фото: commons.wikimedia.org by David Geitgey Sierralupe from Eugene, Oregon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Протест

Жизни белых ничего не значат

8 июня в Белфасте 30-летний суданец напал на белого местного жителя, нанеся ему тяжелые ножевые ранения, пытаясь отрезать голову. Последовали акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией. Люди поджигали автомобили, автобусы и дома, в которых проживали мигранты.

Ранее в Саутгемптоне сикх напал на первокурсника Генри Новака и нанес ему пять ударов кинжалом в грудь. Но прибывшие полицейские не заметили смертельного ранения, а поверили показаниям мигранта, который обвинил Новака в расизме. Публикация видеозаписей действий полицейских, надевающих на Новака наручники, спровоцировали массовые акции протеста против миграционной политики Лондона, которые в Саутгемптоне также переросли в беспорядки и столкновения с полицией за неделю до событий в Белфасте.

Суть проблемы заключается в том, что мигранты — это избиратели нынешних европейских режимов. Чем больше мигрантов, тем больше голосов отдаётся за глобалистов. Да, не все мигранты сразу получают право на избирательный голос, но получают, а в Британии право голоса имеют граждане Британского содружества (52 страны), имеющие любое законное разрешение на въезд или пребывание.

Такая политика привела к тому, что у коренного населения доверие к государству исчерпано. Гуманизм для многих европейцев звучит морально привлекательно, но государство — не благотворительная организация. Если у людей создаётся впечатление, что интересы чужаков важнее, чем интересы коренной нации, которая построила, финансирует и поддерживает государство, то чувство несправедливости неизбежно возрастает и перерастает в бунт.

Почему белые ещё не свергли своих правителей

Между тем, требование защиты собственных границ, культуры и правил поведения клеймится в Европе как "расизм". Если ты против миграции, то это создаёт серьёзные риски для карьеры. Любые высказывания белого англичанина или ирландца, которые могут быть истолкованы коллегами-мигрантами как враждебные или создающие "токсичную рабочую среду", караются выговорами или увольнениями.

Если такой сотрудник публично высказывается против мигрантов, то фирмы предпочитают расставаться с ним, чтобы избежать бойкота со стороны клиентов или обвинений в потворстве ксенофобии. Кандидатов часто проверяют по профилям в соцсетях. Наличие резких постов на тему миграции часто становится негласной причиной отказа в приеме на работу (так называемый "red flag").

Поэтому, например, не было массовых протестов из-за скандала с пакистанцами, которые на протяжении десятилетий целенаправленно выслеживали, подсаживали на алкоголь/наркотики, насиловали и продавали в сексуальное рабство несовершеннолетних белых девушек.

Глобалисты выкопали себе могилу руками мигрантов

Но иногда белых мужчин пробивает насилие над белыми мужчинами и каждая новая волна протестов (как после трагедий в Саутгемптоне или Белфасте) конвертируется в голоса на выборах. Благодаря этому правые и антимиграционные партии (например, "Национальное объединение" во Франции, "Альтернатива для Германии", Партия свободы в Нидерландах или Reform UK в Британии) вышли из маргинального поля и стали ведущими политическими силами.

Вероятно, глобалисты всё же выкопали себе могилу руками мигрантов. Нарастающие тенденции прихода к власти националистов освободят силы, которые будут заботится о своём населении, запретят миграцию и переведут отношения с Россией в область выгодных и прагматичных.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы индия европа протесты великобритания миграционный кризис
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